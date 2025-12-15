Street Fighter, 50 Cent vorrebbe Eminem per la colonna sonora del film

Il rapper lo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Nuova musica in arrivo"
50 Cent (FOTO) sarà Balrog nel live action Street Fighter. Il rapper ha pubblicato nuove immagini del suo personaggio auspicando il coinvolgimento di Eminem nella colonna sonora dell’attesa pellicola.
street fighter, le dichiarazioni di 50 cent
In occasione dei Game Awards, in scena al Peacock Theater di Los Angeles, Paramount Pictures ha distribuito il teaser trailer del live action. Noah Centineo e Andrew Koji interpreteranno rispettivamente Ken Masters e Ryu, presenti anche 50 Cent, Jason Momoa, Callina Liang, Roman Reigns e Cody Rhodes. Completano il cast Vidyut Jammwal, Oliver Richters, Hirooki Goto, David Dastmalchian, Roman Reigns, Andrew Schulz, Eric André, Mel Jarnson, Rayna Vallandingham e Alexander Volkanovski. Dietro la macchina da presa Kitao Sakurai, regista di Bad Trip. Dalan Musson ha firmato la sceneggiatura.
50 Cent ha ora condiviso nuove immagini del suo personaggio Balrog in un post sul profilo Instagram che conta più di 37 milioni di follower. Il rapper ha scritto: “Chiamerò Eminem per realizzare un po’ di musica per questo film di Street Fighter. Nuova musica in arrivo”. Al momento la voce di Without Me non ha rilasciato dichiarazioni, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli eventuali sviluppi. La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 ottobre 2026.
Stando a quanto rilanciato da Deadline, questa la sinossi del live action: “La versione cinematografica del celebre videogioco vede i due ex combattenti di Street Fighter, Ryu (Koji) e Ken Masters (Centineo), catapultati di nuovo in combattimento quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per il successivo World Warrior Tournament: un brutale scontro di pugni, destino e furia".
La trama prosegue "Ma dietro questa battaglia reale si cela una cospirazione mortale che li costringe a scontrarsi tra loro e con i demoni del loro passato. E se non ci riusciranno, sarà la fine”.
50 Cent ed Eminem sono tra i nomi più influenti e rivoluzionari della scena rap a livello internazionale. I due artisti hanno vinto la statuetta nella categoria Best Rap Performance By A Duo Or Group per la canzone Crack a Bottle con Dr. Dre alla 52esima edizione dei Grammy Awards. Nel 2022 Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar si sono esibiti all’Halftime Show della cinquantaseiesima edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League tenutasi al SoFi Stadium di Inglewood, California. In quell’occasione ospite a sorpresa proprio 50 Cent.
