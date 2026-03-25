Ernia, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Approfondimento Ernia, è uscito il brano Per te: testo e significato del singolo

Dopo gli appuntamento di Jesolo, Roma e Napoli, g iovedì 26 marzo l’artista salirà sul palco del Nelson Mandela Forum , questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta dello spettacolo, attesi i suoi successi più amati. Come rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 22 marzo al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Dopo lo spettacolo di Firenze, Ernia concluderà la tournée nei palazzetti con tre appuntamenti all’Unipol Forum di Milano in programma sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 marzo. Ernia è tra gli artisti più amati della scena rap italiana. Nel corso degli anni il cantante ha collezionato numerosi successi: dall’album Come uccidere un usignolo del 2017 al più recente Per soldi e per amore uscito nel settembre dello scorso anno e trainato dai singoli Per te e Berlino.

Tra le tante collaborazioni ricordiamo Di notte con Sfera Ebbasta e Carl Brave, Puro Sinaloa con Tedua, Rkomi (FOTO) e Lazza, Fuoriluogo con Madame, Ferma a guardare con i Pinguini Tattici Nucleari e Il mio nome Remix con Mara Sattei.