Ernia, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, l'artista concluderà la tournée nei palazzetti con i tre appuntamenti in programma all’Unipol Forum di Milano sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 marzo
Il 26 marzo Ernia porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo della voce di Superclassico: dall’orario inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
ernia a firenze, la possibile scaletta del concerto
Dopo gli appuntamento di Jesolo, Roma e Napoli, giovedì 26 marzo l’artista salirà sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta dello spettacolo, attesi i suoi successi più amati. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 22 marzo al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Mi ricordo
- Vivo
- Così stupidi
- Gotham
- Come uccidere un usignolo
- 68
- Acqua tonica
- U2
- Il mio nome
- Non piangere
- Da denuncia
- Per i loro occhi
- Perché?
- Acqua calda e limone
- 10 ragazze
- Puro Sinaloa
- Per soldi e per amore
- Figlio di
- Milano Bloody Money
- Futura ex
- Notte Blu II
- Lewandowski VIII
- Phi
- Fellini
- Nemico
- Parafulmini
- Bella
- Il gioco del silenzio
- Buonanotte
- Ferma a guardare
- Superclassico
- Neve
- Berlino
- Per te
- Grato
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Dopo lo spettacolo di Firenze, Ernia concluderà la tournée nei palazzetti con tre appuntamenti all’Unipol Forum di Milano in programma sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 marzo. Ernia è tra gli artisti più amati della scena rap italiana. Nel corso degli anni il cantante ha collezionato numerosi successi: dall’album Come uccidere un usignolo del 2017 al più recente Per soldi e per amore uscito nel settembre dello scorso anno e trainato dai singoli Per te e Berlino.
Tra le tante collaborazioni ricordiamo Di notte con Sfera Ebbasta e Carl Brave, Puro Sinaloa con Tedua, Rkomi (FOTO) e Lazza, Fuoriluogo con Madame, Ferma a guardare con i Pinguini Tattici Nucleari e Il mio nome Remix con Mara Sattei.
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