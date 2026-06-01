I Metallica a Bologna, la possibile scaletta del concerto allo stadio

Mercoledì 3 giugno James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo e Lars Ulrich si esibiranno allo stadio Dall’Ara. Successivamente, il gruppo sarà in concerto a Budapest, Dublino, Glasgow, Cardiff e infine Londra

Mercoledì 3 giugno la formazione statunitense sarà in concerto a Bologna per l’unica data italiana della tournée in programma in numerose nazioni: dall’Ungheria all’Irlanda. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 . Questo l’indirizzo dello stadio Dall’Ara: via Andrea Costa, 174, 40134, Bologna. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti al concerto del 30 maggio a Berlino:

Dopo lo spettacolo di Bologna, i Metallica porteranno la loro musica a Budapest. Previsti concerti anche a Dublino, Glasgow, Cardiff e Londra. Ecco il calendario di tutti gli appuntamenti live:

11 giugno, Budapest

13 giugno, Budapest

19 giugno Dublino

21 giugno Dublino

25 giugno, Glasgow

28 giugno, Cardiff

3 luglio, Londra

5 luglio, Londra

I Metallica sono tra i gruppi più famosi nella storia della musica. Nel 1983 la formazione ha pubblicato il suo primo album Kill 'Em All. Tra i dischi più famosi troviamo Master of Puppets, Metallica e Load. Per quanto riguarda i singoli, citiamo One, Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, Until It Sleeps e Fuel. Nel corso degli anni i Metallica, attualmenti formati da James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo e Lars Ulrich, hanno venduto milioni di copie collezionando anche numerosi riconoscimenti, tra i quali sette statuette nella categoria Best Metal Performance ai Grammy Awards.