Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Bari

Archiviati i due appuntamenti di Bari, la popstar proseguirà la tournée con gli ultimi due show in programma il 10 dicembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e il 13 dicembre all’Inalpi Arena di Torino
Doppio appuntamento live a Bari. Il 5 e il 6 dicembre Annalisa sarà in concerto al Palaflorio, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.
annalisa a bari, la possibile scaletta del concerto
Venerdì 5 e sabato 6 dicembre la popstar porterà la sua musica sul palco del Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato su Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Annalisa non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i brani tratti dal suo ultimo acclamato album Ma io sono fuoco contenente i singoli Maschio, Piazza San Marco con Marco Mengoni ed Esibizionista. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Bollicine
- Nuda
- Eva + Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Il mondo prima di te
- Indaco Violento
- Diamante lei e luce lui
- Una finestra tra le stelle
- Alice e il blu
- Bonsai
- Secretly
- Il diluvio universale
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Piazza San Marco
- Disco Paradise
- Tropicana
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
Archiviati i due appuntamenti live di Bari, la voce di Una finestra tra le stelle (FOTO) proseguirà la tournée con gli ultimi due show in programma il 10 dicembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e il 13 dicembre all’Inalpi Arena di Torino. Il 28 e il 29 novembre l’artista si è esibita all’Unipol Forum di Assago. Annalisa ha dichiarato sul suo profilo Instagram che vanta più di 2.800.000 follower: “Le due notti milanesi sono state epiche. Per sempre nel cuore”.
Nel corso degli anni Annalisa ha conquistato numerosi riconoscimenti, ricordiamo ad esempio le due statuette come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards del 2018 e del 2024. Citiamo anche il premio come Fenomeno europeo dell’anno ai Los40 Music Awards. Inoltre, stando al sito della FIMI, Annalisa conta 14 dischi d’oro e 52 dischi di platino in Italia. Tra i brani più amati troviamo Mon Amour, certificato con ben sei dischi di platino.
