Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Milano

A giugno Fabri Fibra ha pubblicato il nuovo album Mentre Los Angeles brucia contenente anche il singolo Milano baby in collaborazione con Joan Thiele
Quarto appuntamento con la tournée nei club di Fabri Fibra. Il 6 dicembre il rapper sarà in concerto a Milano, ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo della voce di Fenomeno: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fabri fibra a milano, la possibile scaletta dello show
Archiviati i concerti di Firenze, Torino e Bologna, sabato 6 dicembre Fabri Fibra salirà sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano. Secondo quanto indicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero del tour estivo da oltre 100.000 biglietti venduti:
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Bugiardo
- Cocaine
- Caos
- Vip in Trip
- Stai zitto
- Panico
- La soluzione
- Applausi per Fibra
- Stavo pensando a te
- Verso altri lidi
- Tranne te
- Luna piena
Approfondimento
Fabri Fibra: “Da ragazzo illudevo me stesso, poi è arrivato il rap”
Dopo lo show milanese, Fabri Fibra continuerà la tournée con gli ultimi tre spettacoli in programma a Padova, Brescia e infine Roma per l’appuntamento conclusivo del 18 dicembre sul palco dell’Atlantico. Ecco il calendario dei prossimi concerti del rapper:
- 9 dicembre - Padova, Geox
- 13 dicembre - Brescia, Dis_play
- 18 dicembre - Roma, Atlantico
Approfondimento
"Da dove vengo", Fabri Fibra ospite a Stories su Sky TG24. La puntata
A giugno Fabri Fibra ha pubblicato il nuovo album Mentre Los Angeles brucia contenente anche il singolo Milano baby in collaborazione con Joan Thiele (FOTO). In occasione della presentazione del progetto discografico, il rapper ha raccontato: “Per me questo pezzo è qualcosa di veramente innovativo: è un pezzo urban, con un appeal 2025, in cui vedo la Milano di oggi: una città fortemente rivolta al futuro, all’innovazione ma in cui d’estate patisci le zanzare, il cambiamento climatico. Ci sono due mondi che si scontrano”.
Venerdì 5 dicembre l’artista lancerà il nuovo singolo Vivo: “Attraverso la metafora dell’incendio cerco di raccontare quel fuoco che brucia dentro ognuno di noi mettendolo in relazione con la situazione che viviamo in questo mondo che sembra ormai impazzito”.
"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere
Dal tuo bicchiere di Serrati è il mio singolo di novembre: è una dichiarazione d'amore spudorata e autentica, che rivendica la possibilità di affermare ciò che si sente senza filtri, spontaneamente. Si è chiuso un mese ricco di brani potenti: tra gli altri Birthh, Yna, Camillacosì, Ibla, Revelé, Diniche e Alex Wyse. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO