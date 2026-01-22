Mecna, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo il concerto di Napoli, Mecna proseguirà il tour esibendosi in numerose altre città: da Molfetta a Bologna fino alla chiusura prevista l’8 febbraio sul palco del Colours Hoxton di Londra. A ottobre Mecna ha pubblicato il nuovo album Discordia, armonia e altri stati d'animo: “Si aggiunge un tassello importante della mia vita. Con la musica ho sempre cercato di raccontare gli stati d’animo, anche quelli banali”
Dopo la data zero a Senigallia, giovedì 22 gennaio Mecna sarà in concerto alla Casa della Musica di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
mecna in concerto a napoli, la possibile scaletta
Giovedì 22 gennaio Mecna si esibirà sul palco della Casa della Musica, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle canzoni. Attesi i grandi successi e i brani contenuti nel suo ultimo album Discordia, armonia e altri stati d'animo: da Quanto ti importa a Se finisse l’amore passando per La stessa canzone.
Dopo il concerto di Napoli, Mecna proseguirà il tour esibendosi in numerose altre città: da Molfetta a Bologna fino alla chiusura prevista l’8 febbraio sul palco del Colours Hoxton di Londra. Questo il calendario completo della tournée:
- 23 gennaio, Molfetta (BA) - Eremo Club
- 25 gennaio, Milano - Fabrique
- 26 gennaio, Firenze - Piper Theatre
- 27 gennaio, Roma - Atlantico
- 29 gennaio, Padova - Hall
- 30 gennaio, Bologna - Estragon
- 8 febbraio, Londra - Colours Hoxton
A oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Stupido amore, a ottobre Mecna ha pubblicato il nuovo album Discordia, armonia e altri stati d'animo. Il rapper ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 240.000 follower: “Si aggiunge un tassello importante della mia vita. Con la musica ho sempre cercato di raccontare gli stati d’animo, anche quelli banali". Il rapper ha aggiunto: "Preferisco parlare di cose non tangibili perché di cose materiali già ne parlano tutti. La musica ci ha salvati. Ed ogni giorno acquista altri significati”.
Dopo essersi affermato definitivamente con l’album Disco Inverno nel 2012, nel corso degli anni il rapper ha lanciato numerosi lavori di grande successo: da Neverland con Sick Luke a Bromance con CoCo passando per Mentre nessuno guarda certificato disco di platino. Per quanto riguarda i suoi brani più amati, citiamo Vivere con Izi, La più bella con CoCo e Punto debole con Gué. Stando ai dati pubblicata dalla FIMI, nel corso della carriera Mecna ha conquistato numeri riconoscimenti, ovvero ben dieci disco d’oro e tre dischi di platino.
