Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Torino

Nuovo appuntamento con il tour nei palazzetti di Giorgia. Il 10 dicembre l’artista (FOTO) porterà la sua voce inconfondibile a Torino, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

giorgia a torino, la possibile scaletta Mercoledì 10 dicembre l’artista sarà in concerto all’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album G. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo: L’unica

I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria

Vivi davvero

Carillon

Oronero

Corpi celesti

Come saprei

E poi

Sabbie mobili

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Spirito libero

Paradossale

Io fra tanti

Se mi vuoi / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta

La gatta (sul tetto)

Di sole e d’azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune

Il mio giorno migliore / We Found Love

La cura per me

Tu mi porti su

Archiviato lo spettacolo di Torino, venerdì 12 dicembre Giorgia sarà in concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente, l’artista raggiungerà Milano, Padova, Roma e Bari. Nel marzo del prossimo anno Giorgia sarà protagonista di un’altra tournée nei palazzetti. Ecco tutti gli appuntamenti in programma: 12 dicembre - Vitifrigo Arena, Pesaro

13 dicembre - Unipol Forum, Assago (MI) - sold out

16 dicembre - Kioene Arena, Padova - sold out

19 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma - sold out

20 dicembre - Palaflorio, Bari - sold out

22 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma

13 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino

16 marzo 2026 - Palazzo dello Sport, Roma - sold out

18 marzo 2026 - Palaflorio, Bari

21 marzo 2026 - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

23 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)

24 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)

28 marzo 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze

