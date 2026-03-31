Céline Dion torna sul palco, nel 2026 la residency a Parigi

In un emozionante videomessaggio trasmesso sotto le luci della Torre Eiffel in occasione del suo 58° compleanno, la cantante canadese ha annunciato in esclusiva il suo ritorno sul palco, dopo lunghi problemi di salute. Il prossimo evento sarà "Celine Dion Paris 2026", una residency di cinque settimane alla Paris La Défense Arena. "Negli ultimi anni, ogni giorno ho sentito il vostro sostegno e il vostro amore", ha detto l'artista rivolgendosi al pubblico

Céline Dion torna sul palco. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante canadese, entrata nella storia della musica pop con alcuni brani indimenticabili che hanno raggiunto il numero uno in classifica come “My Heart Will Go On", “The Power of Love,” “It’s All Coming Back to Me Now" e “Because You Loved Me”. In un emozionante videomessaggio trasmesso trasmesso sotto le luci della Torre Eiffel in occasione del suo 58° compleanno, Dion ha annunciato in esclusiva il suo ritorno in scena, dopo lunghi problemi di salute. Il prossimo evento sarà "Celine Dion Paris 2026", una residency di cinque settimane alla Paris La Défense Arena.

Il ritorno di Céline Dion

A partire dal 12 settembre 2026, l'artista porterà sul palco della più grande arena indoor d’Europa 10 serate fino al 14 ottobre, segnando uno degli eventi live più attesi del decennio. “Negli ultimi anni, ogni giorno che è passato ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, la vostra gentilezza e il vostro amore", ha detto Dion nel videomessaggio. "Mi avete aiutata in modi che non posso nemmeno descrivere, e sono davvero fortunata ad avere il vostro supporto”, ha aggiunto. “Quest’anno ricevo il regalo di compleanno più bello della mia vita… ho la possibilità di rivedervi, di esibirmi ancora per voi a Parigi, a partire da settembre! Mi sento bene, mi sento forte, sono emozionata, ovviamente un po’ nervosa, ma soprattutto sono grata a tutti voi! Vi voglio bene e ci vediamo presto!”, ha annunciato emozionata.

Céline Dion Paris 2026

L'attesissimo "Celine Dion Paris 2026" offrirà al pubblico un’esperienza live che includerà i più grandi successi della cantante, sia in francese che in inglese, in un potente tributo ai celebri brani che hanno segnato la sua straordinaria carriera in tutto il mondo per generazioni. La residency storica a Parigi inserisce inoltre l'artista in una ristretta élite di cantanti che hanno calcato il palco della Paris La Défense Arena con una serie prolungata di concerti. Con la direzione creativa del pluripremiato show designer Willo Perron, la produzione promette di essere una reunion spettacolare e indimenticabile tra Dion e il suo pubblico.