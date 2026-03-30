Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Padova

Visto l'enorme successo riscosso con la tournée nei palazzetti, a settembre Giorgia sarà protagonista di un gran finale con altri cinque appuntamenti. L'artista ha dichiarato: "Ecco l'ultimo giro di questo viaggio bellissimo che abbiamo fatto e stiamo facendo insieme, grazie da prima, a ora, a poi". Previsto anche un tour estivo