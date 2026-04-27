elisa, la possibile scaletta del concerto a milano

Dopo il grande show allo stadio San Siro di Milano e la tournée autunnale, Elisa è attualmente impegnata con il nuovo tour. Lunedì 27 aprile l’artista sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la cantautrice non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e popolari. Queste le canzoni proposte al concerto del 10 novembre all'Unipol Forum di Assago:

Dillo solo al buio

Sesso debole

Labyrynth

Rainbow

Broken

Vivere tutte le vite

Heaven

Stay

Eppure sentire

Hallelujah

Promettimi

Anche fragile

Ti vorrei sollevare

Medley

Intro Cosmos

Ti chiamerò amore con Charlie Charles

Dancing

Outro Girls

Se piovesse il tuo nome con Dardust

Seta - Palla al centro con Dardust

Nonostante tutto

No Hero

Brutta storia con Emma e July

L’anima vola con Emma

Luce (Tramonti a nord est)

Together

Gli ostacoli del cuore

Buona stella con Eros Ramazzotti

A modo tuo