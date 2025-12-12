Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo lo show di domani sera a Milano, martedì 16 dicembre l’artista sarà in concerto sul palco della Kioene Arena di Padova. Successivamente, la voce di Gocce di memoria sarà a Roma e a Bari
Nuovo appuntamento con la musica di Giorgia. Sabato 13 dicembre l’artista porterà la sua voce inconfondibile sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia a milano, la possibile scaletta del concerto
Dopo lo spettacolo di Pesaro, in programma venerdì 12 dicembre alla Vitrifrgo Arena, Giorgia sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta dello show. Secondo quando ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo:
- L’unica
- I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti
- Come saprei
- E poi
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune
- Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- Golpe
Archiviato lo show all’Unipol Forum di Assago, martedì 16 dicembre l’artista sarà in concerto sul palco della Kioene Arena di Padova. Successivamente, la voce di Gocce di memoria sarà a Roma e a Bari. Questi i dettagli dei prossimi appuntamenti live:
- 16 dicembre - Kioene Arena, Padova
- 19 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma
- 20 dicembre - Palaflorio, Bari - sold out
- 22 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma
A marzo Giorgia (FOTO) sarà protagonista di un’altra attesa tournée nei palazzetti. La cantante darà il via alla nuova serie di show dal palco dell’Inalpi Arena del capoluogo piemontese. Ecco i concerti in programma:
- 13 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 16 marzo 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 18 marzo 2026 - Palaflorio, Bari
- 21 marzo 2026 - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)
- 23 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 24 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 28 marzo 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 30 marzo 2026 - Kioene Arena, Padova
