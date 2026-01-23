Dopo oltre due decenni di assenza, il Consorzio Suonatori Indipendenti annuncia il ritorno dal vivo con "In Viaggio", previsto tra agosto e settembre 2026. L’indizio di questa ripresa era emerso già il 19 giugno 2025 su Il Venerdì di Repubblica, quando Giovanni Lindo Ferretti, interpellato sulla possibilità di un ritorno dei C.S.I., dichiarò: “Quello che deve accadere accade”
Dopo più di vent’anni di assenza, il gruppo C.S.I. (acronimo che sta per Consorzio Suonatori Indipendenti) annuncia il ritorno dal vivo con il tour In Viaggio, previsto tra agosto e settembre 2026. L’indizio di questa ripresa era emerso già il 19 giugno 2025 su Il Venerdì di Repubblica, quando Giovanni Lindo Ferretti, interpellato sulla possibilità di un ritorno dei C.S.I., dichiarò: “Quello che deve accadere accade”.
A rafforzare le anticipazioni, il 29 ottobre 2025 il bassista Gianni Maroccolo aveva pubblicato una foto con i membri storici della band sul suo profilo Instagram. Oggi, con la conferma delle date, il ritorno è ufficiale.
Il tour e le tappe
Prodotto e organizzato da OTR Live, il tour di reunion inizierà il 28 agosto 2026 a Marzabotto (Bologna), al Festival Lupo di Monte Sole, luogo già storico per la band. Seguono le tappe di Villafranca (31 agosto), Fasano (2 settembre), Spello (4 settembre), Alba (8 settembre) e Catania (12 settembre).
I biglietti per le date della reunion dei C.S.I. saranno disponibili dalle ore 11 del 23 gennaio 2026 sui siti di Ticketone, OTRLive e i circuiti autorizzati, con vendita completamente online per ciascuna data.
Formazione
Sul palco torneranno Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Il tour estivo concilia gli impegni dei musicisti: Ferretti con Percuotendo. In Cadenza e Maroccolo con la tournée dei Litfiba per i quarant’anni di 17 re.
Tra il 1994 e il 1997 i C.S.I. avevano pubblicato tre album fondamentali, Ko de mondo, Linea gotica e Tabula rasa elettrificata, quest’ultimo arrivato al primo posto in classifica. Il tour rappresenta così il ritorno di una delle band più influenti della scena italiana degli anni Novanta.
