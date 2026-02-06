Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Ghali pubblica a sorpresa il brano “BASTA”

Musica
©Getty

A sorpresa, nella notte è uscito uno dei brani anticipati lo scorso settembre al Gran Teatro di Fiera Milano Live. Un’uscita senza preavviso, diretta e urgente, che affida tutto il suo impatto alla forza del messaggio e della musica

A sorpresa, Ghali questa notte ha pubblicato “BASTA”, uno dei brani spoilerati lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live. L’ha fatto usando la sua cifra più riconoscibile: l’urgenza. Un pezzo costruito come un flusso continuo, in cui la ripetizione ossessiva del titolo diventa mantra e insieme grido di saturazione: “BASTA”. 

“BASTA” è molto più di una parola: è reazione, punto di rottura, il segnale che il linguaggio non basta più a contenere quello che succede. L’assenza della copertina di “BASTA” riflette un’uscita maturata all'ultimo e senza preavviso, lasciando spazio solo al messaggio e all’impatto immediato della musica.

Il post sui social

Ieri ha fatto discutere il messaggio dell'artista sui social: "La mia poesia sulla pace, la lingua araba era di troppo": così ha scritto in un post su Instagram, alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi, evento al quale è atteso. Nel post, diffuso su Instagram, il cantante affida a una lunga riflessione il racconto di un’esperienza legata alla proposta di recitare una poesia dedicata alla pace, che avrebbe potuto includere più lingue, ma dalla quale l’arabo sarebbe stato escluso all’ultimo momento.

Approfondimento

Ghali e la poesia sulla pace: il post sui social prima delle Olimpiadi
FOTOGALLERY

1/28
Spettacolo

Olimpiadi invernali di Milano Cortina, star alla cerimonia di apertura

I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo del cinema e della musica, incluse quelle di Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Cecilia Bartoli e il Maestro Lang Lang, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Snoop Dogg (già tedoforo a Gallarate) e, forse, Vittoria Ceretti per un omaggio a Giorgio Armani. Voci - non confermate - anche su Jannik Sinner ('controllore' per un giorno insieme a Bebe Vio) e Dua Lipa

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Olimpiadi invernali di Milano Cortina, star alla cerimonia di apertura

Spettacolo

I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo...

28 foto

Salmo, è uscito il singolo 10 AD: testo e significato

Musica

L'artista di Olbia annuncia l'uscita di Hellvisback 10 Years Later, fissata il 3 aprile, con un...

MasterChef Italia, "uragano" Jeremy Chan e ascolti in crescita

TV Show sky uno

Prosegue il trend positivo di MasterChef Italia in Total Audience: 800mila spettatori di media...

Lisa delle Blackpink reciterà in una commedia romantica

Cinema

Un nuovo progetto che arriva in una fase particolarmente intensa della carriera di Lalisa Manobal...

Kid Yugi, è uscito il nuovo singolo Amelie: testo e significato

Musica

Il rapper, che il 30 gennaio ha pubblicato il terzo album Anche gli eroi muoiono, ha...

Spettacolo: Per te