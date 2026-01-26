Renato Zero a Roma, la possibile scaletta dei concerti

Dopo gli appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero porterà la sua musica in numerose città italiane: da Firenze a Bari passando per Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli e infine Messina con gli ultimi quattro show in programma al PalaRescifina
È iniziato il nuovo tour di Renato Zero. Dopo le prime due date di sabato 24 e domenica 25 gennaio, il cantautore sarà protagonista di altri quattro appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
renato zero a roma, la possibile scaletta
A ottobre il cantautore ha pubblicato il nuovo progetto discografico L’OraZero, arrivato al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Ora, l’artista è impegnato con i concerti in scena al Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto riportato sul sito di Vivaticket, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data del 24 gennaio:
- No! Mamma, no!
- Io uguale io
- Quel bellissimo niente
- Cercami
- Lasciati amare
- Il rifugio
- Più musica
- Marciapiedi / Svegliati / La rete d’oro / Motel / Uomo, no
- Vorrei piacerti
- La ferita
- Voglio regalarti un avvenire
- Il battito del mondo
- Libera
- Senza
- Vivo / Vagabondo Cuore / Mi ameresti / Nei giardini che nessuno sa / Il carrozzone
- Il canto di Esmeralda
- Ascoltati
- Ti meriti di più
- T’innamorerai
- L’anima canta
- Ricreazione
- Triangolo / Madame / Mi vendo / Resisti
- Aspettando l’alba
- Guai
- Potrebbe essere Dio / Più su / Amico / Il cielo / I migliori anni della nostra vita
- Ave Maria
- Resta con me
Approfondimento
Renato Zero, l’abbraccio di Roma apre l’OraZero
In occasione della presentazione della tournée, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000 follower: "Un viaggio in diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi". Dopo i quattro appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero (FOTO) porterà la sua musica in numerose città italiane: da Firenze a Bari passando per Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli e infine Messina con gli ultimi quattro show in programma il 15, 16, 18 e 19 aprile al PalaRescifina. Questo il calendario completo dei prossimi concerti:
- 28 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 29 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
- 8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
- 11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
- 13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
- 14 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
- 17 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 21 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA
- 28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA
- 4 APRILE – EBOLI – PALASELE
- 8 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 9 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 11 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 12 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
- 16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
- 18 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
- 19 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
Approfondimento
Compie 75 anni Renato Zero, le sue canzoni più famose
Renato Zero è tra gli artisti più amati e di successo della scena italiana, ricordiamo gli album EroZero, Cattura, Presente e Zero il folle. A ottobre l’artista ha festeggiato settantacinque anni ringraziando il pubblico per il grande supporto nel corso degli anni: “Grazie per non esservi allontanati. Per avermi fatto sentire utile. Per avere colorato le mie giornate. Per avermi offerto prezioso concime per la mia ispirazione. Per non essere cambiati. Per avermi regalato nuovi nipoti e tanta tanta speranza! Continuate così e riusciremo a tenere a bada il tempo ed altri temibili avversari!”.
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno