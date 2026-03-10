Achille Lauro in concerto a Bari, la possibile scaletta

Bari ha accolto uno degli appuntamenti musicali più attesi, una delle due date dell'artista romano nel capoluogo pugliese. Dopo il concerto di ieri sera, stasera va in scena la seconda data al Palaflorio. Si tratta del tour Per sempre noi, i cui spettacoli, annunciati oltre un anno fa, hanno registrato il tutto esaurito quasi immediatamente. Il tour lo porterà per i palazzetti di tutta Italia, e che regalerà ai fan un viaggio nella sua intera carriera. Ecco la lista di brani che probabilmente la star offrirà ai fan

Bari, dopo aver accolto ieri (9 marzo 2026) uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione, questa sera (10 marzo) si appresta a dare il la al secondo capitolo della doppia data barese di Achille Lauro. L'artista romano è arrivato nel capoluogo pugliese con due concerti consecutivi al Palaflorio, in programma il 9 e il 10 marzo 2026, tappe del tour Per sempre noi. Gli spettacoli, annunciati oltre un anno fa, hanno registrato il tutto esaurito quasi immediatamente, confermando l’attenzione e l’entusiasmo che continuano a circondare l’artista romano. Alla vigilia della prima serata, Achille Lauro aveva scelto di accendere ulteriormente l’attesa dei fan con un messaggio pubblicato su Instagram poche ore prima del concerto. “Bari, oggi è il nostro giorno. Stasera, durante il concerto, ho un annuncio incredibile anche per te”. Una dichiarazione che ha immediatamente alimentato la curiosità del pubblico, già pronto a riempire il Palaflorio. Dopo il doppio sold out al Circo Massimo dell'estate 2025, Achille Lauro (FOTO) ha deciso di portare il suo show nelle arene al coperto di tutta Italia con il Palazzetti Live 2026, partito il 4 marzo da Eboli e destinato a toccare le principali città del Paese nelle prossime settimane.

Achille Lauro, la possibile scaletta di Bari Di seguito trovate la possibile lista di canzoni che canterà Achille Lauro a Bari: Amor Bam bam twist Dannata San Francisco 1969 Senza una stupida storia Solo noi Marilù Perdutamente Cristina Walk Of Fame Me ne frego Amore Disperato Rolls Royce Che sarà 16 Marzo Maleducata Domenica Pessima Cadillac Bvlgari Thoiry Barabba III Nati da una costola C’est la vie In viaggio verso il Paradiso (nuovo singolo in uscita il 20 marzo) Incoscienti giovani Approfondimento Sanremo, Achille Lauro canta Perdutamente in ricordo Crans Montana

La scaletta e lo show Ricordiamo che la scaletta ufficiale del tour Palazzetti Live 2026 non è stata pubblicata dall'organizzazione (e parte della sorpresa dello show è non sapere esattamente cosa aspettarsi). Tuttavia, partendo dalla scaletta del Circo Massimo 2025, dai singoli dell'album Comuni Mortali e dalle scalette delle prime date del tour (incominciato lo scorso 4 marzo), è possibile tracciare un quadro attendibile dei brani attesi. Inoltre, la scaletta del concerto a Bari andato in scena ieri sera dice molto di quello che attende il pubblico nel capoluogo pugliese tra poco. La scaletta si sviluppa come un percorso cronologico a ritroso: si parte dai brani più recenti per risalire gradualmente verso i classici della carriera, con Rolls Royce, Me ne frego e 16 marzo che storicamente funzionano da momento collettivo ad alto voltaggio. Il finale è riservato ai brani più iconici, in un crescendo che nei concerti precedenti ha portato la sala a cantare in coro per gli ultimi venti minuti. In scaletta sono attesi i brani dell'ultimo progetto discografico, tra cui Amore Disperato, Mortali, Amor, Incoscienti giovani e Senza una stupida storia. La scaletta attesa copre dunque l'intera discografia, da 1969 e Bam Bam Twist dei primi album fino ai brani più recenti, con un filo narrativo che Lauro stesso ha descritto come "la storia di un uomo che cerca di capire dove finisce il personaggio e dove comincia l'uomo". Le date del tour Il tour di Achille Lauro ha preso il via il 4 marzo dal Palasele di Eboli, per proseguire il 6 e 7 marzo a Roma al Palazzo dello Sport, il 9 e 10 marzo a Bari al Palaflorio, il 12 marzo a Padova alla Kioene Arena, il 14 e 24 marzo a Torino all'Inalpi Arena, il 16, 17 e 27 marzo ad Assago all'Unipol Forum, il 20 e 29 marzo a Casalecchio di Reno all'Unipol Arena e il 21 e 22 marzo a Firenze al Nelson Mandela Forum. Molte date hanno già registrato il sold out, con raddoppi a Bari, Firenze, Torino, Bologna e una terza data aggiunta a Milano a conferma dell'affetto del pubblico. Approfondimento Perché una canzone di Lauro è diventata simbolo di Crans Montana