Niccolò Fabi, il video dell'inedito Il silenzio del mattino

Il cantautore ha parlato del brano: “Il silenzio del mattino è una canzone, se vogliamo chiamarla canzone, che invita proprio alla capacità di godersi le meraviglie di quello che è proteggendosi dalle incertezze di quello che sarà”
Niccolò Fabi ha pubblicato il videoclip dell’esibizione live dell’inedito Il silenzio del mattino. La performance è stata registrata durante il soundcheck della data romana del suo ultimo tour. Il cantautore ha raccontato: “Così senza dirci nulla sulle note, sulla struttura, e sul suo significato abbiamo iniziato a suonare spesso questa musica durante le prove con un’alleanza silenziosa che è molto simbolica del viaggio che abbiamo condiviso”.
Durante le prove dell’ultima data del tour, Niccolò Fabi, accompagnato da Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Giulio Cannavale e Cesare Augusto Giorgini, si è esibito sulle note del brano Il silenzio del mattino. Il cantautore ha condiviso quel momento di musica e magia sul suo canale YouTube. L’artista ha raccontato: “Durante i sound check del tour mi è capitato di accennare a mezza voce delle parole e accordi che avevo scritto l’estate passata. È successo così che i miei compagni di furgone uno dopo l’altro quasi in punta di piedi entrassero ad accompagnarmi. Così senza dirci nulla sulle note, sulla struttura, e sul suo significato abbiamo iniziato a suonare spesso questa musica durante le prove con un’alleanza silenziosa che è molto simbolica del viaggio che abbiamo condiviso”.
Niccolò Fabi ha proseguito: “Qui siamo al check dell’Auditorium di Roma il 20 novembre giorno dell’ultima data del tour. Abbiamo deciso di registrarla senza un particolare scopo se non quello di memorizzare un momento e un periodo così speciali e irripetibili. Il silenzio del mattino è una canzone, se vogliamo chiamarla canzone, che invita proprio alla capacità di godersi le meraviglie di quello che è proteggendosi dalle incertezze di quello che sarà”.
Dopo la conclusione della tournée, il cantautore ha raccontato al pubblico: “Il tour è finito. Si torna a casa. È andato tutto bene. Un piccolo miracolo se penso allo stato d’animo che avevo quando è iniziato: disequilibrato, spento, vuoto di energia vitale ed autostima. Poi è arrivato il potere catartico dell’arte grazie al quale i tormenti di ciascuno rispecchiandosi negli altri prima si amplificano e poi si ridimensionano entrando nel flusso della vita in un rito che ci fa sentire sorpresi e felici di essere vivi. Ecco la rigenerazione. Evidentemente deve essere proprio il mio compito portare sempre sotto un riflettore quello che si preferirebbe tenere nascosto”.
Niccolò Fabi ha aggiunto: “Il risultato però è che questo tour di concerti è stato ciò che si avvicina di più al mio gusto da quando ho cominciato, per scaletta, sonorità e messa in scena. Bene così mi verrebbe da dire. Mai forse come questa volta devo ringraziare il sostegno, la pazienza e la cura dei miei compagni di viaggio che mi hanno aiutato a ‘trovare l’alba dentro l’imbrunire’”.
Niccolò Fabi è tra i cantautori più amati della scena italiana. Dal brano Capelli portato in gara alla sezione Giovani del Festival di Sanremo 1997 all’ultimo album Libertà negli occhi uscito nel 2025, nel corso degli anni l’artista ha emozionato il pubblico. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo gli album Ecco e Una somma di piccole cose. Ricordiamo anche la candidatura alla Miglior canzone originale per Il silenzio alla 68esima edizione dei Nastri d’argento.
