Sandro Giacobbe, l'ultimo saluto. La camera ardente e i funerali

Voce simbolo della musica italiana, l'artista si è spento nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure. "Sandro Giacobbe che in questi anni, malgrado le sofferenze, non ha mai perso la serenità e il suo dolcissimo sorriso, diceva sempre 'Ovunque vado porto il sole'. Queste parole risuoneranno per sempre nelle menti dei suoi cari, infatti, anche nel giorno in cui Sandro ha lasciato per sempre questa terra, nel cielo uggioso è apparso improvvisamente il sole". Per l'ultimo saluto, verrà allestita la camera ardente da lunedì a Chiavari, i funerali invece verranno celebrati proprio martedì 9.
Si moltiplicano sui social i ricordi di Sandro Giacobbe, il cantautore scomparso all'età di 75 anni nella sua casa di Cogorno, entroterra di Chiavari, dopo una lunga malattia. La camera ardente verrà allestita lunedì prossimo dalle 10 alle 17 e riaprirà il 9 dicembre dalle 9 alle 12 nella Cappella Maggiore del seminario vescovile in piazza nostra Signora dell'Orto a Chiavari. I funerali verranno celebrati proprio martedì, alle ore 15, nella Cattedrale di nostra Signora dell'Orto.
