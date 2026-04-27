Dopo lo spettacolo di Milano, mercoledì 29 aprile Elisa porterà la sua musica sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Previsti concerti anche a Bologna, Firenze, Roma, Bari ed Eboli
Dopo il primo spettacolo sold out, il 27 aprile Elisa tornerà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della voce di Sesso debole: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elisa, la possibile scaletta del concerto a milano
Dopo il grande show allo stadio San Siro di Milano e la tournée autunnale, Elisa è attualmente impegnata con il nuovo tour. Lunedì 27 aprile l’artista sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la cantautrice non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e popolari. Queste le canzoni proposte al concerto del 10 novembre all'Unipol Forum di Assago:
- Dillo solo al buio
- Sesso debole
- Labyrynth
- Rainbow
- Broken
- Vivere tutte le vite
- Heaven
- Stay
- Eppure sentire
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Ti vorrei sollevare
- Medley
- Intro Cosmos
- Ti chiamerò amore con Charlie Charles
- Dancing
- Outro Girls
- Se piovesse il tuo nome con Dardust
- Seta - Palla al centro con Dardust
- Nonostante tutto
- No Hero
- Brutta storia con Emma e July
- L’anima vola con Emma
- Luce (Tramonti a nord est)
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- Buona stella con Eros Ramazzotti
- A modo tuo
Approfondimento
Elisa illumina Milano: dance, pop e tanta anima
Dopo i due spettacoli di Milano, mercoledì 29 aprile Elisa porterà la sua musica sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Successivamente, l’artista (FOTO) sarà in concerto a Bologna, Firenze, Roma, Bari e infine Eboli con lo show in scena il 9 maggio. Questi tutti i prossimi appuntamenti live in programma:
- 29 aprile 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 2 maggio 2026 - Unipol Arena, Bologna
- 3 maggio 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 5 maggio 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 7 maggio 2026 - Palaflorio, Bari
- 9 maggio 2026 - Palasele, Eboli
Approfondimento
Tramonti a Nord Est, Elisa chiude con Emma e Dardust
In quasi trent’anni di carriera Elisa ha regalato grandi successi dal pubblico, tra i suoi album più amati troviamo Then Comes the Sun, Lotus e Diari aperti. Per quanto riguarda i brani, citiamo Rainbow, Swan, L’anima vola, No Hero, Se piovesse il tuo nome e Anche fragile. Spazio alle collaborazioni: da Gli ostacoli del cuore con Luciano Ligabue a Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi passando per Vivere tutte le vite con Carl Brave e Nonostante tutto con Cesare Cremonini. Inoltre, Elisa conta due posizionamenti sul podio al Festival di Sanremo: primo posto nel 2001 con Luce (tramonti a nord est) e medaglia d'argento nel 2022 con O forse sei tu.
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Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno