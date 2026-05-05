Annalisa in concerto a Milano, la possibile scaletta

Dopo il concerto di Milano, Annalisa concluderà la tournée con gli ultimi due appuntamenti in programma il 12 maggio al PalaRescifina di Messina e il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma

Il 9 maggio Annalisa porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Dome di Milano. La nuova venue, pronta all’inaugurazione con il concerto di Luciano Ligabue in programma mercoledì 6 maggio, vedrà la voce di Bellissima esibirsi con i suoi brani più amati. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

annalisa a milano, la possibile scaletta del concerto Dopo il concerto al PalaPartenope di Napoli, sabato 9 maggio Annalisa salirà sul palco della nuova struttura meneghina, questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Attese migliaia di persone. Al momento la cantante (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite sabato 25 aprile al concerto al PalaUnical di Mantova: Canzone estiva

Dipende

Ragazza Sola

Chiodi

Bye Bye

Il mondo prima di te

Nuda

Eva+Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This)

Indaco Violento

Dieci / Alice e il blu / Bonsai

Storie brevi

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Roxanne

Piazza San Marco

Canzone estiva

Tropicana / Disco Paradise

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

Io sono Approfondimento Annalisa, è uscito il singolo Canzone estiva: testo e significato

Dopo il concerto di Milano, Annalisa concluderà la tournée con gli ultimi due appuntamenti in programma il 12 maggio al PalaRescifina di Messina e il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Nell’ottobre dello scorso anno l’artista ha lanciato il suo nuovo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. Annalisa ha commentato: “Grazie a tutti voi per questo risultato, per aver fatto diventare, ancora una volta, la mia musica anche la vostra. L’abbiamo vissuta concerto dopo concerto, sopra e sotto il palco, insieme. L’avete presa per mano e fatta diventare grande. Andiamo avanti così, in questo viaggio bellissimo”. Approfondimento Annalisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Esibizionista