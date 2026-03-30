Come rilanciato dal Corriere della Sera, Ticketone e Ticketmaster hanno comunicato tutti i dettagli riguardanti i rimborsi dei biglietti per il concerto interrotto di Rosalía

I biglietti per il concerto milanese di Rosalía saranno rimborsati integralmente. A cinque giorni dallo spettacolo interrotto per motivi di salute, Ticketone e Ticketmaster hanno comunicato le modalità di rimborso. I pagamenti avverranno a partire dal 7 aprile 2026.

rosalía, i biglietti saranno rimborsati

Mercoledì 25 marzo Rosalía ha interrotto lo spettacolo in scena all’Unipol Forum di Assago per motivi di salute. Come rilanciato dal Corriere della Sera, Ticketone e Ticketmaster hanno ora inviato una mail ai possessori dei biglietti del concerto riguardo alle modalità di rimborso. Come comunicato, i biglietti saranno rimborsati completamente, inclusi i diritti di prevendita pari al 15%. Escluse le commissioni di servizio, eventuali spese di consegna e la polizza Biglietto Protetto se acquistata. Come riportato nella mail, i rimborsi saranno effettuati direttamente sulla modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto.

Inoltre, nella mail si legge: “Se hai acquistato con CDD o CGC, ti contatteremo via email con maggiori informazioni sulla modalità di erogazione del rimborso. Una volta processato il rimborso, sarà inviata una notifica via email all’indirizzo associato all’ordine”. I pagamenti dei rimborsi saranno effettuati a partire dal 7 aprile e fino al 30 giugno 2026.

Sfumata quindi la possibilità di una nuova data in Italia. Nelle prossime settimane l’artista spagnola proseguirà la leg europea della tournée esibendosi a Madrid, Lisbona, Barcellona, Amsterdam, Anversa, Colonia, Berlino e infine Londra con il doppio appuntamento in scena alla O2 Arena.