Ghali pubblica a sorpresa il brano “BASTA”

A sorpresa, Ghali questa notte ha pubblicato “BASTA”, uno dei brani spoilerati lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live. L’ha fatto usando la sua cifra più riconoscibile: l’urgenza. Un pezzo costruito come un flusso continuo, in cui la ripetizione ossessiva del titolo diventa mantra e insieme grido di saturazione: “BASTA”.

Il post sui social

Ieri ha fatto discutere il messaggio dell'artista sui social: "La mia poesia sulla pace, la lingua araba era di troppo": così ha scritto in un post su Instagram, alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi, evento al quale è atteso. Nel post, diffuso su Instagram, il cantante affida a una lunga riflessione il racconto di un’esperienza legata alla proposta di recitare una poesia dedicata alla pace, che avrebbe potuto includere più lingue, ma dalla quale l’arabo sarebbe stato escluso all’ultimo momento.