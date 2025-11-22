Colombre e Maria Antonietta a Milano: “Fatevi trasportare dalla vita”

Colombre e Maria Antonietta a Milano: “Lasciate le redini e fatevi trasportare dalla vita”Musica ©Getty
L’importanza di sentirsi scomodi e la necessità di lasciar andare il controllo, Colombre e Maria Antonietta si sono raccontati in musica con il concerto al Circolo Magnolia di Milano. Il duo: “Il nostro è un rapporto paritario, per questo dura da tanto tempo”
Venerdì 21 novembre Colombre e Maria Antonietta si sono esibiti al Circolo Magnolia di Milano per il terzo appuntamento del Luna di Miele Tour 2025. I due cantautori hanno proposto brani delle carriere soliste e dell’album collaborativo Luna di Miele. Maria Antonietta: "Quest'avventura mi è servita a capire come condividere non ti snaturi, ma ti permetta di usare strumenti che fino a quel momento non avevi mai utilizzato".
colombe e maria antonietta: “insieme, ma distinti”
Maria Antonietta e Colombre hanno cullato il pubblico per novanta minuti di musica come le onde del mare accarezzano la costa marchigiana. Illuminati dal tepore della luna sul palco, il duo ha aperto la serata sulle note del brano A te. La coppia ha proseguito con Gomma Americana, ultimo singolo estratto dall’album collaborativo Luna di Miele. Maria Antonietta: “Noi due esistiamo come entità separate e distinte. Essere insieme per la musica è un'avventura bellissima, ma allo stesso tempo ci conforta sapere che continuiamo a esistere autonomamente”.
Successivamente, la cantautrice ha presentato Pulviscolo di Colombre: “Il nostro è un rapporto paritario, per questo dura da tanto tempo. Questa sera volevamo suonarvi canzoni che appartengono anche alla mia e alla sua vita, magari in una forma diversa. Mi emoziona dire questa cosa, ma se continuo a fare musica dopo tanti anni è grazie a quanto lui abbia creduto in me. Questa è la magia di avere persone che ti amano. Quando le abbiamo, dobbiamo tenercele strette”.
Dopo un brano tratto dalla discografia di Colombre, Maria Antonietta ha presentato Deluderti: “Questo è un brano che amo molto perché canto di essere felice del mio viso e della mia voce. Quest'avventura mi è servita a capire come condividere qualcosa non ti snaturi, ma ti permetta di usare strumenti che fino a quel momento non avevi mai utilizzato. La mia voce è sempre la stessa, forse adesso è un po’ più libera”. A seguire Gelato con la panna.
Approfondimento
Maria Antonietta e Colombre si raccontano nell'album Luna di Miele
Colombre ha ripercorso la collaborazione nata da una scintilla artistica scoccata immediatamente: “Alcune canzoni sono nate la prima settimana che ci siamo incontrati”. Maria Antonietta ha presentato Chantilly: “Lasciate le redini e alzate le mani affinché la vita possa sorprendervi. Fatelo, altrimenti la vita non riuscirà a trasportarvi”. In scaletta anche Velluto Blu.
Maria Antonietta ha continuato con Viale Regina Margherita: “Parla della sensazione di sentirsi scomodi, in quei momenti fai le cose migliori. Quando sei la persona più intelligente all’interno di una stanza, è bene che tu te ne vada. Sentirsi scomodi ci permette di imparare qualcosa di nuovo”. Colombre ha poi conquistato il centro del palco riflettendo sullo scorrere del tempo all’interno del brano Il sole non aspetta: “Alcune volte rimandiamo le cose, ma a tutto quello che ci circonda non gliene importa nulla, tanto vale farle subito”.
Dopo un omaggio a Elvis, i due artisti hanno portato il pubblico nella loro regione mescolando vibrazioni pop a suoni punk rock. In chiusura Ai party migliori si resta fino alla fine, Blatte, Signorina buonasera, Occhiali da sole, Io e te certamente. Tanta musica, ma soprattutto tanta vita. Colombre e Maria Antonietta termineranno la tournée con gli appuntamenti in programma il 28 novembre al Locomotiv Club di Bologna e il 29 novembre al Largo Venue di Roma.
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere
'Aisle 3' di Nava parla di identità e fuga dalle etichette, ed è il brano più rappresentativo di ottobre. Menzione speciale per Maia, Martina Gil, Astrasonora, Marea, chiamamifaro, Ava, Vins e Giulia Mei. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani — scelti tra oltre 300 ascolti — sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO