Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Torino

Archiviato lo spettacolo di Torino, venerdì 12 dicembre Giorgia sarà in concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente, l'artista raggiungerà Milano, Padova, Roma e Bari. Nel marzo del prossimo anno Giorgia sarà protagonista di un'altra tournée nei palazzetti
Nuovo appuntamento con il tour nei palazzetti di Giorgia. Il 10 dicembre l’artista (FOTO) porterà la sua voce inconfondibile a Torino, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia a torino, la possibile scaletta
Mercoledì 10 dicembre l’artista sarà in concerto all’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album G. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- L’unica
- I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti
- Come saprei
- E poi
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune
- Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- Golpe
Archiviato lo spettacolo di Torino, venerdì 12 dicembre Giorgia sarà in concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente, l’artista raggiungerà Milano, Padova, Roma e Bari. Nel marzo del prossimo anno Giorgia sarà protagonista di un’altra tournée nei palazzetti. Ecco tutti gli appuntamenti in programma:
- 12 dicembre - Vitifrigo Arena, Pesaro
- 13 dicembre - Unipol Forum, Assago (MI) - sold out
- 16 dicembre - Kioene Arena, Padova - sold out
- 19 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma - sold out
- 20 dicembre - Palaflorio, Bari - sold out
- 22 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma
- 13 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 16 marzo 2026 - Palazzo dello Sport, Roma - sold out
- 18 marzo 2026 - Palaflorio, Bari
- 21 marzo 2026 - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)
- 23 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 24 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 28 marzo 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 30 marzo 2026 - Kioene Arena, Padova
Giorgia è tra le artiste italiane più amate a livello internazionale. Nel 1994 la cantante ha presentato E poi nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo trionfando dodici mesi dopo con Come Saprei nella categoria Campioni. L’artista vanta altre quattro quattro presenze in gara: nel 1996 con Strano il mio destino, nel 2001 con Di sole e d’azzurro, nel 2023 con Parole dette male e nel 2025 con La cura per me. Tra i suoi album più amati troviamo Mangio troppa cioccolata, Ladra di vento e Oronero. Per quanto riguarda i brani, citiamo Girasole, Vivi davvero, Gocce di memoria e Il mio giorno migliore. Quest’anno l’artista ha ricevuto una nomination nella categoria Miglior canzone originale per Diamanti ai David di Donatello.
