Gigi D'Alessio a Milano, la possibile scaletti dei concerti all'Unipol Forum di AssagoMusica
Nelle prossime settimane Gigi D’Alessio proseguirà la tournée esibendosi alla Kioene Arena di Padova, al Palaflorio di Bari, al Palaprometeo di Ancona, all’Unipol Arena di Bologna e infine al PalaRescifina di Messina
Il 31 marzo e il 1° aprile Gigi D’Alessio sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
gigi d’Alessio, la possibile scaletta dei concerti a milano
Doppio appuntamento con la musica di Gigi D’Alessio. Dopo aver fatto tappa all’Inalpi Arena di Torino, il tour dell’artista arriverà a Milano. Martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile il cantante salirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Brividi d'amore non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi brani più amati. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte a Firenze nel dicembre del 2024:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amur
- Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule
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Nelle prossime settimane Gigi D’Alessio proseguirà la tournée nei palazzetti esibendosi alla Kioene Arena di Padova, al Palaflorio di Bari, al Palaprometeo di Ancona, all’Unipol Arena di Bologna e infine al PalaRescifina di Messina. Questo il calendario dei concerti:
- 11 aprile, Padova - Kioene Arena
- 15 aprile, Bari - Palaflorio
- 17 aprile, Ancona - Pala Prometeo
- 18 aprile, Bologna - Unipol Arena
- 24 aprile, Messina - PalaRescifina
- 25 aprile, Messina - PalaRescifina
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