Ligabue, la possibile scaletta del primo concerto all'Arena Milano

Luciano Ligabue è tra i cantautori italiani più amati di sempre. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato album di grande successo, ricordiamo Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis e Mondovisione. Per quanto riguarda i brani, citiamo Urlando contro il cielo, Certe notti, Tra palco e realtà, Le donne lo sanno e Il centro del mondo

Mercoledì 6 maggio Luciano Ligabue sarà protagonista di un appuntamento destinato a entrare nella storia della musica italiana. Il cantautore sarà il primo artista a esibirsi nella nuova Arena Milano. Il rocker ha commentato: “Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”.

luciano ligabue a milano, la possibile scaletta In attesa dei numerosi concerti in programma nei prossimi mesi, il 6 maggio Luciano Ligabue accenderà ufficialmente l’Arena Milano. L’Unipol Dome entrerà così tra le venue dedicate agli appuntamenti musicali. Il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 900.000 follower: “Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica l’Arena Milano. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo della struttura: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite sabato 2 maggio al concerto di Madrid: I duri hanno due cuori

Questa è la mia vita

Una vita da mediano

L’odore del sesso

Si viene e si va

Niente paura

Eri bellissima

Marlon Brando è sempre lui

Sarà un bel souvenir

Lambrusco & pop corn

Happy Hour

Leggero

Ti sento

Balliamo sul mondo

Non è tempo per noi

Piccola stella senza cielo

Quella che non sei

Il giorno di dolore che uno ha

I “ragazzi” sono in giro

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Certe notti Approfondimento Ligabue, da Caserta annuncia un concerto allo Stadio Olimpico di Roma