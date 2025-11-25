Anna Pepe, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo lo spettacolo di Bologna, venerdì 28 novembre Anna sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Successivamente, l’artista continuerà il tour a Napoli, Roma, Padova e infine Torino

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più amati: da Tt Le Girlz a Desolée passando per Bando e Gasolina. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 16 novembre al concerto al PalaUnical di Mantova:

Nel 2020 Anna ha dato il via alla sua scesa con il singolo Bando, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Tra le sue canzoni più popolari citiamo Drippin’ in Milano, Gasolina, I Got It, Tonight e Desolée. Inoltre, l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Petit fou fou con Rhove a 3 di cuori e BBE con Lazza passando per Vetri neri con Ava e Capo Plaza ed Everyday con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier (FOTO).