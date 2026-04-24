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Lana Del Rey ha pubblicato il singolo First Light

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Lana Del Rey è tra le artiste più amate della scena musicale internazionale. Tra i suoi album troviamo Born to Die e Ultraviolence. Per quanto riguarda i brani, citiamo Blue Jeans, Young and Beautiful, Love e Say Yes to Heaven

Lana Del Rey ha pubblicato First Light, brano tratto dal videogioco 007 First Light in uscita prossimamente. L’artista statunitense ha lavorato alla canzone insieme a David Arnold, vincitore della statuetta per la Miglior colonna sonora per i media visivi per il film Independence Day alla 39esima edizione dei Grammy Awards.

lana del rey, il testo e il significato di first light

 

Lana Del Rey è tornata con il brano First Light, realizzato in collaborazione con il compositore David Arnold. La canzone è tratta dal nuovo videogioco basato sull’agente segreto più famoso al mondo. Come riportato da Variety, il gioco seguirà un giovane James Bond all'inizio del suo percorso nel mondo dello spionaggio.

 

David Arnold ha raccontato: "Una canzone che dà il titolo deve raccontarci del mondo in cui stiamo per entrare. Deve incuriosirci, emozionarci e invitarci ad avvicinarci". Il compositore ha proseguito: "Questa canzone si unisce a una lunga serie di brani che hanno definito il genere, ognuno dei quali ha stabilito un punto di riferimento stilistico che contribuisce al magnifico patrimonio delle 'canzoni di Bond'. Ecco perché ero così entusiasta di lavorare con Lana, un'artista che ha portato eleganza, atmosfera e il suo carattere assolutamente unico a questo brano, che spero aprirà il mondo di Bond a un pubblico completamente nuovo". Il brano racconta quella voglia di sfidare le avversità correndo verso il futuro. La voce di Lana Del Rey si muove tra avventure, misteri e rischi. L’arista canta: “People try and stop you, all the fates just watch you / Dying just to know whether you'll play your life like a game”.

 

Ecco il testo di First Light di Lana Del Rey:

 

Run into the sun like

It's the first light of day when you wake

Is it real or is it fake?

Your strength is your youth, just use it and follow the music play

Promise you'll never change

Change, change, change

 

Can't say I'm surprised to see you running towards the sun

Like a moth to a flame

Hey

People try and stop you, all the fates just watch you

Dying just to know whether you'll play your life like a game

 

Will you

Will you

Will you

Play

 

Baby, come on

You know what you've always wanted to do

But there's one life for you

 

Can't say I'm surprised to see you running towards the sun

Like a moth to a flame

Hey

People try and stop you, all the fates just watch you

Dying just to know whether you'll play your life like a game

 

Will you

Will you

Will you

Will you play

 

Can't say I'm surprised to see you running towards the sun

It's the first light of day

Hey

Ah, are you ready

All the fates just watch you

Dying just to know whether you'll play your life like a game

Game

 

Will you

Bond?

Will you

Are you ready?

Will you

Will you

Dying just to know

Will you play?

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Lana Del Rey (FOTO) è tra le artiste più amate della scena musicale internazionale. Tra i suoi album più popolari troviamo Born to Die e Ultraviolence. Per quanto riguarda i brani, citiamo Blue Jeans, Young and Beautiful, Love e Say Yes to Heaven. Spazio alle collaborazioni: da Lust for Life con The Weeknd a Don't Call Me Angel con Ariana Grande e Miley Cyrus. Lana Del Rey ha ricevuto undici nomination ai Grammy Awards. Inoltre, l’artista vanta la statuetta come International Female Solo Artist alla 33esima edizione dei BRIT Awards.

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