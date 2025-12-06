Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sandro Giacobbe, l'ultimo saluto. La camera ardente e i funerali

Musica
©Getty

Si moltiplicano sui social i ricordi di Sandro Giacobbe, il cantautore scomparso all'età di 75 anni nella sua casa di Cogorno. La camera ardente verrà allestita lunedì prossimo dalle 10 alle 17 e riaprirà il 9 dicembre dalle 9 alle 12 nella Cappella Maggiore del seminario vescovile in piazza nostra Signora dell'Orto a Chiavari. I funerali verranno celebrati proprio martedì, alle 15, nella Cattedrale di nostra Signora dell'Orto

Voce simbolo della musica italiana, l'artista si è spento nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure. "Sandro Giacobbe che in questi anni, malgrado le sofferenze, non ha mai perso la serenità e il suo dolcissimo sorriso, diceva sempre 'Ovunque vado porto il sole'. Queste parole risuoneranno per sempre nelle menti dei suoi cari, infatti, anche nel giorno in cui Sandro ha lasciato per sempre questa terra, nel cielo uggioso è apparso improvvisamente il sole".  Per l'ultimo saluto, verrà allestita la camera ardente da lunedì a Chiavari, i funerali invece verranno celebrati proprio martedì 9.

 

in attesa dell'ultimo saluto

Si moltiplicano sui social i ricordi di Sandro Giacobbe, il cantautore scomparso all'età di 75 anni nella sua casa di Cogorno, entroterra di Chiavari, dopo una lunga malattia. La camera ardente verrà allestita lunedì prossimo dalle 10 alle 17 e riaprirà il 9 dicembre dalle 9 alle 12 nella Cappella Maggiore del seminario vescovile in piazza nostra Signora dell'Orto a Chiavari. I funerali verranno celebrati proprio martedì, alle ore 15, nella Cattedrale di nostra Signora dell'Orto. 

 

Approfondimento

Addio a Sandro Giacobbe, il cantautore si è spento a 75 anni
FOTOGALLERY

©Getty

1/8
Musica

Sandro Giacobbe, le 5 canzoni più famose. FOTO

Con una carriera lunga oltre cinque decenni, Sandro Giacobbe ha emozionato il pubblico con grandi successi: da 'Signora mia' del 1974 a 'Io vorrei' presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo del 1990

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Sandro Giacobbe, l'ultimo saluto. La camera ardente e i funerali

Musica

Si moltiplicano sui social i ricordi di Sandro Giacobbe, il cantautore scomparso all'età di 75...

Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv

Spettacolo

Il 7 dicembre apre la stagione del Teatro alla Scala "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk"...

Prima della Scala, il menu della Cena di Gala firmato Davide Oldani

Spettacolo

La Cena di Gala della Prima alla Scala sarà un'esperienza gastronomica memorabile, firmata dallo...

La Grazia di Paolo Sorrentino esce negli USA, applausi dalla critica

Cinema

Il film di Sorrentino esce negli Usa e riceve il plauso della critica:" "Pochi registi...

Brunello Cucinelli: "Sono pronto a produrre un film di Tornatore"

Cinema

"Sono pronto a produrre un film di Giuseppe Tornatore, ma deve essere un film d'amore, deve far...

Spettacolo: Per te