L'EP di 6 tracce nasce come risposta ai conflitti contemporanei. Tra le canzoni “American Obituary”, dedicata a una protesta repressa negli USA, “Song of the Future” sulle rivolte iraniane e “One Life at a Time” sul conflitto israelo-palestinese. Con Ed Sheeran e Taras Topolia nel brano “Yours Eternally”, accompagnato da un corto il 24 febbraio. Torna anche il magazine storico Propaganda

Il lavoro nasce dal ritrovarsi in studio dei quattro membri della band e dall’urgenza di pubblicare brani che — come racconta Bono — “non potevano aspettare”. Canzoni di lamento, sfida e memoria, dedicate a persone reali travolte dalla violenza della storia.

Nel Mercoledì delle Ceneri 2026 esce U2 – Days of Ash, nuovo EP di sei tracce che anticipa il prossimo album previsto entro la fine dell’anno. Non un semplice antipasto discografico, ma un progetto autonomo: cinque canzoni e una poesia che reagiscono direttamente agli eventi del presente e alle tensioni globali.

The Tears Of Things immagina invece un dialogo simbolico tra il David di Michelangelo e il suo creatore, mentre Wildpeace è la lettura di una poesia di Yehuda Amichai interpretata da Adeola con musica degli U2 e Jacknife Lee.

La traccia conclusiva Yours Eternally vede la collaborazione di Ed Sheeran e del musicista ucraino Taras Topolia, diventato soldato dopo l’invasione russa del 2022. Il brano nasce dall’incontro tra Bono, The Edge e Topolia durante un concerto improvvisato nella metropolitana di Kiev.

Il progetto ha anche una finalità solidale: i proventi saranno destinati ad Amnesty International, al Comitato per la protezione dei giornalisti e all’UNHCR.

Disponibile in digitale e in tiratura limitata nei negozi indipendenti europei e nordamericani, la pubblicazione accompagna idealmente il progetto come archivio narrativo del disco.

L’EP è affiancato dal ritorno della rivista ufficiale degli U2, Propaganda, nata nel 1986. L’edizione speciale di 52 pagine include testi delle canzoni, interviste alla band, contributi del regista del corto e del soldato-musicista Taras Topolia.

Le sei tracce: struttura sonora e collaborazioni

Le sei composizioni di Days of Ash mantengono l’ossatura classica degli U2 — Bono alla voce, The Edge tra chitarre e cori, Adam Clayton al basso e Larry Mullen Jr. alla batteria — ma si aprono a un lavoro di produzione fortemente guidato da Jacknife Lee, presenza costante dell’EP tra arrangiamenti, programmazioni e tastiere.

L’apertura è affidata a American Obituary, costruita su una struttura essenziale e diretta, seguita da The Tears of Things, arricchita da pianoforte e stratificazioni sonore che amplificano la dimensione meditativa del brano. Song of the Future introduce invece una tessitura più contemporanea, con interventi elettronici e mixaggio di Tom Elmhirst.

Il cuore sperimentale del progetto è Wildpeace: spoken word tratto dal poeta Yehuda Amichai e interpretato da Adeola, componente delle Les Amazones d’Afrique, dove la musica degli U2 dialoga con ambientazioni sintetiche e programmazioni firmate Lee.

Più corale One Life At A Time, scritto da Bono e The Edge e costruito su pianoforte e chitarre sovrapposte.

La chiusura è affidata a Yours Eternally, unica vera traccia collaborativa: oltre agli U2 compaiono Ed Sheeran e il musicista ucraino Taras Topolia alle voci, accompagnati da un coro internazionale. Il brano è co-scritto anche da Simon Carmody e mantiene una dimensione collettiva sottolineata dal mix finale dello stesso Jacknife Lee.

Tutte le tracce sono masterizzate da Scott Sedillo presso Bernie Grundman Mastering e registrate tra Irlanda e Stati Uniti.

Scheda tecnica — U2: Days of Ash

Artista: U2

Formato: EP (6 tracce)

Produzione: Jacknife Lee

Mastering: Scott Sedillo — Bernie Grundman Mastering

Studi di registrazione: Curlews (Irlanda), Universal Studios (USA)

Formazione principale

Bono — voce, testi

The Edge — chitarra, cori

Adam Clayton — basso

Larry Mullen Jr. — batteria

Collaborazioni

Ed Sheeran — voce (Yours Eternally)

Taras Topolia — voce (Yours Eternally)

Adeola — spoken word (Wildpeace)

Simon Carmody — co-autore (Yours Eternally)

Produzione musicale e arrangiamenti

Jacknife Lee — tastiere, synth, programmazione, chitarre aggiuntive

Mix: Jacknife Lee, Tom Elmhirst

Engineering: Duncan Stewart

Coro internazionale in Yours Eternally

Nadya Tolokonnikova, Bob Geldof, Jeanne Marine, Vladyslav Greziev, Kateryna Motrych e altri performer internazionali.