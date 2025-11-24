Sabato 22 novembre Mario Fargetta e Gigliola Cinquetti hanno presentato La Pioggia (Get Far Remix) sul palco dell’evento milanese Vanity Fair Stories. La collaborazione è una nuova versione del brano portato in doppia esecuzione con France Gall al Festival di Sanremo del 1969.

mario fargetta e gigliola cinquetti, è uscita la collaborazione La Pioggia (Get Far Remix)

Mario Fargetta ha pubblicato La Pioggia (Get Far Remix), una versione dance del celebre brano di Gigliola Cinquetti. Nel corso della partecipazione all'evento Vanity Fair Stories, il DJ ha dichiarato: “Ho sentito parecchie canzoni di Gigliola e La pioggia era quella che vedevo più adatta per il mondo dance: abbiamo cercato di farne una versione molto elegante com'è elegante Gigliola”. La cantante ha commentato le parole del produttore: "La sorpresa di avere un professionista come Mario lavorare al remix di un mio lavoro è stato fantastico".

Intervistata da Vanity Fair, Gigliola Cinquetti ha parlato della nuova versione della canzone: “Mi riconosco, perché la voce è sempre quella, ma sono dentro un ambiente alieno. Un suono brillante e metallico che fa venire voglia di trovarsi in discoteca". L'artista ha proseguito: "Questa canzone non so dove mi porterà, cercherò di seguirla e farmi dettare l’agenda. Ma una cosa mi piacerebbe tanto: entrare in un club e vedere la sala piena, la gente che solleva in aria le mani e la balla”.