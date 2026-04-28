Videoclip Italia Awards 2026, finalisti: Blanco guida le nomination

Il programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane, ma è già confermata una novità importante: un incontro industry nazionale sostenuto da Lombardia Film Commission.

I Videoclip Italia Awards non sono più solo una cerimonia, ma stanno diventando uno spazio di confronto per l’intero settore, tra creatività, produzione e nuove prospettive.

E forse è proprio questo il punto più interessante: in un momento di crisi, il videoclip non sparisce. Si trasforma. E continua, ostinatamente, a inventare immagini.