Annalisa in concerto a Milano, la possibile scaletta

Dopo il concerto di Milano, Annalisa concluderà la tournée con gli ultimi due appuntamenti in programma il 12 maggio al PalaRescifina di Messina e il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma
Il 9 maggio Annalisa porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Dome di Milano. La nuova venue, pronta all’inaugurazione con il concerto di Luciano Ligabue in programma mercoledì 6 maggio, vedrà la voce di Bellissima esibirsi con i suoi brani più amati. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
annalisa a milano, la possibile scaletta del concerto
Dopo il concerto al PalaPartenope di Napoli, sabato 9 maggio Annalisa salirà sul palco della nuova struttura meneghina, questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Attese migliaia di persone. Al momento la cantante (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite sabato 25 aprile al concerto al PalaUnical di Mantova:
- Canzone estiva
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Il mondo prima di te
- Nuda
- Eva+Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Indaco Violento
- Dieci / Alice e il blu / Bonsai
- Storie brevi
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Roxanne
- Piazza San Marco
- Canzone estiva
- Tropicana / Disco Paradise
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
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Dopo il concerto di Milano, Annalisa concluderà la tournée con gli ultimi due appuntamenti in programma il 12 maggio al PalaRescifina di Messina e il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Nell’ottobre dello scorso anno l’artista ha lanciato il suo nuovo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. Annalisa ha commentato: “Grazie a tutti voi per questo risultato, per aver fatto diventare, ancora una volta, la mia musica anche la vostra. L’abbiamo vissuta concerto dopo concerto, sopra e sotto il palco, insieme. L’avete presa per mano e fatta diventare grande. Andiamo avanti così, in questo viaggio bellissimo”.
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Nel 2023 la cantante ha pubblicato uno dei suoi album più acclamati: E poi siamo finiti nel vortice. Il lavoro, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI, ha conquistato ben tre dischi di platino. All’interno anche i singoli Ragazza sola e Mon Amour.
Nel corso degli anni l’artista ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Inoltre, Annalisa conta sei partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2013 con Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, nel 2016 con Il diluvio universale, nel 2018 con Il mondo prima di te, nel 2021 con Dieci e nel 2024 con Sinceramente.
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