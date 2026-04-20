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Blanco, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Matteo Rossini

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Dopo lo spettacolo al Nelson Mandela Forum di Firenze, giovedì 23 aprile Blanco sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova. Successivamente, il cantautore si esibirà in numerose altre città: da Torino a Pesaro passando per Roma, Bari ed Eboli

Dopo la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, il 20 aprile Blanco sarà in concerto a Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Notti in bianco: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

blanco a firenze, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento con la  tournée di Blanco. Lunedì 20 aprile l’artista salirà sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.10. Al momento Blanco (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Ma’ uscito il 3 aprile. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

  • Ti voglio bene, uomo
  • Blu celeste
  • Paraocchi
  • Pornografia (Bianco paradiso)
  • Sai cosa c’è
  • Finché non mi seppelliscono
  • Notti in bianco
  • Nostalgia
  • Ladro di fori
  • Belladonna (Adieu)
  • Lucciole
  • Un briciolo di allegria
  • Brividi
  • Peggio del diavolo
  • Tanto non rinasco
  • Ricordi
  • Los Angeles
  • Anche a vent’anni si muore
  • 15 dicembre (prima)
  • 27 luglio (dopo)
  • Woo
  • Fuori dai denti
  • Piangere a 90
  • La canzone nostra
  • Maledetta rabbia
  • Mi fai impazzire
  • L’isola delle rose
  • Un posto migliore
  • Ma’

Approfondimento

Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato

Dopo lo spettacolo di Firenze, giovedì 23 aprile l'artista sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova. Successivamente, il cantautore si esibirà in numerose altre città: da Torino a Pesaro passando per Roma, Bari ed Eboli. Questo il calendario completo dei prossimi appuntamenti live di Blanco:

  • 23.04.2026, Padova – Kioene Arena
  • 25.04.2026, Torino – Inalpi Arena
  • 29.04.2026, Roma – Palazzo dello Sport
  • 30.04.2026, Roma – Palazzo dello Sport
  • 02.05.2026, Bari – Palaflorio
  • 03.05.2026, Bari – Palaflorio
  • 05.05.2026, Eboli (SA) – Palasele
  • 06.05.2026, Napoli (SA) – Palapartenope
  • 08.05.2026, Bologna – Unipol Arena
  • 11.05.2026, Milano – Unipol Forum
  • 13.05.2026, Milano – Unipol Forum
  • 16.05.2026, Pesaro – Vitrifrigo Arena

Approfondimento

Blanco annuncia il nuovo album dal titolo Ma'

Nel settembre del 2021 Blanco ha pubblicato il suo primo album Blu celeste, certificato con ben sette dischi di platino. Nell’aprile del 2023 l'artista è tornato con Innamorato contenente anche il brano Un briciolo di allegria in duetto con Mina. Nell’aprile di quest’anno Blanco ha lanciato Ma’, trainato dal successo del primo singolo Piangere a 90 arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia.

 

Nel 2022 Blanco e Mahmood hanno trionfato con Brividi alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Nel maggio dello stesso anno la coppia ha conquistato il sesto posto all’Eurovision Song Contest. Tra le collaborazioni di Blanco troviamo Ricordi con Elisa (FOTO) e Bon ton con Drillionaire, Lazza, Sfera Ebbasta e Michelangelo.

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