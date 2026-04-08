Celine Dion ha aggiunto sei nuove date di concerti a Parigi

DALLA MALATTIA AL RITORNO SULLE SCENE

Nel 2022 Celine Dion si era ritirata dalle scene dopo aver rivelato di soffrire di sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica e autoimmune che compromette la mobilità e la capacità vocale. La cantante aveva raccontato la patologia nel documentario Io sono Celine Dion (2024) di Irene Taylor. Nonostante ciò, sempre nel 2024 l’artista si era esibita durante la cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Parigi sul palco ai piedi della Tour Eiffel, dove aveva interpretato il brano Hymne à l’Amour di Édith Piaf. L'evento aveva alimentato le voci di un suo probabile ritorno sulle scene, con indiscrezioni che indicavano la potenziale città di Las Vegas. Tuttavia, la cantante ha sempre amato Parigi, come aveva anche sottolineato in un’intervista a Vogue Francia: “Ho scelto di lavorare con tutto il mio corpo e la mia anima, dalla testa ai piedi, con un’équipe medica. Voglio essere al meglio. Il mio obiettivo è rivedere la Tour Eiffel!”. Poi, il 23 marzo, la città di Parigi si è riempita di manifesti con i titoli più celebri dei brani della cantante, da Pour Que Tu M’Aimes Encore a The Power of Love, mentre un video aveva mostrato le prove sotto il monumento simbolo della capitale, illuminata da messaggi come “Celine Dion” e “Paris, I’m Ready”. L’artista aveva poi cancellato i contenuti dall’account Instagram, altro indizio di novità in arrivo. Infine, il 30 marzo, in occasione di una festa di compleanno al Café de l’Homme di Parigi, Celine Dion, pur non presente all’evento, ha ufficialmente confermato il ritorno alla musica con un videomessaggio trasmesso su uno schermo della Tour Eiffel, illuminata in suo onore da uno spettacolo di luci abbinato alle note delle sue canzoni di maggior successo. “Negli ultimi anni, ogni giorno che è passato, ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, la vostra gentilezza e il vostro amore. Mi avete aiutato in modi che non riesco nemmeno a descrivere e sono davvero fortunata ad avere il vostro supporto", ha detto. “Quest'anno riceverò il miglior regalo di compleanno della mia vita...avrò la possibilità di vedervi, di esibirmi di nuovo per voi a Parigi, a partire da settembre! Mi sento bene, sono forte, sono emozionata, ovviamente un po' nervosa, ma soprattutto sono grata a tutti VOI! Vi amo tutti e ci vediamo presto!”. Non sono ancora noti ulteriori dettagli sugli spettacoli, che in ofni caso presenteranno “i suoi successi più amati sia in francese che in inglese, un potente tributo alle canzoni che hanno definito la sua straordinaria carriera in tutto il mondo per generazioni”.