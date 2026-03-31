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Luchè a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

Musica

Matteo Rossini

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Dopo la fine del tour nei palazzetti, a luglio il rapper aprirà la serie di concerti estivi dal palco del Rock in Roma. Previsti appuntamenti in numerose città: da Bologna a Barletta passando per Palermo, Lignano Sabbiadoro e Roccella Jonica fino al grande show in programma il 10 settembre all’Ippodromo di Agnano

Ultimo appuntamento della tournée nei palazzetti. Giovedì 2 aprile Luchè si esibirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

luchè, la possibile scaletta del concerto

A febbraio il rapper ha presentato il brano Labirinto in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione alla kermesse canora, l’artista ha parlato dell’esperienza sul palco del Teatro Ariston: “Vorrei ringraziare un po’ tutti, dalla mia squadra a voi che mi avete supportato alla grande durante questa settimana che mi ha insegnato tanto sotto mille punti di vista. Sono stato a contatto con una realtà che mi era abbastanza lontana ma mi sono sentito a mio agio soprattutto nei momenti di confronto, durante i quali sono riuscito nel mio vero intento, quello di poter parlare e di far uscire la mia personalità”.

 

L’artista ha aggiunto: “Poi che dire, l’emozione di cantare un brano inedito su quel palco con tutta la nazione che ti guarda, inspiegabile. È un qualcosa che ti fa crescere indubbiamente, che ti mette faccia a faccia con le tue paure più grandi ma che allo stesso tempo ti regala una gioia immensa quando ti fa gioire insieme a chi, dietro le quinte, combatteva con te”.

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Giovedì 2 aprile Luchè (FOTO) chiuderà la tournée con lo spettacolo in scena all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Come comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato informazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Il mio lato peggiore. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 15 marzo al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

  • Il mio lato peggiore / Potere / Slang
  • Anno fantastico
  • O’ primmo ammore
  • Int O Rione
  • E ‘cumpagn mie
  • No Love
  • Non siamo uguali
  • 10 anni fa
  • Fin Qui
  • Lo sai chi sono
  • Star
  • Nada
  • Morire vuoto
  • Autostima
  • Scale
  • Tutto di me
  • Ti amo
  • Il mio ricordo
  • Che Dio mi benedica
  • Le pietre non volano
  • Si vince alla fine
  • Gli altri
  • Se non ci fosse la rabbia
  • Attraverso me
  • Parliamo
  • Torna da me
  • Labirinto
  • L’ultima volta
  • Lo Stesso Viso
  • La notte di San Lorenzo
  • Password
  • Ilary
  • Chico
  • Ginevra
  • Miami Vice
  • Stamm fort
  • Non abbiamo età
  • Nessuna

 

 

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Dopo la fine del tour nei palazzetti, a luglio Luchè aprirà la serie di concerti estivi dal palco del Rock in Roma. Previsti appuntamenti in numerose città: da Bologna a Barletta passando per Palermo, Lignano Sabbiadoro e Roccella Jonica fino al grande show in programma il 10 settembre all’Ippodromo di Agnano. Ecco il calendario:

  • 17 luglio, Roma - Rock in Roma
  • 23 luglio, Bologna - Sequoie Music Park
  • 28 luglio, Genova - Porto Antico
  • 30 luglio, Palermo - Velodromo
  • 31 luglio, Catania - Villa Bellini
  • 2 agosto, Cinquale - Vibes Summer Festival
  • 5 agosto, Lignano Sabbiadoro - Arena Alpe Adria
  • 8 agosto, Santa Maria del Cedro - Tirreno Festival
  • 9 agosto, Roccella Jonica - Roccella Summer Festival
  • 11 agosto, Ostuni - Luce Festival
  • 12 agosto, Barletta - Fossato del Castello
  • 10 settembre, Agnano - Ippodromo di Agnano
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