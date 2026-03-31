luchè, la possibile scaletta del concerto

A febbraio il rapper ha presentato il brano Labirinto in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione alla kermesse canora, l’artista ha parlato dell’esperienza sul palco del Teatro Ariston: “Vorrei ringraziare un po’ tutti, dalla mia squadra a voi che mi avete supportato alla grande durante questa settimana che mi ha insegnato tanto sotto mille punti di vista. Sono stato a contatto con una realtà che mi era abbastanza lontana ma mi sono sentito a mio agio soprattutto nei momenti di confronto, durante i quali sono riuscito nel mio vero intento, quello di poter parlare e di far uscire la mia personalità”.

L’artista ha aggiunto: “Poi che dire, l’emozione di cantare un brano inedito su quel palco con tutta la nazione che ti guarda, inspiegabile. È un qualcosa che ti fa crescere indubbiamente, che ti mette faccia a faccia con le tue paure più grandi ma che allo stesso tempo ti regala una gioia immensa quando ti fa gioire insieme a chi, dietro le quinte, combatteva con te”.