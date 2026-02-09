Il Levi's Stadium di Santa Clara, California, ha ospitato la finale del campionato della National Football League. In campo i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Se Bad Bunny è stato il protagonista dell’Halftime Show, i Green Day hanno aperto l’appuntamento sportivo con un medley

I Green Day hanno aperto la 60esima edizione del Super Bowl. La rock band, formata da Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, ha eseguito un medley sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, California. Tra i brani proposti Holiday e Boulevard of Broken Dreams.

green day, l'esibizione al super bowl 2026 Domenica 8 febbraio i New England Patriots e i Seattle Seahawks si sono affrontati sul campo di Santa Clara, California, per la finale del campionato della National Football League. I Green Day hanno aperto l’atteso appuntamento sportivo proponendo alcuni loro grandi successi nel segno del rock. Alla vigilia dello spettacolo (FOTO), Donald Trump aveva commentato la presenza dei Green Day e di Bad Bunny all’Halftime Show: “Sono contrario. Penso che sia una scelta terribile. Non fa altro che seminare odio. Terribile”. La formazione, guidata dalla voce di Billie Joe Armstrong, ha proposto un’esibizione dalla durata di circa cinque minuti. Nessuna variazione nei testi per criticare l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti d’America. Dopo la performance, il gruppo ha condiviso una serie di scatti sul profilo Instagram che conta più di sette milioni di follower. Questi i quattro brani scelti per l’apertura del Super Bowl 2026: Good Riddance (Time of Your Life)

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

American Idiot Approfondimento Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show

Formatisi alla fine degli anni ’80, i Green Day si sono affermati con il terzo album Dookie uscito nel 1994. Negli anni successivi la formazione si è imposta come una delle realtà rock di maggior successo della scena mondiale, ricordiamo gli album Insomniac, Warning, 21st Century Breakdown, Revolution Radio e il più recente Saviors pubblicato nel gennaio del 2024. Per quanto riguarda i brani, citiamo When I Come Around, Wake Me Up When September Ends, Working Class Hero e 21 Guns. Spazio anche a cinque statuette ai Grammy Awards, tra le quali quella nella categoria Record of the Year per il brano Boulevard of Broken Dreams. Approfondimento Super Bowl 2026, star sugli spalti: da Pedro Pascal a Jamie Foxx. FOTO

Se i Green Day hanno aperto l’appuntamento sportivo con un medley, Charlie Puth ha avuto il compito di intonare l’inno nazionale statunitense. A quasi quattro anni di distanza dal precedente disco Charlie, il 27 marzo il cantante statunitense pubblicherà il nuovo album Whatever's Clever! Ad aprile l’artista darà il via alla tournée da San Diego. In seguito, il cantante arriverà anche in Europa: da Stoccolma a Budapest passando per Parigi e Dublino. Inoltre, annunciati due concerti in Italia: il 24 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei e il giorno seguente a Villa Erba a Cernobbio. Tra i suoi brani più popolari citiamo Marvin Gaye con Meghan Trainor, We Don’t Talk Anymore con Selena Gomez, How Long, Attention, Dangerously, Light Switch, See You Again con Wiz Khalifa e Oops con le Little Mix.