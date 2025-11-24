Elisa, la possibile scaletta del concerto a Roma

Martedì 25 novembre la cantautrice si esibirà a Roma. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Sesso debole a No Hero passando per Eppure sentire, Heaven e Together. Ecco i brani proposti lunedì 10 novembre sul palco dell’Unipol Forum di Assago:

Nel corso del concerto all’Unipol Forum di Assago, Elisa ha duettato con Eros Ramazzotti sulle note di Buona stella, il brano scritto per la voce di Adesso tu. La cantautrice ha raccontato: “Lui fu tra i primi a credere in me e a darmi una possibilità pazzesca, facendomi aprire tutti i concerti del suo tour europeo. A me sembrava di essere salita sulla navicella madre di Star Trek! Sembrava tutto un film. Lui però, pur essendo osannato ovunque e pieno di impegni, aveva sempre un momento, un sorriso e una buona parola per me. Mi infondeva sempre fiducia e coraggio”.

Elisa ha proseguito: “È per questo che scrivere per lui ha un valore ancora più grande. È stato un onore e una grande emozione! La sua fiducia nel permettermi non solo di scrivere, ma di gestire anche la produzione del brano è per me un traguardo prezioso”.