Frah Quintale, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo il concerto di Milano, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Grazie ad ogni singola persona che ha condiviso questo momento magico con me. Questo è davvero un tour da incorniciare. Vi voglio bene”
Nuovo appuntamento con la musica di Frah Quintale. Venerdì 17 aprile il cantautore sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
frah quintale a roma, il concerto
Dopo gli appuntamenti di Terni, Milano e Firenze, il 17 aprile Frah Quintale sarà in concerto al Palazzo dello Sport: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di 8 Miliardi di persone non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’album Amor proprio uscito nell’ottobre dello scorso anno. Secondo quando rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Milano il 13 aprile:
- Gelato
- Sì può darsi
- La notte
- Colpa del vino
- Hai visto mai
- Floppino
- Gabbiani
- 8 Miliardi di persone
- Missili
- Contento
- Le cose sbagliate
- Cratere
- A prescindere
- Accattone
- Gli occhi
- Fuoco di paglia
- Lambada
- 64 Bars
- Sempre bene
- 1 ora d’aria, 1 ora d’ansia
- Correre
- Due ali
- Chiodi
- Farmacia
- Lunedì blu
- Nei treni la notte
- Si, ah
Approfondimento
Frah Quintale annuncia il nuovo tour estivo. Le date dei concerti
Dopo il concerto di Milano, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Grazie ad ogni singola persona che ha condiviso questo momento magico con me. Questo è davvero un tour da incorniciare. Vi voglio bene”. Sabato 18 aprile Frah Quintale proseguirà la tournée con lo spettacolo in programma al Palapartenope di Napoli. Successivamente, il cantautore salirà sul palco della Kioene Arena di Padova e dell’Inalpi Arena di Torino. Ecco i prossimi appuntamenti del tour nei palazzetti:
- 18 aprile 2026 - Napoli, Palapartenope
- 20 aprile 2026 - Padova, Kioene Arena
- 21 aprile 2026 - Torino, Inalpi Arena
Approfondimento
Frah Quintale, l'album Amor Proprio: "La realtà è un film d'autore"
Annunciata anche la tournée estiva. Il 3 luglio Frah Quintale aprirà il tour a Pordenone proseguendo con numerosi appuntamenti: da Brescia a Bari passando per Padova, Bologna, Genova, Roma e Catania. Questo il calendario completo:
- 3 luglio 2026, PORDENONE
- 4 luglio 2026, ALBA (CN)
- 9 luglio, 2026 - BRESCIA
- 10 luglio 2026, PADOVA
- 12 luglio 2026, BOLOGNA
- 15 luglio 2026, GENOVA
- 17 luglio 2026 - FRANCAVILLA AL MARE
- 19 luglio 2026 - ROMA
- 21 luglio 2026, SALERNO
- 22 luglio 2026 - COSENZA
- 23 luglio 2026 - CATANIA
- 25 luglio 2026 - BARI
- 27 luglio 2026, BAGHERIA (PA)
- 1 agosto 2026, CINQUALE (MS)
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno