Blanco, la possibile scaletta dei concerti a Bari

Dopo le date di Bari, martedì 5 maggio Blanco sarà in concerto al Palasele di Eboli. Successivamente, il cantante porterà il tour al Palapartenope di Napoli, all’Unipol Arena di Bologna, all’Unipol Forum di Milano e infine alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

BLANCO A BARI, LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI

Il 3 aprile Blanco ha pubblicato il nuovo album Ma’ raccontando sul suo profilo Instagram: “Crescendo ci si allontana dalle cose semplici, ovviamente anche per curiosità. E poi crescendo ancora si torna al punto d’inizio dove si è stati bene”. Il cantante ha aggiunto: “Le cose migliori non hanno un prezzo, ci vengono regalate. E un po’ con l’istinto da animali presuntosi che siamo e con un po’ di incoscienza, ce le perdiamo. Quando è tutto qui”.

In queste settimane l’artista è impegnato con la tournée nei palazzetti. Sabato 2 e domenica 3 maggio la voce di Maledetta rabbia porterà la sua musica sul palco del Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto di Jesolo:

Ti voglio bene, uomo

L’isola delle rose

Paraocchi

Ladro di fiori

Anche a vent’anni si muore

Finché non mi seppelliscono

Fuori dai denti

Sai cosa c’è

Maledetta rabbia

Peggio del diavolo

Belladonna (Adieu)

Piangere a 90

Un briciolo di allegria

Ricordi

Lucciole

La canzone nostra

Nostalgia

Los Angeles

Blu celeste

Tanto non rinasco

Woo

Pornografia (Bianco paradiso)

Notti in bianco

15 dicembre (prima)

27 luglio (dopo)

Mi fai impazzire

Brividi

Un posto migliore

Ma’