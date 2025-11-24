Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mario Fargetta e Gigliola Cinquetti insieme per il remix del brano La Pioggia

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Mario Fargetta e Gigliola Cinquetti hanno pubblicato La Pioggia (Get Far Remix), nuova versione del brano presentato dalla cantante in doppia esecuzione con France Gall al Festival di Sanremo 1969

Sabato 22 novembre Mario Fargetta e Gigliola Cinquetti hanno presentato La Pioggia (Get Far Remix) sul palco dell’evento milanese Vanity Fair Stories. La collaborazione è una nuova versione del brano portato in doppia esecuzione con France Gall al Festival di Sanremo del 1969.

mario fargetta e gigliola cinquetti, è uscita la collaborazione La Pioggia (Get Far Remix)

Mario Fargetta ha pubblicato La Pioggia (Get Far Remix), una versione dance del celebre brano di Gigliola Cinquetti. Nel corso della partecipazione all'evento Vanity Fair Stories, il DJ ha dichiarato: “Ho sentito parecchie canzoni di Gigliola e La pioggia era quella che vedevo più adatta per il mondo dance: abbiamo cercato di farne una versione molto elegante com'è elegante Gigliola”. La cantante ha commentato le parole del produttore: "La sorpresa di avere un professionista come Mario lavorare al remix di un mio lavoro è stato fantastico".

 

Intervistata da Vanity Fair, Gigliola Cinquetti ha parlato della nuova versione della canzone: “Mi riconosco, perché la voce è sempre quella, ma sono dentro un ambiente alieno. Un suono brillante e metallico che fa venire voglia di trovarsi in discoteca". L'artista ha proseguito: "Questa canzone non so dove mi porterà, cercherò di seguirla e farmi dettare l’agenda. Ma una cosa mi piacerebbe tanto: entrare in un club e vedere la sala piena, la gente che solleva in aria le mani e la balla”.

Approfondimento

Sanremo 2024, Gigliola Cinquetti con Non ho l'età: testo e significato

Dall’affermazione con Non ho l’età (per amarti) al successo internazionale, Gigliola Cinquetti è tra le artiste italiane più famose al mondo. Nel 1964 la cantante ha trionfato all’Eurovision Song Contest conquistando anche il secondo posto nel 1974, ricordiamo la conduzione dell’evento in coppia con Toto Cutugno nel 1991. Tra le sue canzoni citiamo Ho bisogno di vederti, Romantico blues, Chiamalo amore e Dio, come ti amo. 

 

Mario Fargetta è tra i DJ più acclamati al mondo con una carriera di oltre trent’anni sui palchi di numerose città, ricordiamo le hit Shining StarFeel It, quest'ultima certificata disco di platino in Italia. Negli anni il DJ ha realizzato numerosi remix, ad esempio la versione dance del brano Con un deca contenuto originariamente nell'album Hanno ucciso l'Uomo Ragno degli 883.

Approfondimento

Chi è Gigliola Cinquetti, ospite a Sanremo 2024
FOTOGALLERY

Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski

1/26
Musica

"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere

'Aisle 3' di Nava parla di identità e fuga dalle etichette, ed è il brano più rappresentativo di ottobre. Menzione speciale per Maia, Martina Gil, Astrasonora, Marea, chiamamifaro, Ava, Vins e Giulia Mei. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani — scelti tra oltre 300 ascolti — sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO 

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo arriva a novembre al cinema

Cinema

Il duo comico foggiano debutta alla regia con una storia di amicizia, caos e redenzione, in...

Addio a Jimmy Cliff, la leggenda del reggae aveva 81 anni

Musica

E' morto di polmonite seguita di un attacco epilettico, ha dichiarato la moglie, Latifa Chambers,...

Checco Zalone, aperte le prevendite di Buen Camino per Natale in sala

Cinema

Il fenomeno che si preannuncia già tale prima ancora del periodo natalizio sta scaldando le sale:...

Elisa, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica

Archiviato il concerto di Roma, Elisa chiuderà la tournée il 28 novembre all’Inalpi Arena...

Beverly Hills 90210, Brian Austin Green ritrova Tiffani Thiessen

Serie TV

Ex fidanzati, ed ex co-protagonisti di Beverly Hills, 90210, i due attori hanno...

Spettacolo: Per te