Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Padova

Dopo la data di Padova, il 15 aprile Gigi D’Alessio sarà in concerto al Palaflorio di Bari. In seguito, l’artista porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena di Bologna e del PalaRescifina di Messina
Nuovo appuntamento con la musica di Gigi D’Alessio. Sabato 11 aprile il cantautore salirà sul palco della Kioene Arena di Padova, ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gigi d’alessio a padova, la possibile scaletta
Dopo le due date all’Unipol Forum di Assago, sabato 11 aprle Gigi D’Alessio sarà in concerto alla Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta della serata, attese le sue canzoni più amate. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al Nelson Mandela Forum di Firenze nel dicembre del 2024:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amur
- Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule
Approfondimento
Gigi D’Alessio, testo e significato del singolo Mezze verità
Dopo la data di Padova, il 15 aprile Gigi D’Alessio sarà in concerto al Palaflorio di Bari. In seguito, l’artista porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena di Bologna e del PalaRescifina di Messina con il doppio appuntamento in scena il 24 e il 25 aprile. Ecco il calendario della tournée nei palazzetti:
- 15 aprile, Bari - Palaflorio
- 17 aprile, Ancona - Pala Prometeo
- 18 aprile, Bologna - Unipol Arena
- 24 aprile, Messina - PalaRescifina
- 25 aprile, Messina - PalaRescifina
A giugno Gigi D’Alessio sarà protagonista di dieci concerti in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. L’artista ha dichiarato su Instagram: “Iniziate a scaldarvi perché faremo una vera e propria maratona di live!”.
Approfondimento
Gigi D'Alessio, l'album Nuje: "La speranza germoglia nella vita reale"
Nel corso degli anni il cantautore ha regalato grandi successi al pubblico: da Mon Amour a Como suena el corazon passando per Vivi e Primo appuntamento. Inoltre, il cantautore vanta cinque partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2000 con Non dirgli mai, nel 2001 con Tu che ne sai, nel 2005 con L'amore che non c’è, nel 2012 con Respirare in duetto con Loredana Bertè (FOTO) e nel 2017 con La prima stella.
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno