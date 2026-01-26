Renato Zero a Roma, la possibile scaletta dei concerti

Dopo gli appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero porterà la sua musica in numerose città italiane: da Firenze a Bari passando per Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli e infine Messina con gli ultimi quattro show in programma al PalaRescifina

È iniziato il nuovo tour di Renato Zero. Dopo le prime due date di sabato 24 e domenica 25 gennaio, il cantautore sarà protagonista di altri quattro appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

renato zero a roma, la possibile scaletta A ottobre il cantautore ha pubblicato il nuovo progetto discografico L’OraZero, arrivato al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Ora, l’artista è impegnato con i concerti in scena al Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Vivaticket, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data del 24 gennaio: No! Mamma, no!

Io uguale io

Quel bellissimo niente

Cercami

Lasciati amare

Il rifugio

Più musica

Marciapiedi / Svegliati / La rete d’oro / Motel / Uomo, no

Vorrei piacerti

La ferita

Voglio regalarti un avvenire

Il battito del mondo

Libera

Senza

Vivo / Vagabondo Cuore / Mi ameresti / Nei giardini che nessuno sa / Il carrozzone

Il canto di Esmeralda

Ascoltati

Ti meriti di più

T’innamorerai

L’anima canta

Ricreazione

Triangolo / Madame / Mi vendo / Resisti

Aspettando l’alba

Guai

Potrebbe essere Dio / Più su / Amico / Il cielo / I migliori anni della nostra vita

Ave Maria

Resta con me Approfondimento Renato Zero, l’abbraccio di Roma apre l’OraZero

In occasione della presentazione della tournée, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000 follower: "Un viaggio in diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi". Dopo i quattro appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero (FOTO) porterà la sua musica in numerose città italiane: da Firenze a Bari passando per Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli e infine Messina con gli ultimi quattro show in programma il 15, 16, 18 e 19 aprile al PalaRescifina. Questo il calendario completo dei prossimi concerti: 28 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

29 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

14 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

17 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

21 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA

4 APRILE – EBOLI – PALASELE

8 APRILE – BARI – PALAFLORIO

9 APRILE – BARI – PALAFLORIO

11 APRILE – BARI – PALAFLORIO

12 APRILE – BARI – PALAFLORIO

15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

18 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

19 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA Approfondimento Compie 75 anni Renato Zero, le sue canzoni più famose