Blanco, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Approfondimento Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato

Nuovo appuntamento con la tournée di Blanco. Lunedì 20 aprile l’artista salirà sul palco del Nelson Mandela Forum , questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.10 . Al momento Blanco ( FOTO ) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Ma’ uscito il 3 aprile. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Nel settembre del 2021 Blanco ha pubblicato il suo primo album Blu celeste, certificato con ben sette dischi di platino. Nell’aprile del 2023 l'artista è tornato con Innamorato contenente anche il brano Un briciolo di allegria in duetto con Mina. Nell’aprile di quest’anno Blanco ha lanciato Ma’, trainato dal successo del primo singolo Piangere a 90 arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia.

Nel 2022 Blanco e Mahmood hanno trionfato con Brividi alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Nel maggio dello stesso anno la coppia ha conquistato il sesto posto all’Eurovision Song Contest. Tra le collaborazioni di Blanco troviamo Ricordi con Elisa (FOTO) e Bon ton con Drillionaire, Lazza, Sfera Ebbasta e Michelangelo.