Frah Quintale, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo il concerto di Milano, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Grazie ad ogni singola persona che ha condiviso questo momento magico con me. Questo è davvero un tour da incorniciare. Vi voglio bene”

frah quintale a roma, il concerto

Dopo gli appuntamenti di Terni, Milano e Firenze, il 17 aprile Frah Quintale sarà in concerto al Palazzo dello Sport: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di 8 Miliardi di persone non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’album Amor proprio uscito nell’ottobre dello scorso anno. Secondo quando rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Milano il 13 aprile:

Gelato

Sì può darsi

La notte

Colpa del vino

Hai visto mai

Floppino

Gabbiani

8 Miliardi di persone

Missili

Contento

Le cose sbagliate

Cratere

A prescindere

Accattone

Gli occhi

Fuoco di paglia

Lambada

64 Bars

Sempre bene

1 ora d’aria, 1 ora d’ansia

Correre

Due ali

Chiodi

Farmacia

Lunedì blu

Nei treni la notte

Si, ah