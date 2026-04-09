Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo la data di Padova, il 15 aprile Gigi D’Alessio sarà in concerto al Palaflorio di Bari. In seguito, l’artista porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena di Bologna e del PalaRescifina di Messina

Dopo le due date all’Unipol Forum di Assago, sabato 11 aprle Gigi D’Alessio sarà in concerto alla Kioene Arena , questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Massimo riserbo sulla scaletta della serata, attese le sue canzoni più amate. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti al Nelson Mandela Forum di Firenze nel dicembre del 2024:

Dopo la data di Padova, il 15 aprile Gigi D’Alessio sarà in concerto al Palaflorio di Bari. In seguito, l’artista porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena di Bologna e del PalaRescifina di Messina con il doppio appuntamento in scena il 24 e il 25 aprile. Ecco il calendario della tournée nei palazzetti:

15 aprile, Bari - Palaflorio

17 aprile, Ancona - Pala Prometeo

18 aprile, Bologna - Unipol Arena

24 aprile, Messina - PalaRescifina

25 aprile, Messina - PalaRescifina

A giugno Gigi D’Alessio sarà protagonista di dieci concerti in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. L’artista ha dichiarato su Instagram: “Iniziate a scaldarvi perché faremo una vera e propria maratona di live!”.