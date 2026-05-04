Ligabue, la possibile scaletta del primo concerto all'Arena Milano

Luciano Ligabue è tra i cantautori italiani più amati di sempre. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato album di grande successo, ricordiamo Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis e Mondovisione. Per quanto riguarda i brani, citiamo Urlando contro il cielo, Certe notti, Tra palco e realtà, Le donne lo sanno e Il centro del mondo
Mercoledì 6 maggio Luciano Ligabue sarà protagonista di un appuntamento destinato a entrare nella storia della musica italiana. Il cantautore sarà il primo artista a esibirsi nella nuova Arena Milano. Il rocker ha commentato: “Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”.
luciano ligabue a milano, la possibile scaletta
In attesa dei numerosi concerti in programma nei prossimi mesi, il 6 maggio Luciano Ligabue accenderà ufficialmente l’Arena Milano. L’Unipol Dome entrerà così tra le venue dedicate agli appuntamenti musicali. Il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 900.000 follower: “Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica l’Arena Milano. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così”.
Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo della struttura: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite sabato 2 maggio al concerto di Madrid:
- I duri hanno due cuori
- Questa è la mia vita
- Una vita da mediano
- L’odore del sesso
- Si viene e si va
- Niente paura
- Eri bellissima
- Marlon Brando è sempre lui
- Sarà un bel souvenir
- Lambrusco & pop corn
- Happy Hour
- Leggero
- Ti sento
- Balliamo sul mondo
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Quella che non sei
- Il giorno di dolore che uno ha
- I “ragazzi” sono in giro
- Tra palco e realtà
- Urlando contro il cielo
- Certe notti
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A giugno Luciano Ligabue (FOTO) sarà protagonista di quattro appuntamenti negli stadi delle città di Bibione, Roma, Torino e Milano. Questo il calendario degli spettacoli:
- 5 giugno, BIBIONE - Stadio Comunale
- 12 giugno, ROMA - Stadio Olimpico
- 17 giugno, TORINO - Allianz Stadium
- 20 giugno, MILANO - Stadio San Siro
Inoltre, a settembre il rocker darà il via a una nuova serie di concerti con l’appuntamento in scena all’Arena di Verona. Previsti show in numerose città: da Padova ad Ancona passando per Genova, Firenze e Bologna. Questi i concerti in programma:
- 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
- 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
- 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
- 29 settembre – GENOVA – PalaTeknoship
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – PalaFlorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Arena Milano
Luciano Ligabue è tra i cantautori italiani più amati di sempre. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato album di grande successo, ricordiamo Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis e Mondovisione. Per quanto riguarda i brani, citiamo Urlando contro il cielo, Certe notti, Tra palco e realtà, Le donne lo sanno e Il centro del mondo. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Gli ostacoli del cuore con Elisa e Il mio nome è mai più con Lorenzo Jovanotti e Piero Pelù.
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