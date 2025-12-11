Dopo oltre 33 anni dalla pubblicazione del primo e unico album Bigger, Better, Faster, More! del 1992, il gruppo rock 4 Non Blondes guidato da Linda Perry è ora pronto per un nuovo disco, il secondo della carriera, che uscirà nel 2026. Mercoledì 10 dicembre l’etichetta indipendente Kill Rock Stars ha infatti annunciato di aver firmato un accordo con la casa discografica 670 Records della cantautrice per pubblicare due LP: l’album solista Let It Die Here di Perry e il secondo album ancora senza titolo delle 4 Non Blondes. All’inizio dell’anno, il gruppo, che aveva avuto un grande successo nel 1993 con il brano What’s Up?, si era riunito per i primi concerti insieme in oltre 10 anni. “Suonare alcune canzoni con le 4 Non Blondes mi è sembrata una cosa divertente, in un modo che non mi era mai capitato prima”, ha dichiarato ora Perry. “Sono stata dietro le quinte per troppo tempo. Voglio uscire allo scoperto ed essere l’artista che sono. Sono semplicemente aperta a tutte le possibilità che ho creato intorno a me”. Proprio le prove per la reunion hanno ispirato la stesura del nuovo album con “un sacco di nuove canzoni, rivisitandone alcune vecchie e, bam, abbiamo un album. È davvero così semplice. Sono tutti musicisti fenomenali e ora hanno la possibilità di dimostrarlo. Non potrei chiedere una band migliore per suonare queste canzoni”. L’etichetta indipendente Kill Rock Stars aveva già collaborato con la cantautrice per una recente ristampa dell’album solista In Flight del 1996. In seguito, come ha dichiarato sui social, “si è resa conto rapidamente che una collaborazione più profonda aveva perfettamente senso. La creatività coraggiosa di Perry, il suo impegno nell’amplificare voci autentiche e il suo istinto nel coltivare gli artisti riflettono esattamente ciò in cui KRS crede”.