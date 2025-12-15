Street Fighter, 50 Cent vorrebbe Eminem per la colonna sonora del film

50 Cent ( FOTO ) sarà Balrog nel live action Street Fighter. Il rapper ha pubblicato nuove immagini del suo personaggio auspicando il coinvolgimento di Eminem nella colonna sonora dell’attesa pellicola.

street fighter, le dichiarazioni di 50 cent

In occasione dei Game Awards, in scena al Peacock Theater di Los Angeles, Paramount Pictures ha distribuito il teaser trailer del live action. Noah Centineo e Andrew Koji interpreteranno rispettivamente Ken Masters e Ryu, presenti anche 50 Cent, Jason Momoa, Callina Liang, Roman Reigns e Cody Rhodes. Completano il cast Vidyut Jammwal, Oliver Richters, Hirooki Goto, David Dastmalchian, Roman Reigns, Andrew Schulz, Eric André, Mel Jarnson, Rayna Vallandingham e Alexander Volkanovski. Dietro la macchina da presa Kitao Sakurai, regista di Bad Trip. Dalan Musson ha firmato la sceneggiatura.

50 Cent ha ora condiviso nuove immagini del suo personaggio Balrog in un post sul profilo Instagram che conta più di 37 milioni di follower. Il rapper ha scritto: “Chiamerò Eminem per realizzare un po’ di musica per questo film di Street Fighter. Nuova musica in arrivo”. Al momento la voce di Without Me non ha rilasciato dichiarazioni, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli eventuali sviluppi. La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 ottobre 2026.