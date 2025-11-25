Offerte Black Friday
Anna Pepe, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Musica

Matteo Rossini

Dopo lo spettacolo di Bologna, venerdì 28 novembre Anna sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Successivamente, l’artista continuerà il tour a Napoli, Roma, Padova e infine Torino

Mercoledì 26 novembre Anna porterà la sua tournée sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della voce di 30°C: dall’orario di inizio dello spettacolo alle canzoni che potrebbero essere proposte.

ANNA IN CONCERTO, LA POSSIBILE SCALETTA DI BOLOGNA

Dopo i tre appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, il 26 novembre la rapper approderà sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.

 

Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più amati: da Tt Le Girlz a Desolée passando per Bando e Gasolina. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 16 novembre al concerto al PalaUnical di Mantova:

  • TT LE GIRLZ
  • Bikini
  • Soldi arrotolati
  • I Love It
  • Gasolina
  • ABC
  • I Got It
  • Energy
  • Ciao bella
  • Ma Jolie
  • Shawty
  • Vodka
  • Codeine
  • Advice
  • Why U Mad
  • Vetri Neri
  • Drippin’ in Milano
  • BBE
  • 1 momento
  • Diversità
  • 3 di Cuori
  • Tonight
  • Vieni dalla Baddie
  • Mulan
  • Fashion
  • Petit Fou Fou
  • Everyday
  • Anelli e collane
  • Chica italiana
  • Una tipa come me
  • Cookies N’ Cream
  • Bando
  • 30° C
  • Hello Kitty
  • Désolée
  • TT LE GIRLZ

Dopo lo spettacolo di Bologna, venerdì 28 novembre Anna sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Successivamente, l’artista continuerà il tour a Napoli, Roma, Padova e infine Torino con l’ultimo appuntamento in programma all’Inalpi Arena. Ecco tutti i prossimi show:

  • 28 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 30 novembre – Napoli, Palapartenope
  • 2 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport
  • 4 dicembre – Padova, Kioene Arena
  • 6 dicembre – Torino, Inalpi Arena

Nel 2020 Anna ha dato il via alla sua scesa con il singolo Bando, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Tra le sue canzoni più popolari citiamo Drippin’ in Milano, Gasolina, I Got It, Tonight e Desolée. Inoltre, l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Petit fou fou con Rhove a 3 di cuori e BBE con Lazza passando per Vetri neri con Ava e Capo Plaza ed Everyday con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier (FOTO).

Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski

