Dopo la pubblicazione del primo e unico album Bigger, Better, Faster, More! nel 1992, il gruppo rock guidato da Linda Perry è pronto per nuova musica
Dopo oltre 33 anni dalla pubblicazione del primo e unico album Bigger, Better, Faster, More! del 1992, il gruppo rock 4 Non Blondes guidato da Linda Perry è ora pronto per un nuovo disco, il secondo della carriera, che uscirà nel 2026. Mercoledì 10 dicembre l’etichetta indipendente Kill Rock Stars ha infatti annunciato di aver firmato un accordo con la casa discografica 670 Records della cantautrice per pubblicare due LP: l’album solista Let It Die Here di Perry e il secondo album ancora senza titolo delle 4 Non Blondes. All’inizio dell’anno, il gruppo, che aveva avuto un grande successo nel 1993 con il brano What’s Up?, si era riunito per i primi concerti insieme in oltre 10 anni. “Suonare alcune canzoni con le 4 Non Blondes mi è sembrata una cosa divertente, in un modo che non mi era mai capitato prima”, ha dichiarato ora Perry. “Sono stata dietro le quinte per troppo tempo. Voglio uscire allo scoperto ed essere l’artista che sono. Sono semplicemente aperta a tutte le possibilità che ho creato intorno a me”. Proprio le prove per la reunion hanno ispirato la stesura del nuovo album con “un sacco di nuove canzoni, rivisitandone alcune vecchie e, bam, abbiamo un album. È davvero così semplice. Sono tutti musicisti fenomenali e ora hanno la possibilità di dimostrarlo. Non potrei chiedere una band migliore per suonare queste canzoni”. L’etichetta indipendente Kill Rock Stars aveva già collaborato con la cantautrice per una recente ristampa dell’album solista In Flight del 1996. In seguito, come ha dichiarato sui social, “si è resa conto rapidamente che una collaborazione più profonda aveva perfettamente senso. La creatività coraggiosa di Perry, il suo impegno nell’amplificare voci autentiche e il suo istinto nel coltivare gli artisti riflettono esattamente ciò in cui KRS crede”.
LA STORIA DEL GRUPPO: IL SUCCESSO, LO SCIOGLIMENTO E LA REUNION
Nato nel 1989 a San Francisco, e inizialmente composto da Linda Perry (voce), Christa Hillhouse (basso), Shaunna Hall (chitarra) e Wanda Day (batteria), il gruppo 4 Non Blondes aveva ottenuto un grande successo grazie all’album di debutto Bigger, Better, Faster, More! del 1992, che conteneva il celebre singolo What’s Up, prodotto da David Tickle. Due anni più tardi, però, la band si era sciolta a causa di tensioni interne, e Perry aveva scelto di intraprendere la carriera solista. “Ero in un momento davvero brutto in quel periodo, perché i miei sentimenti venivano feriti molto facilmente e non sapevo come gestire la cosa, così avevo lasciato la band”, aveva dichiarato. Dopo una reunion per una raccolta fondi per il Los Angeles Gay & Lesbian Center nel 2014, 20 anni dopo lo scioglimento, le 4 Non Blondes si erano nuovamente ritrovate sul palco lo scorso maggio sul palco del BottleRock Napa Valley Festival per il primo concerto completo dal 1994. “Non è il momento giusto, ma lo sento giusto nel mio cuore e nella mia testa”, aveva dichiarato Perry, ospite di The Alliston Hagendorf Show. “Ho sprigionato quest’energia nell’aria, perché voglio che il 2025 sia il mio anno, un anno in cui vedo i semi che ho piantato ovunque crescere come piccoli alberi”.
Approfondimento
X Factor 2025, rob propone le leggendarie 4 Non Blondes. VIDEO
"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere
Dal tuo bicchiere di Serrati è il mio singolo di novembre: è una dichiarazione d'amore spudorata e autentica, che rivendica la possibilità di affermare ciò che si sente senza filtri, spontaneamente. Si è chiuso un mese ricco di brani potenti: tra gli altri Birthh, Yna, Camillacosì, Ibla, Revelé, Diniche e Alex Wyse. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO