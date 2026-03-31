Subsonica, la possibile scaletta dei quattro concerti a Torino

L’attesa è finita. Martedì 31 marzo i Subsonica daranno il via ai quattro appuntamenti musicali nati per celebrare trent’anni di carriera. La formazione si esibirà alle OGR di Torino. Annunciati ospiti e sorprese. Il 20 marzo il gruppo ha pubblicato il nuovo album Terre Rare.

I Subsonica saranno protagonisti di quattro appuntamenti live alle OGR di Torino per celebre un importate anniversario: trent'anni di carriera. Concerti in programma martedì 31 marzo, mercoledì 1°, venerdì 3 e sabato 4 aprile. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle serate, attesi i brani tratti dall’ultimo album Terre Rare. Questa la tracklist del disco:

Il 20 marzo i Subsonica hanno pubblicato il nuovo album Terre Rare: “È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso geografie reali e immaginarie, in un mondo che si affanna a chiudere confini e armare le frontiere. È anche un viaggio nel tempo, compreso quello presente, tra le sue ferite, le ombre più profonde e i suoi spiragli d’umanità. Le nostre Terre Rare sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti nel viaggio sulla sponda opposta del Mediterraneo”.