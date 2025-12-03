Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Bari

Archiviati i due appuntamenti di Bari, la popstar proseguirà la tournée con gli ultimi due show in programma il 10 dicembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e il 13 dicembre all’Inalpi Arena di Torino

Doppio appuntamento live a Bari. Il 5 e il 6 dicembre Annalisa sarà in concerto al Palaflorio, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.

annalisa a bari, la possibile scaletta del concerto Venerdì 5 e sabato 6 dicembre la popstar porterà la sua musica sul palco del Palaflorio, questo l’indirizzo: viale Archimede, 70126, Bari. Stando a quanto riportato su Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Annalisa non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i brani tratti dal suo ultimo acclamato album Ma io sono fuoco contenente i singoli Maschio, Piazza San Marco con Marco Mengoni ed Esibizionista. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo: Dipende

Ragazza Sola

Chiodi

Bye Bye

Bollicine

Nuda

Eva + Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This)

Il mondo prima di te

Indaco Violento

Diamante lei e luce lui

Una finestra tra le stelle

Alice e il blu

Bonsai

Secretly

Il diluvio universale

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Piazza San Marco

Disco Paradise

Tropicana

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

Archiviati i due appuntamenti live di Bari, la voce di Una finestra tra le stelle proseguirà la tournée con gli ultimi due show in programma il 10 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno e il 13 dicembre all'Inalpi Arena di Torino. Il 28 e il 29 novembre l'artista si è esibita all'Unipol Forum di Assago. Annalisa ha dichiarato sul suo profilo Instagram che vanta più di 2.800.000 follower: "Le due notti milanesi sono state epiche. Per sempre nel cuore".