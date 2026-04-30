Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo il concerto di Pesaro, Gianni Morandi proseguirà con gli ultimi due appuntamenti della tournée: lunedì 4 maggio alla Kioene Arena di Padova e mercoledì 6 maggio al Palateknoship di Genova
Terzultimo appuntamento con la tournée nei palazzetti. Il 2 maggio Gianni Morandi sarà in concerto sul palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gianni morandi a pesaro, la possibile scaletta
Sabato 2 maggio Gianni Morandi porterà la sua musica alla Vitrifrigo Arena, questo l’indirizzo: via Gagarin, 61100, Pesaro. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto all’Unipol Forum di Assago:
- C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
- Monghidoro
- Occhi di ragazza
- Se perdo anche te
- L’attrazione
- La mia nemica amatissima
- Futura / Piazza Grande
- Vita
- Un mondo d’amore
- Grazie perché
- Bella signora
- Solo insieme saremo felici
- L’allegria
- Canzoni stonate
- Varietà
- In amore
- Apri tutte le porte
- Ragazzo fortunato
- Se non avessi più te
- Non son degno di te / Se puoi uscire una domenica sola con me / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda / Fatti mandare dalla mamma
- Canzoni
- Uno su mille
- Scende la pioggia
- Banane e lampone
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Dopo il concerto di Pesaro, Gianni Morandi proseguirà con gli ultimi due appuntamenti della tournée: lunedì 4 maggio alla Kioene Arena di Padova e mercoledì 6 maggio al Palateknoship di Genova.
A fine agosto l'artista tornerà in concerto con l’atteso tour estivo. Gianni Morandi ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Ci sono storie che iniziano con una canzone e finiscono con migliaia di voci che si ritrovano sotto lo stesso cielo”. Questo il calendario con i dettagli della tournée:
- 31 agosto – Este (Este Music Festival – Castello Carrarese)
- 2 settembre – Vigevano (Castello Sforzesco)
- 4 settembre – Mantova (Mantova Summer Festival)
- 10 settembre – Riccione (Riccione Music City)
- 12 settembre – Ostuni (Arena Bianca – Foro Boario)
- 14 settembre – Barletta (Fossato del Castello)
- 17 settembre – Palermo (Teatro di Verdura – Wave Summer Music 2026)
- 19 settembre – Catania (Villa Bellini – Wave Summer Music 2026)
- 24 settembre – Massa (Piazza Aranci)
- 26 settembre – Torbole sul Garda (Spiaggia Foci del Sarca)
- 28 settembre – Bergamo (ChorusLife Arena)
- 1 ottobre – Napoli (Arena Flegrea)
Approfondimento
Tredici Pietro su Gianni Morandi: "Mi lasciava Playstation solo 1 ora"
A inizio aprile Gianni Morandi ha pubblicato il nuovo singolo Monghidoro, scritto da Lorenzo Jovanotti. Nel corso degli anni i due amici e colleghi hanno collaborato più volte. Nel 2022 la voce di Solo insieme saremo felici ha presentato il brano Apri tutte le porte, scritto proprio da Lorenzo Jovanotti, in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.
A febbraio Gianni Morandi ha affiancato il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover del Festival di Sanremo. Dopo l’esibizione, il cantante ha dichiarato: “L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato. Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di vita insieme”.
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