Mario Fargetta e Gigliola Cinquetti hanno pubblicato La Pioggia (Get Far Remix), nuova versione del brano presentato dalla cantante in doppia esecuzione con France Gall al Festival di Sanremo 1969
Sabato 22 novembre Mario Fargetta e Gigliola Cinquetti hanno presentato La Pioggia (Get Far Remix) sul palco dell’evento milanese Vanity Fair Stories. La collaborazione è una nuova versione del brano portato in doppia esecuzione con France Gall al Festival di Sanremo del 1969.
mario fargetta e gigliola cinquetti, è uscita la collaborazione La Pioggia (Get Far Remix)
Mario Fargetta ha pubblicato La Pioggia (Get Far Remix), una versione dance del celebre brano di Gigliola Cinquetti. Nel corso della partecipazione all'evento Vanity Fair Stories, il DJ ha dichiarato: “Ho sentito parecchie canzoni di Gigliola e La pioggia era quella che vedevo più adatta per il mondo dance: abbiamo cercato di farne una versione molto elegante com'è elegante Gigliola”. La cantante ha commentato le parole del produttore: "La sorpresa di avere un professionista come Mario lavorare al remix di un mio lavoro è stato fantastico".
Intervistata da Vanity Fair, Gigliola Cinquetti ha parlato della nuova versione della canzone: “Mi riconosco, perché la voce è sempre quella, ma sono dentro un ambiente alieno. Un suono brillante e metallico che fa venire voglia di trovarsi in discoteca". L'artista ha proseguito: "Questa canzone non so dove mi porterà, cercherò di seguirla e farmi dettare l’agenda. Ma una cosa mi piacerebbe tanto: entrare in un club e vedere la sala piena, la gente che solleva in aria le mani e la balla”.
Approfondimento
Sanremo 2024, Gigliola Cinquetti con Non ho l'età: testo e significato
Dall’affermazione con Non ho l’età (per amarti) al successo internazionale, Gigliola Cinquetti è tra le artiste italiane più famose al mondo. Nel 1964 la cantante ha trionfato all’Eurovision Song Contest conquistando anche il secondo posto nel 1974, ricordiamo la conduzione dell’evento in coppia con Toto Cutugno nel 1991. Tra le sue canzoni citiamo Ho bisogno di vederti, Romantico blues, Chiamalo amore e Dio, come ti amo.
Mario Fargetta è tra i DJ più acclamati al mondo con una carriera di oltre trent’anni sui palchi di numerose città, ricordiamo le hit Shining Star e Feel It, quest'ultima certificata disco di platino in Italia. Negli anni il DJ ha realizzato numerosi remix, ad esempio la versione dance del brano Con un deca contenuto originariamente nell'album Hanno ucciso l'Uomo Ragno degli 883.
Approfondimento
Chi è Gigliola Cinquetti, ospite a Sanremo 2024
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere
'Aisle 3' di Nava parla di identità e fuga dalle etichette, ed è il brano più rappresentativo di ottobre. Menzione speciale per Maia, Martina Gil, Astrasonora, Marea, chiamamifaro, Ava, Vins e Giulia Mei. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani — scelti tra oltre 300 ascolti — sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO