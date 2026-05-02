All’indomani del Concerto del Primo Maggio, la cantante interviene sui social per chiarire la scelta di cantare “Bella Ciao” sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. Parla di un messaggio frainteso, ribadisce la sua posizione contro chi toglie la vita ad altri esseri umani e richiama i conflitti in Ucraina, Iran e Gaza. Dalla piazza di San Giovanni, aggiunge di aver percepito affetto e partecipazione

l giorno dopo l’esibizione al Concerto del Primo Maggio, Delia affida ai social un messaggio per chiarire la scelta di modificare il testo di “Bella Ciao”. La cantante parla delle polemiche nate online e spiega il senso della sua decisione.

“Mi dispiace che il mio messaggio sia stato frainteso”, scrive. E aggiunge di avere una “posizione chiara contro chi si arroga il diritto di togliere la vita ad altri esseri umani, oggi e sempre”.

Il significato della parola cambiata Nel post Delia distingue il valore delle parole. “Il partigiano era letteralmente un rivoluzionario che ha preso le armi e si è ribellato. ‘Essere umano’ era per i civili che vengono ammazzati dalle bombe mentre stanno cenando a casa o mentre stanno dormendo con i propri figli”. Nonostante le critiche, la cantante sottolinea il clima in piazza. “A San Giovanni ho sentito tanto affetto e partecipazione”, scrive, riferendosi alla risposta del pubblico durante l’esibizione. Approfondimento Concerto del Primo Maggio a Roma: le pagelle dei momenti migliori

Il riferimento ai conflitti in corso Delia allarga poi la riflessione alle guerre attuali. “Mentre ci indigniamo per una parola cambiata, da oltre quattro anni in Ucraina muoiono civili che non hanno scelto di combattere”, afferma. Nel messaggio cita anche parole attribuite a Papa Leone, parlando di decisioni prese “da una cerchia ristretta di persone che giocano a fare i bulli”, spesso “guidate da interessi economici”. La cantante richiama anche la situazione in Iran. “Da settimane vengono calpestati diritti fondamentali e migliaia di persone hanno già perso la vita”, scrive, aggiungendo che l’indignazione “troppo spesso non basta a farci reagire davvero”.