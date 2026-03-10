Offerte Sky
Achille Lauro in concerto a Bari, la possibile scaletta

Bari ha accolto uno degli appuntamenti musicali più attesi, una delle due date dell'artista romano nel capoluogo pugliese. Dopo il concerto di ieri sera, stasera va in scena la seconda data al Palaflorio. Si tratta del tour Per sempre noi, i cui spettacoli, annunciati oltre un anno fa, hanno registrato il tutto esaurito quasi immediatamente. Il tour lo porterà per i palazzetti di tutta Italia, e che regalerà ai fan un viaggio nella sua intera carriera. Ecco la lista di brani che probabilmente la star offrirà ai fan

Bari, dopo aver accolto ieri (9 marzo 2026) uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione, questa sera (10 marzo) si appresta a dare il la al secondo capitolo della doppia data barese di Achille Lauro.

L'artista romano è arrivato nel capoluogo pugliese con due concerti consecutivi al Palaflorio, in programma il 9 e il 10 marzo 2026, tappe del tour Per sempre noi. Gli spettacoli, annunciati oltre un anno fa, hanno registrato il tutto esaurito quasi immediatamente, confermando l’attenzione e l’entusiasmo che continuano a circondare l’artista romano.

Alla vigilia della prima serata, Achille Lauro aveva scelto di accendere ulteriormente l’attesa dei fan con un messaggio pubblicato su Instagram poche ore prima del concerto. “Bari, oggi è il nostro giorno. Stasera, durante il concerto, ho un annuncio incredibile anche per te”. Una dichiarazione che ha immediatamente alimentato la curiosità del pubblico, già pronto a riempire il Palaflorio.

 

Dopo il doppio sold out al Circo Massimo dell'estate 2025, Achille Lauro (FOTO) ha deciso di portare il suo show nelle arene al coperto di tutta Italia con il Palazzetti Live 2026, partito il 4 marzo da Eboli e destinato a toccare le principali città del Paese nelle prossime settimane.

Achille Lauro, la possibile scaletta di Bari

Di seguito trovate la possibile lista di canzoni che canterà Achille Lauro a Bari: 

 

  1. Amor
  2. Bam bam twist
  3. Dannata San Francisco
  4. 1969
  5. Senza una stupida storia
  6. Solo noi
  7. Marilù
  8. Perdutamente
  9. Cristina
  10. Walk Of Fame
  11. Me ne frego
  12. Amore Disperato
  13. Rolls Royce
  14. Che sarà
  15. 16 Marzo
  16. Maleducata
  17. Domenica
  18. Pessima
  19. Cadillac
  20. Bvlgari
  21. Thoiry
  22. Barabba III
  23. Nati da una costola
  24. C’est la vie
  25. In viaggio verso il Paradiso (nuovo singolo in uscita il 20 marzo)
  26. Incoscienti giovani

La scaletta e lo show

Ricordiamo che la scaletta ufficiale del tour Palazzetti Live 2026 non è stata pubblicata dall'organizzazione (e parte della sorpresa dello show è non sapere esattamente cosa aspettarsi). Tuttavia, partendo dalla scaletta del Circo Massimo 2025, dai singoli dell'album Comuni Mortali e dalle scalette delle prime date del tour (incominciato lo scorso 4 marzo), è possibile tracciare un quadro attendibile dei brani attesi. Inoltre, la scaletta del concerto a Bari andato in scena ieri sera dice molto di quello che attende il pubblico nel capoluogo pugliese tra poco. 

 

La scaletta si sviluppa come un percorso cronologico a ritroso: si parte dai brani più recenti per risalire gradualmente verso i classici della carriera, con Rolls Royce, Me ne frego e 16 marzo che storicamente funzionano da momento collettivo ad alto voltaggio. Il finale è riservato ai brani più iconici, in un crescendo che nei concerti precedenti ha portato la sala a cantare in coro per gli ultimi venti minuti. 

In scaletta sono attesi i brani dell'ultimo progetto discografico, tra cui Amore Disperato, Mortali, Amor, Incoscienti giovani e Senza una stupida storia. La scaletta attesa copre dunque l'intera discografia, da 1969 e Bam Bam Twist dei primi album fino ai brani più recenti, con un filo narrativo che Lauro stesso ha descritto come "la storia di un uomo che cerca di capire dove finisce il personaggio e dove comincia l'uomo"

Le date del tour

Il tour di Achille Lauro ha preso il via il 4 marzo dal Palasele di Eboli, per proseguire il 6 e 7 marzo a Roma al Palazzo dello Sport, il 9 e 10 marzo a Bari al Palaflorio, il 12 marzo a Padova alla Kioene Arena, il 14 e 24 marzo a Torino all'Inalpi Arena, il 16, 17 e 27 marzo ad Assago all'Unipol Forum, il 20 e 29 marzo a Casalecchio di Reno all'Unipol Arena e il 21 e 22 marzo a Firenze al Nelson Mandela Forum. Molte date hanno già registrato il sold out, con raddoppi a Bari, Firenze, Torino, Bologna e una terza data aggiunta a Milano a conferma dell'affetto del pubblico. 

La carriera di Achille Lauro

Da protagonista del mondo urban-street, Achille Lauro è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell'arte. Nel 2026 ha partecipato al Festival di Sanremo come co-conduttore, dopo le partecipazioni in gara con Rolls Royce e Me ne frego e del 2021 come super ospite, portando quest'anno la ballad Incoscienti giovani, ispirata a una storia vera nata ai bordi del Grande Raccordo Anulare della Capitale. Nel 2024 ha partecipato come giudice a X Factor, segnando un record assoluto nella storia del programma e portando tutta la sua squadra in finale. A dicembre dello stesso anno è uscito il docufilm Ragazzi Madre – L'Iliade, disponibile su Prime Video, che racconta i dieci anni di carriera dell'artista. Il suo album Comuni Mortali rappresenta un nuovo percorso ispirato ai grandi nomi del cantautorato italiano, frutto di una lunga permanenza tra Los Angeles e New York, dove si è concesso il tempo per produrre e scrivere il suo lavoro più intimo. E il pubblico, evidentemente, ha risposto.

