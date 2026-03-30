Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Padova

Visto l'enorme successo riscosso con la tournée nei palazzetti, a settembre Giorgia sarà protagonista di un gran finale con altri cinque appuntamenti. L'artista ha dichiarato: "Ecco l'ultimo giro di questo viaggio bellissimo che abbiamo fatto e stiamo facendo insieme, grazie da prima, a ora, a poi". Previsto anche un tour estivo
Dopo il concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 30 marzo Giorgia concluderà la tournée con lo spettacolo in scena alla Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia a padova, la possibile scaletta
Lunedì 30 marzo la voce di Come saprei porterà la sua musica alla Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti a novembre al concerto di Jesolo:
- L’unica
- I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti
- Come saprei
- E poi
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi / Girasole / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune
- Il mio giorno migliore
- We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- Golpe
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Visto l'enorme successo riscosso con la tournée nei palazzetti, a settembre Giorgia sarà protagonista di un gran finale con altri cinque appuntamenti. L'artista ha dichiarato: "Ecco l'ultimo giro di questo viaggio bellissimo che abbiamo fatto e stiamo facendo insieme, grazie da prima, a ora, a poi". Questo il calendario:
- 17 settembre, Jesolo - Palazzo del Turismo
- 21 settembre, Caserta - Reggia di Caserta
- 24 settembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 28 settembre, Verona - Arena di Verona
- 3 ottobre, Milano - Unipol Dome
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- 10 luglio, Termoli
- 13 luglio, Vigevano
- 15 luglio, Asti
- 17 luglio, Palmanova
- 19 luglio, Cattolica
- 21 luglio, Este
- 23 luglio, Pisa
- 28 luglio, Catania
- 1 agosto, Roccella Jonica
- 3 agosto, Santa Maria del Cedro
- 6 agosto, Ostuni
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