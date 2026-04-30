Blanco, la possibile scaletta dei concerti a Bari

Dopo le date di Bari, martedì 5 maggio Blanco sarà in concerto al Palasele di Eboli. Successivamente, il cantante porterà il tour al Palapartenope di Napoli, all’Unipol Arena di Bologna, all’Unipol Forum di Milano e infine alla Vitrifrigo Arena di Pesaro
Doppio appuntamento al Palaflorio. Il 2 e il 3 maggio Blanco porterà la sua musica al pubblico di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
BLANCO A BARI, LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI
Il 3 aprile Blanco ha pubblicato il nuovo album Ma’ raccontando sul suo profilo Instagram: “Crescendo ci si allontana dalle cose semplici, ovviamente anche per curiosità. E poi crescendo ancora si torna al punto d’inizio dove si è stati bene”. Il cantante ha aggiunto: “Le cose migliori non hanno un prezzo, ci vengono regalate. E un po’ con l’istinto da animali presuntosi che siamo e con un po’ di incoscienza, ce le perdiamo. Quando è tutto qui”.
In queste settimane l’artista è impegnato con la tournée nei palazzetti. Sabato 2 e domenica 3 maggio la voce di Maledetta rabbia porterà la sua musica sul palco del Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
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Dopo le date di Bari, martedì 5 maggio Blanco (FOTO) sarà in concerto al Palasele di Eboli. Successivamente, il cantante porterà il tour al Palapartenope di Napoli, all’Unipol Arena di Bologna, all’Unipol Forum di Milano e infine alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Ecco il calendario completo della tournée:
- 05.05.2026, Eboli (SA) – Palasele
- 06.05.2026, Napoli – Palapartenope
- 08.05.2026, Bologna – Unipol Arena
- 11.05.2026, Milano – Unipol Forum
- 13.05.2026, Milano – Unipol Forum
- 16.05.2026, Pesaro – Vitrifrigo Arena
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Il 29 giugno Blanco aprirà la tournée estiva con lo spettacolo in programma a Marostica. In seguito, il cantante sarà a Palmanova, Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Queste tutte le date del tour:
- 29 giugno, Marostica
- 21 luglio, Palmanova
- 26 luglio, Catania
- 2 agosto, Gallipoli
- 6 agosto, Alghero
- 9 agosto, Cinquale
- 12 agosto, Baia Domizia
Credits: IPA
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