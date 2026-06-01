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I Metallica a Bologna, la possibile scaletta del concerto allo stadio

Musica

Matteo Rossini

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Mercoledì 3 giugno James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo e Lars Ulrich si esibiranno allo stadio Dall’Ara. Successivamente, il gruppo sarà in concerto a Budapest, Dublino, Glasgow, Cardiff e infine Londra

Grande attesa per il concerto dei Metallica a Bologna. La formazione, guidata dalla voce di James Hetfield, porterà una ventata di energia allo stadio Dall’Ara. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

metallica a bologna, la possibile scaletta

Mercoledì 3 giugno la formazione statunitense sarà in concerto a Bologna per l’unica data italiana della tournée in programma in numerose nazioni: dall’Ungheria all’Irlanda. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Questo l’indirizzo dello stadio Dall’Ara: via Andrea Costa, 174, 40134, Bologna. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto del 30 maggio a Berlino:

  • Creeping Death
  • For Whom the Bell Tolls
  • Of Wolf and Man
  • The Memory Remains
  • 72 Seasons
  • The Unforgiven
  • Fuel
  • Kirk and Rob Doodle
  • The Day That Never Comes
  • Wherever I May Roam
  • Nothing Else Matters
  • Sad but True
  • One
  • Seek & Destroy
  • Master of Puppets
  • Enter Sandman

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Dopo lo spettacolo di Bologna, i Metallica porteranno la loro musica a Budapest. Previsti concerti anche a Dublino, Glasgow, Cardiff e Londra. Ecco il calendario di tutti gli appuntamenti live:

  • 11 giugno, Budapest
  • 13 giugno, Budapest
  • 19 giugno Dublino
  • 21 giugno Dublino
  • 25 giugno, Glasgow
  • 28 giugno, Cardiff
  • 3 luglio, Londra
  • 5 luglio, Londra

I Metallica sono tra i gruppi più famosi nella storia della musica. Nel 1983 la formazione ha pubblicato il suo primo album Kill 'Em All. Tra i dischi più famosi troviamo Master of Puppets, Metallica e LoadPer quanto riguarda i singoli, citiamo One, Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, Until It Sleeps e Fuel. Nel corso degli anni i Metallica, attualmenti formati da James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo e Lars Ulrich, hanno venduto milioni di copie collezionando anche numerosi riconoscimenti, tra i quali sette statuette nella categoria Best Metal Performance ai Grammy Awards.

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