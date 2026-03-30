Il 31 marzo e il 1° aprile Gigi D’Alessio sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

Doppio appuntamento con la musica di Gigi D’Alessio . Dopo aver fatto tappa all’Inalpi Arena di Torino, il tour dell’artista arriverà a Milano. Martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile il cantante salirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento la voce di Brividi d'amore non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi brani più amati. Come ripreso da Setlist , queste le canzoni proposte a Firenze nel dicembre del 2024:

Lunedì 8 giugno Gigi D’Alessio si esibirà per il primo dei dieci concerti in scena in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. L'artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta oltre un milione di follower: "Iniziate a scaldarvi perché faremo una vera e propria maratona di live!". A novembre il cantautore ha pubblicato il suo ultimo disco Nuje, arrivato al terzo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i lavori più popolari ricordiamo Il cammino dell'età e Made in Italy.