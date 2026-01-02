Niccolò Fabi, il video dell'inedito Il silenzio del mattino

Niccolò Fabi ha pubblicato il videoclip dell’esibizione live dell’inedito Il silenzio del mattino . La performance è stata registrata durante il soundcheck della data romana del suo ultimo tour. Il cantautore ha raccontato: “ Così senza dirci nulla sulle note, sulla struttura, e sul suo significato abbiamo iniziato a suonare spesso questa musica durante le prove con un’alleanza silenziosa che è molto simbolica del viaggio che abbiamo condiviso”.

Durante le prove dell’ultima data del tour, Niccolò Fabi, accompagnato da Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Giulio Cannavale e Cesare Augusto Giorgini, si è esibito sulle note del brano Il silenzio del mattino. Il cantautore ha condiviso quel momento di musica e magia sul suo canale YouTube. L’artista ha raccontato: “Durante i sound check del tour mi è capitato di accennare a mezza voce delle parole e accordi che avevo scritto l’estate passata. È successo così che i miei compagni di furgone uno dopo l’altro quasi in punta di piedi entrassero ad accompagnarmi. Così senza dirci nulla sulle note, sulla struttura, e sul suo significato abbiamo iniziato a suonare spesso questa musica durante le prove con un’alleanza silenziosa che è molto simbolica del viaggio che abbiamo condiviso”.

Niccolò Fabi ha proseguito: “Qui siamo al check dell’Auditorium di Roma il 20 novembre giorno dell’ultima data del tour. Abbiamo deciso di registrarla senza un particolare scopo se non quello di memorizzare un momento e un periodo così speciali e irripetibili. Il silenzio del mattino è una canzone, se vogliamo chiamarla canzone, che invita proprio alla capacità di godersi le meraviglie di quello che è proteggendosi dalle incertezze di quello che sarà”.