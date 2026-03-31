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Subsonica, la possibile scaletta dei quattro concerti a Torino

Musica

Matteo Rossini

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Dopo gli spettacoli torinesi, il 29 giugno i Subsonica daranno il via al tour estivo da Padova. Attesi concerti in numerose città: da Bologna a Brescia passando per Arezzo, Roma, Napoli e Ancona

L’attesa è finita. Martedì 31 marzo i Subsonica daranno il via ai quattro appuntamenti musicali nati per celebrare trent’anni di carriera. La formazione si esibirà alle OGR di Torino. Annunciati ospiti e sorprese. Il 20 marzo il gruppo ha pubblicato il nuovo album Terre Rare.

subsonica a torino, la possibile scaletta

I Subsonica saranno protagonisti di quattro appuntamenti live alle OGR di Torino per celebre un importate anniversario: trent'anni di carriera. Concerti in programma martedì 31 marzo, mercoledì 1°, venerdì 3 e sabato 4 aprile. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle serate, attesi i brani tratti dall’ultimo album Terre Rare. Questa la tracklist del disco:

  1. Al Confine
  2. Straniero feat. TÄRA
  3. Teorie
  4. Radio Mogadiscio
  5. Rifugio
  6. Ghibli
  7. Grida
  8. Transumanesimo
  9. Jinn
  10. Alisei
  11. Il Tempo in Me
  12. Terre Rare

Nel 2025 anno i Subsonica hanno portato la loro musica nei club esibendosi in varie città. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto del 30 marzo a Modugno:

  • Eden
  • Pugno di sabbia
  • Africa su Marte
  • Nessuna colpa
  • Colpo di pistola
  • Albascura
  • La glaciazione
  • Discolabirinto
  • Nuvole rapide
  • Nuova ossessione
  • L’ultima risposta
  • Up Patriots to Arms
  • I cerchi degli alberi
  • Missili e droni
  • Sole silenzioso
  • Depre
  • Aurora sogna
  • Liberi tutti
  • Benzina Ogoshi
  • Tutti i miei sbagli
  • Strade
  • Preso blu

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Il 20 marzo i Subsonica hanno pubblicato il nuovo album Terre Rare: “È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso geografie reali e immaginarie, in un mondo che si affanna a chiudere confini e armare le frontiere. È anche un viaggio nel tempo, compreso quello presente, tra le sue ferite, le ombre più profonde e i suoi spiragli d’umanità. Le nostre Terre Rare sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti nel viaggio sulla sponda opposta del Mediterraneo”.

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Dopo gli spettacoli torinesi, il 29 giugno i Subsonica daranno il via al tour estivo da Padova per l’appuntamento inserito nel cartellone dello Sherwood Festival. Attesi concerti in tante città: da Bologna a Brescia passando per Arezzo, Roma, Napoli e Ancona. Ecco il calendario completo:

  • 26.06 PADOVA, Sherwood Festival
  • 29.06 BOLOGNA, Sequoie Music Park
  • 10.07 LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival
  • 11.07 AREZZO, Men/go Music Fest
  • 12.07 ROMA, Auditorium Parco della Musica (Cavea) - Roma Summer Fest
  • 15.07 COLLEGNO (TO), Flowers Festival
  • 17.07 PORDENONE, Pordenone Blues & Co
  • 24.07 NAPOLI, Noisy Naples Fest
  • 25.07 ANCONA, Flame Festival
  • 27.07 GENOVA, Live in Genova - Porto Antico (Arena del Mare)
  • 01.08 CAMIGLIATELLO SILANO (CS), Be Alternative Festival
  • 02.08 CATANIA, Villa Bellini - Sotto il Vulcano Fest
  • 13.08 MELPIGNANO (LE), Tagghiate Urban Fest
  • 14.08 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival
  • 16.08 CABRAS (OR), Dromos Festival
  • 20.08 BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto
  • 22.08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival
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