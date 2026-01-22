Mecna, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo il concerto di Napoli, Mecna proseguirà il tour esibendosi in numerose altre città: da Molfetta a Bologna fino alla chiusura prevista l’8 febbraio sul palco del Colours Hoxton di Londra. A ottobre Mecna ha pubblicato il nuovo album Discordia, armonia e altri stati d'animo: “Si aggiunge un tassello importante della mia vita. Con la musica ho sempre cercato di raccontare gli stati d’animo, anche quelli banali”

Dopo la data zero a Senigallia, giovedì 22 gennaio Mecna sarà in concerto alla Casa della Musica di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

mecna in concerto a napoli, la possibile scaletta Giovedì 22 gennaio Mecna si esibirà sul palco della Casa della Musica, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle canzoni. Attesi i grandi successi e i brani contenuti nel suo ultimo album Discordia, armonia e altri stati d'animo: da Quanto ti importa a Se finisse l’amore passando per La stessa canzone. Dopo il concerto di Napoli, Mecna proseguirà il tour esibendosi in numerose altre città: da Molfetta a Bologna fino alla chiusura prevista l’8 febbraio sul palco del Colours Hoxton di Londra. Questo il calendario completo della tournée: 23 gennaio, Molfetta (BA) - Eremo Club

25 gennaio, Milano - Fabrique

26 gennaio, Firenze - Piper Theatre

27 gennaio, Roma - Atlantico

29 gennaio, Padova - Hall

30 gennaio, Bologna - Estragon

8 febbraio, Londra - Colours Hoxton Approfondimento Mecna torna col singolo Se Finisse l'Amore e a gennaio parte il tour

A oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Stupido amore, a ottobre Mecna ha pubblicato il nuovo album Discordia, armonia e altri stati d'animo. Il rapper ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 240.000 follower: “Si aggiunge un tassello importante della mia vita. Con la musica ho sempre cercato di raccontare gli stati d’animo, anche quelli banali". Il rapper ha aggiunto: "Preferisco parlare di cose non tangibili perché di cose materiali già ne parlano tutti. La musica ci ha salvati. Ed ogni giorno acquista altri significati”. Approfondimento Mecna presenta l'album Discordia, Armonia e Altri Stati d'Animo