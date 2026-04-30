Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Padova

Sabato 2 maggio Gianni Morandi porterà la sua musica alla Vitrifrigo Arena , questo l’indirizzo: via Gagarin, 61100, Pesaro. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto all’Unipol Forum di Assago:

A fine agosto l'artista tornerà in concerto con l’atteso tour estivo. Gianni Morandi ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Ci sono storie che iniziano con una canzone e finiscono con migliaia di voci che si ritrovano sotto lo stesso cielo”. Questo il calendario con i dettagli della tournée:

A inizio aprile Gianni Morandi ha pubblicato il nuovo singolo Monghidoro, scritto da Lorenzo Jovanotti. Nel corso degli anni i due amici e colleghi hanno collaborato più volte. Nel 2022 la voce di Solo insieme saremo felici ha presentato il brano Apri tutte le porte, scritto proprio da Lorenzo Jovanotti, in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

A febbraio Gianni Morandi ha affiancato il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover del Festival di Sanremo. Dopo l’esibizione, il cantante ha dichiarato: “L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato. Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di vita insieme”.