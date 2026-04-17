La cantautrice statunitense ha lavorato con David Arnold per la colonna sonora originale del videogioco di IO Interactive ambientato nell'universo dell'agente 007. La canzone principale è scritta e interpretata da lei

I fan di Lana Del Rey esultano, la cantautrice statunitense undici volte candidata al Grammy, è entrata nell'universo di James Bond, un mondo elegante e rétro che si addice particolarmente alle sonorità del suo repertorio.

L'incontro è il brano First Light, scritto e interpretato per 007 First Light, videogioco targato IO Interactive, che esplora le origini di Bond.

Lana del Rey ha sfiorato l'incontro con la saga dei film ora passati ad Amazon MGM ai tempi di Spectre (2015) col brano 24, poi scartato.

Il suo lavoro per il videogame, realizzato in collaborazione con David Arnold, storico compositore delle colonne sonore di James Bond, ha uno spiccato carattere cinematografico ed è già disponibile all'ascolto sulle piattaforme digitali.

La collaborazione inedita tra Lana Del Rey e David Arnold “È una gioia vedere due talenti straordinari come Lana Del Rey e David Arnold unire le forze. Il risultato suona immediatamente ‘Bond’, pur conferendo un'identità fresca a 007- First Light”, così Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, sulla collaborazione inedita che ha condotto alla realizzazione della colonna sonora del gioco che riporta l'agente al servizio di Sua Maestà nel mondo videoludico.

Prima di passare alla parte giocata (possibile dal 26 maggio, attualmente il gioco è in pre-order), c'è il tempo di apprezzare il raffinatissimo lavoro musicale fatto per il prodotto, una colonna sonora che reca le firme di Arnold, storico compositore di successi sul grande schermo della saga, da Il domani non muore mai a Quantum of Solace, e Lana Del Rey, icona internazionale amatissima dalla Gen Z.

Arnold ha lodato il contributo della statunitense, che ha interpretato il nuovo brano con la sua inconfondibile voce melodiosa: "Lana ha conferito alla canzone un'eleganza e un'atmosfera che sembravano perfettamente adatte a continuare quella tradizione, introducendo al contempo qualcosa di fresco per una nuova Era". Leggi anche James Bond, sarà Steven Knight lo sceneggiatore del nuovo capitolo

Onorare la tradizione di Bond, con uno sguardo al presente Lana Del Rey ha espresso su Instagram l'entusiasmo per il suo nuovo progetto. "Emozionante vedere la storia d'origine di Bond", ha scritto a corredo di un video nel quale si intravede il protagonista del videogioco, nel quale si leggono alcuni versi del testo.

Le parole della canzone evocano tutta l'epicità di Bond, nel videogioco all'inizio delle sue attività nel mondo dello spionaggio.

Anche Arnold, nella dichiarazione uficiale che accompagna il lancio della canzone, ha sottolineato l'importanza di onorare l'eredità di Bond, come personaggio letterario, cinematografico ed icona pop, senza perdere di vista l'attualità.

Lana Del Rey e David Arnold hanno lavorato col produttore Gabriel Moszkowski della Media W per la colonna sonora di 007 First Light.

La première delle musiche del videogioco è passata per i social media ufficiali del nuovo prodotto di Io Interactive, un watch party su Twitch, YouTube, TikTok, Steam e X.

L'arrivo del videogame non smorza l'attesa per le notizie provenienti dal fronte cinematografico.

La saga dei film di James Bond, ferma a No Time To Die (2021), è alla vigilia dell'inizio di una nuova era nella quale l'agente 007 avrà un nuovo volto (le ipotesi su chi prenderà il posto di Daniel Craig sono numerose e non hanno ancora individuato un favorito).

Per ora si conosce solo il nome dello sceneggiatore, Steven Knight, e del regista, Denis Villeneuve.