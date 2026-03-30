Ernia, la possibile scaletta del concerto a Milano

Nel settembre del 2025 il rapper ha pubblicato l’album Per soldi e per amore prodotto da Charlie Charles e trainato dai singoli Per te e Berlino. Oltre ad aver raggiunto la prima posizione della classifica FIMI, il lavoro ha conquistato un disco di platino
Ultimo appuntamento del tour nei palazzetti. Il 30 marzo Ernia saluterà il pubblico con lo show in scena all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dell’artista: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
ernia, la possibile scaletta del concerto
Dopo gli appuntamenti di sabato 28 e domenica 29, lunedì 30 marzo Ernia tornerà nuovamente sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Dopo la prima data milanese, l’artista ha scritto sul profilo Instagram da oltre 900.000 follower: “Milano che serata che è stata! E con amici e maestri con me è stata ancora più una bomba, grazie a tutti per essere venuti!”. Massimo riserbo sulla scaletta e sulla possibile presenza di ospiti. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 22 marzo allo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma:
- Mi ricordo
- Vivo
- Così stupidi
- Gotham
- Come uccidere un usignolo
- 68
- Acqua tonica
- U2
- Il mio nome
- Non piangere
- Da denuncia
- Per i loro occhi
- Perché?
- Acqua calda e limone
- 10 ragazze
- Puro Sinaloa
- Per soldi e per amore
- Figlio di
- Milano Bloody Money
- Futura ex
- Notte Blu II
- Lewandowski VIII
- Phi
- Fellini
- Nemico
- Parafulmini
- Bella
- Il gioco del silenzio
- Buonanotte
- Ferma a guardare
- Superclassico
- Neve
- Berlino
- Per te
- Grato
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Ernia è tra gli artisti più popolari della scena rap italiana. Dopo essersi affermato definitivamente con il disco Come uccidere un usignolo nel 2017, il cantante ha pubblicato 68 nel 2018, Gemelli nel 2020, Io non ho paura nel 2022 e infine Per soldi e per amore nel settembre dello scorso anno. L’ultimo lavoro, prodotto da Charlie Charles e trainato dai singoli Per te e Berlino, ha raggiunto il primo posto della classifica FIMI conquistando anche un disco di platino.
Tra i suoi successi troviamo Ferma a guardare con i Pinguini Tattici Nucleari, Certi giorni con Nitro, Parafulmini con Bresh (FOTO) e Fabri Fibra, Bella fregatura e 25 ore con Guè e Shablo.
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