Blanco, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Dopo il doppio appuntamento di Bari, il cantante approda per la prima volta al PalaSele martedì 5 maggio
Martedì 5 maggio, Blanco sarà in concerto a Eboli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Notti in bianco.
Blanco a Eboli, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento con la tournée di Blanco. Martedì 5 maggio l’artista salirà sul palco del PalaSele di Eboli.
Al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, ma restano attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Ma’ uscito il 3 aprile. Con grande probabilità, la setlist non si discosterà troppo da quella portata in scena alla data zero di Jesolo e poi ai successivi appuntamenti:
- Ti voglio bene, uomo
- Blu celeste
- Paraocchi
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Sai cosa c’è
- Finché non mi seppelliscono
- Notti in bianco
- Nostalgia
- Ladro di fori
- Belladonna (Adieu)
- Lucciole
- Un briciolo di allegria
- Brividi
- Peggio del diavolo
- Tanto non rinasco
- Ricordi
- Los Angeles
- Anche a vent’anni si muore
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Woo
- Fuori dai denti
- Piangere a 90
- La canzone nostra
- Maledetta rabbia
- Mi fai impazzire
- L’isola delle rose
- Un posto migliore
- Ma’
Il tour
Con Il primo tour nei palazzetti, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco fa il suo ingresso nei grandi spazi live italiani, portando con sé un album personale e coraggioso come Ma, uscito il 3 aprile e dedicato a sua madre. La possibile scaletta di Eboli include classici ormai entrati nella storia della musica italiana come Brividi, Nostalgia, Blu celeste e La canzone nostra, affiancati dai nuovi singoli Maledetta rabbia, Anche a vent'anni si muore e Ricordi, proposto in duetto con Elisa. I concerti del tour prevedono più di venti brani per una durata di circa due ore, con inizio alle 21:00. Un live che promette di essere insieme un bilancio e un rilancio: la storia di un artista che, dopo anni di silenzio, ha scelto di tornare con qualcosa di vero.