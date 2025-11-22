Colombre e Maria Antonietta a Milano: “Fatevi trasportare dalla vita”

L’importanza di sentirsi scomodi e la necessità di lasciar andare il controllo, Colombre e Maria Antonietta si sono raccontati in musica con il concerto al Circolo Magnolia di Milano. Il duo: “Il nostro è un rapporto paritario, per questo dura da tanto tempo”

Venerdì 21 novembre Colombre e Maria Antonietta si sono esibiti al Circolo Magnolia di Milano per il terzo appuntamento del Luna di Miele Tour 2025 . I due cantautori hanno proposto brani delle carriere soliste e dell’album collaborativo Luna di Miele. Maria Antonietta: "Quest'avventura mi è servita a capire come condividere non ti snaturi, ma ti permetta di usare strumenti che fino a quel momento non avevi mai utilizzato".

colombe e maria antonietta: “insieme, ma distinti”

Maria Antonietta e Colombre hanno cullato il pubblico per novanta minuti di musica come le onde del mare accarezzano la costa marchigiana. Illuminati dal tepore della luna sul palco, il duo ha aperto la serata sulle note del brano A te. La coppia ha proseguito con Gomma Americana, ultimo singolo estratto dall’album collaborativo Luna di Miele. Maria Antonietta: “Noi due esistiamo come entità separate e distinte. Essere insieme per la musica è un'avventura bellissima, ma allo stesso tempo ci conforta sapere che continuiamo a esistere autonomamente”.

Successivamente, la cantautrice ha presentato Pulviscolo di Colombre: “Il nostro è un rapporto paritario, per questo dura da tanto tempo. Questa sera volevamo suonarvi canzoni che appartengono anche alla mia e alla sua vita, magari in una forma diversa. Mi emoziona dire questa cosa, ma se continuo a fare musica dopo tanti anni è grazie a quanto lui abbia creduto in me. Questa è la magia di avere persone che ti amano. Quando le abbiamo, dobbiamo tenercele strette”.

Dopo un brano tratto dalla discografia di Colombre, Maria Antonietta ha presentato Deluderti: “Questo è un brano che amo molto perché canto di essere felice del mio viso e della mia voce. Quest'avventura mi è servita a capire come condividere qualcosa non ti snaturi, ma ti permetta di usare strumenti che fino a quel momento non avevi mai utilizzato. La mia voce è sempre la stessa, forse adesso è un po’ più libera”. A seguire Gelato con la panna.