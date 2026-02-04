Venerdì 27 febbraio, il rapper salirà sul palco dell’Ariston con la “Ligera County Fam”, un collettivo composto da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. Il gruppo interpreterà una versione inedita di “E la vita, la vita”, il brano scritto nel 1974 da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto che ha segnato la storia della musica popolare italiana

J-Ax ha deciso di non salire da solo i gradini dell'Ariston. Per la serata delle cover ha messo in piedi un gruppo che riunisce i protagonisti storici del cabaret e del teatro-canzone meneghino. Si chiamano “Ligera County Fam” — un nome che recupera il termine gergale usato nel capoluogo lombardo per indicare la piccola criminalità di quartiere del secolo scorso — e puntano a trasformare il Festival di Sanremo (LO SPECIALE) in una festa di piazza. Accanto ad Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, ci saranno Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. Cinque nomi che raccontano decenni di cultura all'ombra della Madonnina. Il pezzo forte sarà “E la vita, la vita”, il brano che nel 1974 consacrò il duo Cochi e Renato. Una canzone che ride della sfortuna, un manifesto dell'assurdo che oggi ritrova la voce di uno dei suoi padri originali.

I precedenti e i ritorni sul palco dell'Ariston L'esibizione segna il ritorno a Sanremo di diversi membri del collettivo con percorsi differenti all'interno della kermesse. Paolo Rossi torna all'Ariston dopo le partecipazioni del 1994, in coppia con Enzo Jannacci, e del 2007. Anche Paolo Jannacci ha già solcato il palco in gara nel 2020, mentre J-Ax è reduce dall'esperienza del 2023 con gli Articolo 31. Per Cochi Ponzoni si tratta di un ritorno significativo: nel 2007 la sua proposta con Renato Pozzetto fu esclusa dalle selezioni finali. Venerdì 27 febbraio, Ponzoni interpreterà nuovamente dal vivo il brano di cui fu interprete originale cinquant'anni fa.