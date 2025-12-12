Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo lo show di domani sera a Milano, martedì 16 dicembre l’artista sarà in concerto sul palco della Kioene Arena di Padova. Successivamente, la voce di Gocce di memoria sarà a Roma e a Bari

giorgia a milano, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo di Pesaro, in programma venerdì 12 dicembre alla Vitrifrgo Arena, Giorgia sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta dello show. Secondo quando ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo:

L’unica

I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria

Vivi davvero

Carillon

Oronero

Corpi celesti

Come saprei

E poi

Sabbie mobili

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Spirito libero

Paradossale

Io fra tanti

Se mi vuoi / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta

La gatta (sul tetto)

Di sole e d’azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune

Il mio giorno migliore / We Found Love

La cura per me

Tu mi porti su

Golpe