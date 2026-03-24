Celine Dion, possibile ritorno live a Parigi

Come rilanciato da Variety, La Presse ha anticipato alcune importanti novità sul possibile futuro artistico di una delle cantanti più amate a livello internazonale. Celine Dion potrebbe essere protagonista di una serie di concerti alla Paris La Défense Arena nei mesi di settembre e ottobre

Come rilanciato da Variety, La Presse ha parlato del possibile ritorno live di Celine Dion . Dopo una pausa dovuta a problemi di salute, l’iconica artista potrebbe tornare a esibirsi con una serie di concerti nella capitale francese. Al momento la voce di My Heart Will Go On non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Stando a quanto riportato, Celine Dion potrebbe essere protagonista di una serie di concerti alla Paris La Défense Arena nei mesi di settembre e ottobre. Alcuni cartelloni con i titoli delle canzoni dell'artista sono apparsi per le vie di Parigi sembrando così voler confermare la notizia. La cantante ha condiviso una sua vecchia foto nella capitale francese su Instagram senza però commentare le indiscrezioni. A questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli eventuali sviluppi.

Ritorno imminente di Celine Dion? Dopo la cancellazione delle ultime date del Courage World Tour per problemi di salute, Celine Dion ( FOTO ) potrebbe essere pronta a tornare a esibirsi. Come ripreso Variety , La Presse ha anticipato alcune importanti novità sul possibile futuro artistico di una delle cantanti più iconiche, amate e popolari a livello internazionale.

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Affermatasi a livello internazionale grazie alla vittoria con la canzone Ne partez pas sans moi alla 33esima edizione dell’Eurovision Song Contest, Celine Dion è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica. Tra i suoi album più amati troviamo Let's Talk About Love, These Are Special Times, A New Day Has Come e One Heart. Per quanto riguarda i brani, citiamo That's the Way It Is, I’m Alive e Taking Chances.

Inoltre, nel corso degli anni Celine Dion ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra i quali cinque statuette ai Grammy Awards: Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals per Beauty and the Beast, Album of the Year e Best Pop Vocal Album per Falling into You, Record of the Year e Best Female Pop Vocal Performance per My Heart Will Go On.