Subsonica, la possibile scaletta dei quattro concerti a Torino

Dopo gli spettacoli torinesi, il 29 giugno i Subsonica daranno il via al tour estivo da Padova. Attesi concerti in numerose città: da Bologna a Brescia passando per Arezzo, Roma, Napoli e Ancona
L’attesa è finita. Martedì 31 marzo i Subsonica daranno il via ai quattro appuntamenti musicali nati per celebrare trent’anni di carriera. La formazione si esibirà alle OGR di Torino. Annunciati ospiti e sorprese. Il 20 marzo il gruppo ha pubblicato il nuovo album Terre Rare.
subsonica a torino, la possibile scaletta
I Subsonica saranno protagonisti di quattro appuntamenti live alle OGR di Torino per celebre un importate anniversario: trent'anni di carriera. Concerti in programma martedì 31 marzo, mercoledì 1°, venerdì 3 e sabato 4 aprile. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle serate, attesi i brani tratti dall’ultimo album Terre Rare. Questa la tracklist del disco:
- Al Confine
- Straniero feat. TÄRA
- Teorie
- Radio Mogadiscio
- Rifugio
- Ghibli
- Grida
- Transumanesimo
- Jinn
- Alisei
- Il Tempo in Me
- Terre Rare
Nel 2025 anno i Subsonica hanno portato la loro musica nei club esibendosi in varie città. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto del 30 marzo a Modugno:
- Eden
- Pugno di sabbia
- Africa su Marte
- Nessuna colpa
- Colpo di pistola
- Albascura
- La glaciazione
- Discolabirinto
- Nuvole rapide
- Nuova ossessione
- L’ultima risposta
- Up Patriots to Arms
- I cerchi degli alberi
- Missili e droni
- Sole silenzioso
- Depre
- Aurora sogna
- Liberi tutti
- Benzina Ogoshi
- Tutti i miei sbagli
- Strade
- Preso blu
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Il 20 marzo i Subsonica hanno pubblicato il nuovo album Terre Rare: “È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso geografie reali e immaginarie, in un mondo che si affanna a chiudere confini e armare le frontiere. È anche un viaggio nel tempo, compreso quello presente, tra le sue ferite, le ombre più profonde e i suoi spiragli d’umanità. Le nostre Terre Rare sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti nel viaggio sulla sponda opposta del Mediterraneo”.
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Dopo gli spettacoli torinesi, il 29 giugno i Subsonica daranno il via al tour estivo da Padova per l’appuntamento inserito nel cartellone dello Sherwood Festival. Attesi concerti in tante città: da Bologna a Brescia passando per Arezzo, Roma, Napoli e Ancona. Ecco il calendario completo:
- 26.06 PADOVA, Sherwood Festival
- 29.06 BOLOGNA, Sequoie Music Park
- 10.07 LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival
- 11.07 AREZZO, Men/go Music Fest
- 12.07 ROMA, Auditorium Parco della Musica (Cavea) - Roma Summer Fest
- 15.07 COLLEGNO (TO), Flowers Festival
- 17.07 PORDENONE, Pordenone Blues & Co
- 24.07 NAPOLI, Noisy Naples Fest
- 25.07 ANCONA, Flame Festival
- 27.07 GENOVA, Live in Genova - Porto Antico (Arena del Mare)
- 01.08 CAMIGLIATELLO SILANO (CS), Be Alternative Festival
- 02.08 CATANIA, Villa Bellini - Sotto il Vulcano Fest
- 13.08 MELPIGNANO (LE), Tagghiate Urban Fest
- 14.08 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival
- 16.08 CABRAS (OR), Dromos Festival
- 20.08 BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto
- 22.08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival
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