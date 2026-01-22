HELP(2), annunciato il nuovo album collaborativo via War Child Records

HELP(2), nuovo album a sostegno di War Child, che aiuta i bambini colpiti da conflittiMusica
War Child Records annuncia HELP(2), nuovo album collaborativo ispirato alla storica uscita del 1995 HELP, a sostegno di War Child, che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti in tutto il mondo. Arctic Monkeys, Beth Gibbons, Damon Albarn, Depeche Mode, Fontaines D.C., Wet Leg sono solo alcuni degli artisti che hanno partecipato all’album, in arrivo il 6 marzo
È "Opening Night" degli Arctic Monkeys il primo singolo pubblicato e tratto da HELP(2), nuovo album collaborativo a sostegno di War Child, che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti in tutto il mondo.
Arctic Monkeys, Arlo Parks, Beth Gibbons, Damon Albarn, Fontaines D.C. e Pulp tra i protagonisti
Tanti artisti insieme per aiutare i bambini colpiti dai conflitti: il 6 marzo esce appunto il nuovo album collaborativo ispirato a HELP, storica raccolta del 1995.
La line-up è composta di artisti eccezionali, tra cui Anna Calvi, Arctic Monkeys, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Black Country, New Road, Cameron Winter, Damon Albarn, Depeche Mode, Dove Ellis, Ellie Rowsell, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines D.C., Graham Coxon, Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg e Young Fathers.
Il progetto registrato agli Abbey Road Studios
HELP(2) porta avanti lo spirito dell’album originale HELP ed è nato grazie a una stretta collaborazione con Abbey Road Studios, registrato prevalentemente nel corso di una straordinaria settimana nel novembre 2025 sotto la guida dell’acclamato produttore James Ford. La natura collaborativa del processo di registrazione, con numerosi momenti improvvisati nati in studio, riflette lo spirito del disco originale. Johnny Marr alla chitarra e da Kae Tempest e Grian Chatten dei Fontaines D.C. alle voci affiancano Damon Albarn nella sessione per “Flags”; inoltre Olivia Rodrigo è stata messa in contatto con Graham Coxon, che ha poi suonato la chitarra nella sua cover di “The Book of Love”.
I bambini hanno registrato la direzione artistica del progetto, seguiti dal regista premio Oscar Jonathan Glazer
Oltre allo straordinario cast di musicisti coinvolti, il regista premio Oscar Jonathan Glazer ha ricoperto il ruolo di Creative Director di HELP(2), collaborando con Academy Films per riunire un team di creativi di altissimo livello e supervisionando le riprese e la direzione artistica del progetto. Il concept ideato da Glazer e Mica Levi era semplice: “By Children, For Children” (“Dai bambini, per i bambini”), tanto che l team ha affidato le videocamere direttamente ai bambini, per osservare il mondo attraverso i loro occhi e ricordare costantemente al pubblico e a tutti i partecipanti la ragione di questo progetto. Ogni bambino ha utilizzato una propria piccola videocamera ed è stato invitato negli studi per filmare gli artisti durante le registrazioni, senza alcuna restrizione. Inoltre, il team di Glazer ha collaborato con fixer e filmmaker in Ucraina, Gaza, Yemen e Sudan per raccogliere immagini girate direttamente dai bambini in queste zone di conflitto. Il risultato è un’opera di straordinario impatto che collega l’album ai bambini che la musica intende aiutare.
HELP(2) Tracklist
Arctic Monkeys - Opening Night
Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest - Flags
Black Country, New Road - Strangers
The Last Dinner Party - Let’s do it again!
Beth Gibbons - Sunday Morning
Arooj Aftab & Beck - Lilac Wine
King Krule - The 343 Loop
Depeche Mode - Universal Soldier
Ezra Collective & Greentea Peng - Helicopters
Arlo Parks - Nothing I Could Hide
English Teacher & Graham Coxon - Parasite
Beabadoobee - Say Yes
Big Thief - Relive, Redie
Fontaines D.C. - Black Boys on Mopeds
Cameron Winter - Warning
Young Fathers - Don’t Fight the Young
Pulp - Begging for Change
Sampha - Naboo
Wet Leg - Obvious
Foals - When the War is Finally Done
Bat For Lashes - Carried my girl
War Child
War Child è guidata da un unico obiettivo: garantire un futuro sicuro a ogni bambino colpito dalla guerra. Grazie a 30 anni di esperienza e a metodologie collaudate, War Child interviene il più rapidamente possibile allo scoppio di un conflitto e rimane sul territorio anche dopo che l’attenzione mediatica si è spostata altrove, per supportare i bambini nel loro percorso di recupero. Insieme ai suoi partner, War Child svolge attività fondamentali in 14 Paesi in tutto il mondo, tra cui Sudan, Gaza, Ucraina, Siria e altri. Ogni giorno, i team locali operano all’interno di comunità e campi profughi creando spazi sicuri in cui i bambini possano giocare, imparare e accedere ad un supporto psicologico. War Child è inoltre specializzata nella risposta rapida alle emergenze, offrendo aiuti immediati e imparziali per proteggere i bambini e aiutarli ad affrontare il trauma.
Guidato da Brian Eno, l’album originale HELP è diventato uno dei dischi di beneficenza più celebrati di sempre, con contributi di Oasis, Blur, Radiohead, Massive Attack, Portishead, Sinéad O’Connor, Paul McCartney, Paul Weller e molti altri. La storia dietro il disco e la sua registrazione è ormai leggendaria: tutte le canzoni furono registrate in un’unica giornata, lunedì 4 settembre 1995, mixate il giorno successivo e pubblicate pochi giorni dopo, sabato 9 settembre. L’idea di registrare tutto in 24 ore venne da John Lennon, che parlando del suo disco del 1970 Instant Karma affermò che i dischi dovrebbero essere come i giornali, riflettendo gli eventi mentre accadono.
HELP vendette oltre 70.000 copie il primo giorno, raggiunse il primo posto nella classifica britannica delle compilation e avrebbe conquistato il primo posto anche nella classifica album del Regno Unito se fosse stato eleggibile. Dopo l’uscita, il disco vinse un BRIT Award appositamente creato, ritirato da Thom Yorke, e un Q Award per riconoscerne l’impatto. Fu inoltre nominato al Mercury Prize del 1996; quell’anno vinse Different Class dei Pulp, che donarono però il premio in denaro a War Child.