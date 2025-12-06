Sandro Giacobbe, l'ultimo saluto. La camera ardente e i funerali

Voce simbolo della musica italiana, l'artista si è spento nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure. "Sandro Giacobbe che in questi anni, malgrado le sofferenze, non ha mai perso la serenità e il suo dolcissimo sorriso, diceva sempre 'Ovunque vado porto il sole'. Queste parole risuoneranno per sempre nelle menti dei suoi cari, infatti, anche nel giorno in cui Sandro ha lasciato per sempre questa terra, nel cielo uggioso è apparso improvvisamente il sole". Per l'ultimo saluto, verrà allestita la camera ardente da lunedì a Chiavari, i funerali invece verranno celebrati proprio martedì 9.