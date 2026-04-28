Videoclip Italia Awards 2026, finalisti: Blanco guida le nomination

Videoclip Italia Awards 2026, tutt i finalisti: Blanco guida le nominationMusica
Introduzione
Annunciati i finalisti dei Videoclip Italia Awards 2026, il principale evento italiano dedicato alla cultura del videoclip. A guidare le nomination è Blanco con 5 candidature per Maledetta rabbia, seguito da Ceri Wax. Tra i registi in gara spiccano Enea Colombi, Francesco Lorusso e Tommaso Ottomano, mentre tra gli emergenti si registra un dato storico: mai così tante donne nella shortlist, con tre finaliste su cinque. La premiazione è in programma il 29 maggio a Milano, negli spazi di Base. Tutte le categorie, dai generi musicali ai premi tecnici, raccontano una scena creativa e viva
Quello che devi sapere
Videoclip Italia Awards 2026: Blanco domina le nomination
Sono stati annunciati i finalisti dei Videoclip Italia Awards 2026, evento di riferimento per la cultura del videoclip nel nostro Paese. La quinta edizione si terrà dal 27 al 29 maggio a Milano, con cerimonia finale il 29 maggio negli spazi di Base, in zona Tortona.
A guidare la corsa alle nomination è Blanco, protagonista con ben cinque candidature per il videoclip Maledetta rabbia, seguito da Ceri Wax con quattro nomination. Numeri che raccontano non solo il successo degli artisti, ma anche la centralità sempre più forte del linguaggio audiovisivo nella musica contemporanea.
Una scena viva
Quasi 300 videoclip candidati e una giuria internazionale composta da circa 80 esperti: numeri che confermano la crescita del settore, nonostante le difficoltà produttive.
Il direttore artistico Alessio Rosa sottolinea come la selezione sia stata complessa proprio per l’alta qualità media: si passa da produzioni strutturate a lavori realizzati con mezzi minimi, spesso con artisti costretti a ricoprire più ruoli.
Una vitalità che, come evidenzia Nicola Marceddu, convive con una fragilità strutturale: poche risorse, condizioni difficili, ma una capacità intatta di “forgiare l’immaginario pop”. Tradotto: il videoclip è ancora uno dei laboratori creativi più liberi (e sottovalutati) dell’industria musicale.
I videoclip più candidati e gli artisti in evidenza
Oltre a Blanco e Ceri Wax, la competizione resta apertissima. Con tre nomination ciascuno troviamo progetti legati a Mecna, Shablo, Protopapa e altri nomi della scena contemporanea.
A quota due nomination compaiono artisti come Annalisa, Chiello, Damiano David, Diodato, Irama, Marracash e Lucio Corsi, confermando una fotografia molto trasversale del panorama musicale italiano.
Da segnalare anche il dominio produttivo di Borotalco, che totalizza 29 nomination complessive, consolidando il proprio ruolo centrale nel settore.
Milano capitale del videoclip
Il programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane, ma è già confermata una novità importante: un incontro industry nazionale sostenuto da Lombardia Film Commission.
I Videoclip Italia Awards non sono più solo una cerimonia, ma stanno diventando uno spazio di confronto per l’intero settore, tra creatività, produzione e nuove prospettive.
E forse è proprio questo il punto più interessante: in un momento di crisi, il videoclip non sparisce. Si trasforma. E continua, ostinatamente, a inventare immagini.
Tutti i finalisti dei Videoclip Italia Awards 2026
Miglior videoclip pop
- Annalisa – Maschio (regia: Giulio Rosati)
- Blanco – Maledetta rabbia (regia: Francesco Lorusso)
- Chiello – Lupo (regia: Tommaso Ottomano)
- Diodato – Non ci credo più (regia: Mòndeis)
- Olly, Juli – Balorda nostalgia (regia: Giulio Rosati)
Miglior videoclip rap
- Gemitaiz – Elsewhere (regia: Manuel Marini)
- IvanBi – Underdog (regia: Josema)
- Mecna – La stessa canzone (regia: Marco Pacchiana)
- Shablo, Gué, Joshua – La mia parola (regia: Enea Colombi)
- Willie Peyote – Grazie ma no grazie (regia: Nicolò Bassetto)
Miglior videoclip rock
- Baustelle – L’arte di lasciare andare
- Deco Music Club – Quei rami pesanti
- Ministri – Avvicinarsi alle casse
- Second Youth – Family Burden
- Subsonica – Radio Mogadiscio
Miglior videoclip indie
Miglior videoclip elettronica
Miglior videoclip alternativo
Premi tecnici
Migliore fotografia
- Giovanni Ti Amo – Prima delle sete
- Irama – Lentamente
- Mecna – La stessa canzone
- Olly, Juli – Questa domenica
- Shablo, Gué – La mia parola
Miglior montaggio
Miglior scenografia
- Blanco – Maledetta rabbia
- Damiano David – Next Summer
- Mara Sattei – Sopra di me
- Salmo – On Fire
- Simone Bernini – Memphis
Miglior coreografia (novità 2026)
Miglior color grading
Migliori VFX
- Blanco – Maledetta rabbia
- Guè – Meravigliosa
- Irama – Lentamente
- Marracash – Lei
- Tony Boy, Lazza – Step
Migliore styling
Migliore make-up & hair
Premi speciali
Miglior videoclip internazionale
- Cero Ismael – Driving Round Looking For Unknown
- DJ Snake, Amadou & Mariam – Sabali
- Doechii – Denial Is A River
- Rosalía, Björk, Yves Tumor – Berghain
- Terno Rei – Próxima Parada
Miglior animazione
Miglior videoclip low budget
- Franco126 – Futuri possibili
- Labasco – Giuseppe
- MDGN – Padre Nostro
- Mecna – Sistemarsi
- Medley – Le mille e una notte