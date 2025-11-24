Elisa, la possibile scaletta del concerto a Roma

Archiviato il concerto di Roma, Elisa chiuderà la tournée il 28 novembre all’Inalpi Arena di Torino dando appuntamento al pubblico al prossimo anno
Il 25 novembre Elisa (FOTO) sarà in concerto sul paco del Palazzo dello Sport di Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Luce (Tramonti a Nord Est): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elisa a roma, la possibile scaletta del concerto
Martedì 25 novembre la cantautrice si esibirà a Roma. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Sesso debole a No Hero passando per Eppure sentire, Heaven e Together. Ecco i brani proposti lunedì 10 novembre sul palco dell’Unipol Forum di Assago:
- Dillo solo al buio
- Sesso debole
- Labyrynth
- Rainbow
- Broken
- Vivere tutte le vite
- Heaven
- Stay
- Eppure sentire
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Ti vorrei sollevare
- Medley
- Intro Cosmos
- Ti chiamerò amore con Charlie Charles
- Dancing
- Outro Girls
- Se piovesse il tuo nome con Dardust
- Seta - Palla al centro con Dardust
- Nonostante tutto
- No Hero
- Brutta storia con Emma e July
- L’anima vola con Emma
- Luce (Tramonti a nord est)
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- Buona stella con Eros Ramazzotti
- A modo tuo
Nel corso del concerto all’Unipol Forum di Assago, Elisa ha duettato con Eros Ramazzotti sulle note di Buona stella, il brano scritto per la voce di Adesso tu. La cantautrice ha raccontato: “Lui fu tra i primi a credere in me e a darmi una possibilità pazzesca, facendomi aprire tutti i concerti del suo tour europeo. A me sembrava di essere salita sulla navicella madre di Star Trek! Sembrava tutto un film. Lui però, pur essendo osannato ovunque e pieno di impegni, aveva sempre un momento, un sorriso e una buona parola per me. Mi infondeva sempre fiducia e coraggio”.
Elisa ha proseguito: “È per questo che scrivere per lui ha un valore ancora più grande. È stato un onore e una grande emozione! La sua fiducia nel permettermi non solo di scrivere, ma di gestire anche la produzione del brano è per me un traguardo prezioso”.
Archiviato il concerto di Roma, Elisa chiuderà questa tournée il 28 novembre all’Inalpi Arena di Torino dando appuntamento al pubblico al prossimo anno. Ecco il calendario dei prossimi concerti:
- 28 novembre 2025 - Inalpi Arena - Torino
- 24 aprile 2026 - Palazzo del Turismo, Jesolo
- 26 aprile 2026 - Uniopol Forum, Milano
- 29 aprile 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 2 maggio 2026 - Unipol Arena, Bologna
- 3 maggio 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 5 maggio 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 7 maggio 2026 - Palaflorio, Bari
- 9 maggio 2026 - Palasele, Eboli
