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Bruno Mars, testo e significato del singolo Risk It All in radio da oggi

Musica

Camilla Sernagiotto

©Getty

Dopo anni di attesa, il cantautore statunitense (al secolo Peter Gene Hernandez) torna al centro della scena con un singolo pubblicato il 27 febbraio 2026 e scelto come secondo estratto dal nuovo album in studio The Romantic. Il brano, entrato in rotazione radiofonica in Italia da oggi, venerdì 10 aprile, segna un momento chiave nel ritorno solista dell’artista, a oltre nove anni dal precedente progetto individuale. Ecco le parole, la traduzione e il significato tra le righe

Dopo anni di attesa, Bruno Mars torna al centro della scena con Risk It All, singolo pubblicato il 27 febbraio 2026 e scelto come secondo estratto dal nuovo album in studio The Romantic. Il brano, entrato in rotazione radiofonica in Italia a partire da oggi, venerdì 10 aprile, segna un momento chiave nel ritorno solista dell’artista, a oltre nove anni dal precedente progetto individuale.

 

Nato inizialmente con un’impostazione più ritmata, Risk It All ha preso una direzione diversa in fase di produzione, diventando una ballata che guarda al bolero latino. Bruno Mars, affiancato da D’Mile e dagli autori Philip Lawrence e James Fauntleroy, ha trasformato il pezzo, scegliendo sonorità più calde e avvolgenti - tipiche del genere latino-americano - per valorizzare il contenuto emotivo del testo. Il risultato è una ballata che mescola chitarre acustiche, trombe e suggestioni cinematografiche, con un’identità sonora che richiama le radici culturali dell’artista.

 

Scopriamo di seguito il testo completo di Risk It All, la traduzione in italiano e il significato tra le righe, al di là di quello letterale. 

Il testo completo della canzone Risk it all

For just the chance to win your heart

You could set the bar beyond the stars

I’ll do anything, anything you ask me to

 

Say you want the moon

Watch me learn to fly

Ain’t no mountain you could point to

I wouldn’t climb

 

It’s crazy, but it’s true

There’s nothing I won’t do

I’d risk it all for you

 

To hold your hand and call you mine

I’m tryna be your man ‘til the end of time

Oh, I’ll do anything, anything you ask me to

 

I would run through a fire

Just to be by your side

If your heart’s on the line

You could take mine

 

It’s crazy, but it’s true

There’s nothing I won’t do

I’d risk it all for you

 

I would swim across the sea just to show you

Sacrifice my life just to hold you

I could go on and on

To prove that you belong here in my arms

 

Say you want the moon

Watch me learn to fly

Ain’t no mountain you could point to

I wouldn’t climb

 

It’s crazy, but it’s true

There’s nothing I won’t do

I’d risk it all for you

It’s crazy, but it’s true

There’s nothing I won’t do

I’d risk it all for you

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La traduzione in italiano

Pur di avere l’occasione di conquistare il tuo cuore
potresti alzare l’asticella oltre le stelle
farei qualsiasi cosa, qualsiasi cosa tu mi chieda.

 

Dimmi che vuoi la luna,
guardami mentre imparo a volare.
Non c’è montagna che tu possa indicarmi
che io non scalerei.

 

È folle, ma è vero:
non c’è nulla che non farei.
Rischierei tutto per te,


Per tenerti la mano e chiamarti mia.
Sto cercando di essere il tuo uomo fino alla fine dei tempi.
Oh, farei qualsiasi cosa, qualsiasi cosa tu mi chieda.

 

Correrei attraverso il fuoco
solo per starti accanto.
Se il tuo cuore è in gioco,
potresti prendere il mio.

 

È folle, ma è vero:
non c’è nulla che non farei.
Rischierei tutto per te.

 

Attraverserei il mare a nuoto solo per dartene prova,
darei la vita solo per tenerti stretta.
Potrei continuare all’infinito
a dimostrarti che il tuo posto è qui, tra le mie braccia.

 

Dimmi che vuoi la luna,
guardami mentre imparo a volare.
Non c’è montagna che tu possa indicarmi
che io non scalerei.

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Un racconto di amore assoluto

Al centro del brano c’è un’idea di amore totale, senza compromessi. La voce di Mars accompagna un testo che si muove tra promessa e dichiarazione, costruito attorno alla disponibilità a sacrificare tutto pur di restare accanto alla persona amata. In questo senso, Risk It All rappresenta una delle espressioni più mature e vulnerabili della sua scrittura, lontana dall’ironia e dall’energia spensierata di molti successi del passato.

 

Il videoclip ufficiale (che potete guardare in fondo a questo articolo), diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos, amplia ulteriormente il significato della canzone. La narrazione visiva prende forma a partire da una cerimonia di matrimonio e segue la vita di coppia nel corso degli anni, fino alla vecchiaia. L’estetica, arricchita dalla presenza di elementi mariachi e da un’impostazione quasi cinematografica, rafforza l’idea di un amore destinato a durare nel tempo.

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Un tassello centrale in The Romantic

All’interno di The Romantic, Risk It All si inserisce come uno dei momenti più rappresentativi del progetto. L’album segna una nuova fase artistica per Bruno Mars, più introspettiva e orientata a esplorare le diverse sfumature del sentimento amoroso. Tra influenze soul, pop e latino-americane, il disco costruisce un racconto coerente in cui questo brano emerge come uno dei vertici emotivi.

 

Con Risk It All, Bruno Mars conferma una trasformazione già percepibile negli ultimi anni: meno attenzione all’impatto immediato e maggiore cura per la narrazione e la profondità emotiva. Il singolo non è soltanto una canzone romantica, ma una dichiarazione d’intenti che accompagna il suo ritorno discografico, ridefinendo il suo posizionamento in una scena pop sempre più ibrida e globale.

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