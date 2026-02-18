L'EP di 6 tracce nasce come risposta ai conflitti contemporanei. Tra le canzoni “American Obituary”, dedicata a una protesta repressa negli USA, “Song of the Future” sulle rivolte iraniane e “One Life at a Time” sul conflitto israelo-palestinese. Con Ed Sheeran e Taras Topolia nel brano “Yours Eternally”, accompagnato da un corto il 24 febbraio. Torna anche il magazine storico Propaganda
Il ritorno degli U2 tra attualità e impegno
Nel Mercoledì delle Ceneri 2026 esce U2 – Days of Ash, nuovo EP di sei tracce che anticipa il prossimo album previsto entro la fine dell’anno. Non un semplice antipasto discografico, ma un progetto autonomo: cinque canzoni e una poesia che reagiscono direttamente agli eventi del presente e alle tensioni globali.
Il lavoro nasce dal ritrovarsi in studio dei quattro membri della band e dall’urgenza di pubblicare brani che — come racconta Bono — “non potevano aspettare”. Canzoni di lamento, sfida e memoria, dedicate a persone reali travolte dalla violenza della storia.
Storie vere dietro le canzoni
Ogni traccia prende ispirazione da vicende contemporanee.
American Obituary racconta l’uccisione di una madre durante una protesta negli Stati Uniti; Song of the Future rende omaggio alla giovane iraniana Sarina Esmailzadeh e al movimento “Woman, Life, Freedom”; One Life At A Time ricorda un insegnante palestinese ucciso in Cisgiordania.
The Tears Of Things immagina invece un dialogo simbolico tra il David di Michelangelo e il suo creatore, mentre Wildpeace è la lettura di una poesia di Yehuda Amichai interpretata da Adeola con musica degli U2 e Jacknife Lee.
Il brano con Ed Sheeran e il corto sull’Ucraina
La traccia conclusiva Yours Eternally vede la collaborazione di Ed Sheeran e del musicista ucraino Taras Topolia, diventato soldato dopo l’invasione russa del 2022. Il brano nasce dall’incontro tra Bono, The Edge e Topolia durante un concerto improvvisato nella metropolitana di Kiev.
La canzone sarà accompagnata da un cortometraggio diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus, in uscita il 24 febbraio — quarto anniversario dell’invasione — girato al fronte insieme a un’unità dell’esercito ucraino.
Torna lo storico magazine “Propaganda”
L’EP è affiancato dal ritorno della rivista ufficiale degli U2, Propaganda, nata nel 1986. L’edizione speciale di 52 pagine include testi delle canzoni, interviste alla band, contributi del regista del corto e del soldato-musicista Taras Topolia.
Disponibile in digitale e in tiratura limitata nei negozi indipendenti europei e nordamericani, la pubblicazione accompagna idealmente il progetto come archivio narrativo del disco.
Musica e sostegno concreto
Il progetto ha anche una finalità solidale: i proventi saranno destinati ad Amnesty International, al Comitato per la protezione dei giornalisti e all’UNHCR.
Le sei tracce: struttura sonora e collaborazioni
Le sei composizioni di Days of Ash mantengono l’ossatura classica degli U2 — Bono alla voce, The Edge tra chitarre e cori, Adam Clayton al basso e Larry Mullen Jr. alla batteria — ma si aprono a un lavoro di produzione fortemente guidato da Jacknife Lee, presenza costante dell’EP tra arrangiamenti, programmazioni e tastiere.
L’apertura è affidata a American Obituary, costruita su una struttura essenziale e diretta, seguita da The Tears of Things, arricchita da pianoforte e stratificazioni sonore che amplificano la dimensione meditativa del brano. Song of the Future introduce invece una tessitura più contemporanea, con interventi elettronici e mixaggio di Tom Elmhirst.
Il cuore sperimentale del progetto è Wildpeace: spoken word tratto dal poeta Yehuda Amichai e interpretato da Adeola, componente delle Les Amazones d’Afrique, dove la musica degli U2 dialoga con ambientazioni sintetiche e programmazioni firmate Lee.
Più corale One Life At A Time, scritto da Bono e The Edge e costruito su pianoforte e chitarre sovrapposte.
La chiusura è affidata a Yours Eternally, unica vera traccia collaborativa: oltre agli U2 compaiono Ed Sheeran e il musicista ucraino Taras Topolia alle voci, accompagnati da un coro internazionale. Il brano è co-scritto anche da Simon Carmody e mantiene una dimensione collettiva sottolineata dal mix finale dello stesso Jacknife Lee.
Tutte le tracce sono masterizzate da Scott Sedillo presso Bernie Grundman Mastering e registrate tra Irlanda e Stati Uniti.
Scheda tecnica — U2: Days of Ash
Artista: U2
Formato: EP (6 tracce)
Produzione: Jacknife Lee
Mastering: Scott Sedillo — Bernie Grundman Mastering
Studi di registrazione: Curlews (Irlanda), Universal Studios (USA)
Formazione principale
Bono — voce, testi
The Edge — chitarra, cori
Adam Clayton — basso
Larry Mullen Jr. — batteria
Collaborazioni
Ed Sheeran — voce (Yours Eternally)
Taras Topolia — voce (Yours Eternally)
Adeola — spoken word (Wildpeace)
Simon Carmody — co-autore (Yours Eternally)
Produzione musicale e arrangiamenti
Jacknife Lee — tastiere, synth, programmazione, chitarre aggiuntive
Mix: Jacknife Lee, Tom Elmhirst
Engineering: Duncan Stewart
Coro internazionale in Yours Eternally
Nadya Tolokonnikova, Bob Geldof, Jeanne Marine, Vladyslav Greziev, Kateryna Motrych e altri performer internazionali.
Tracklist:
American Obituary
The Tears of Things
Song of the Future
Wildpeace
One Life At A Time
Yours Eternally (feat. Ed Sheeran & Taras Topolia)