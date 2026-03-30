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Rosalía, come ottenere il rimborso dei biglietti per il concerto interrotto a Milano

Musica

Matteo Rossini

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Come rilanciato dal Corriere della Sera, Ticketone e Ticketmaster hanno comunicato tutti i dettagli riguardanti i rimborsi dei biglietti per il concerto interrotto di Rosalía

I biglietti per il concerto milanese di Rosalía saranno rimborsati integralmente. A cinque giorni dallo spettacolo interrotto per motivi di salute, Ticketone e Ticketmaster hanno comunicato le modalità di rimborso. I pagamenti avverranno a partire dal 7 aprile 2026.

rosalía, i biglietti saranno rimborsati

Mercoledì 25 marzo Rosalía ha interrotto lo spettacolo in scena all’Unipol Forum di Assago per motivi di salute. Come rilanciato dal Corriere della Sera, Ticketone e Ticketmaster hanno ora inviato una mail ai possessori dei biglietti del concerto riguardo alle modalità di rimborso. Come comunicato, i biglietti saranno rimborsati completamente, inclusi i diritti di prevendita pari al 15%. Escluse le commissioni di servizio, eventuali spese di consegna e la polizza Biglietto Protetto se acquistata. Come riportato nella mail, i rimborsi saranno effettuati direttamente sulla modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto.

 

Inoltre, nella mail si legge: “Se hai acquistato con CDD o CGC, ti contatteremo via email con maggiori informazioni sulla modalità di erogazione del rimborso. Una volta processato il rimborso, sarà inviata una notifica via email all’indirizzo associato all’ordine”. I pagamenti dei rimborsi saranno effettuati a partire dal 7 aprile e fino al 30 giugno 2026.

 

Sfumata quindi la possibilità di una nuova data in Italia. Nelle prossime settimane l’artista spagnola proseguirà la leg europea della tournée esibendosi a Madrid, Lisbona, Barcellona, Amsterdam, Anversa, Colonia, Berlino e infine Londra con il doppio appuntamento in scena alla O2 Arena.

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Nel novembre dello scorso anno l’artista (FOTO) ha pubblicato l’acclamato album Lux, arrivato al quarto posto della classifica US Billboard 200. All’interno anche i singoli Berghain in duetto con Björk, La Perla in collaborazione con il gruppo Yahritza y su Esencia e Sauvignon Blanc. Tra le sue canzoni più famose troviamo TKN con Travis Scott, La Noche de Anoche con Bad BunnyDespecháLa Fama con The Weeknd e Malamente.

 

Nel corso degli anni Rosalía ha collezionato numerosi riconoscimenti, ricordiamo le quattro statuette agli MTV Video Music Awards e le due vittorie nella categoria Best Latin Rock or Alternative Album per El mal querer e Motomami ai Grammy Awards

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