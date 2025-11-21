Offerte Black Friday
Lucio Corsi, è uscito il nuovo singolo Notte di Natale

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Il cantautore ha raccontato: “Nella canzone hanno recitato una luna, una star, un gatto, un cane, il vento freddo nel parcheggio del pub, una nuvola, un foulard, una mamma, un babbo e il tempo che altro non è che un treno perso nei pensieri suoi. L’ho scritta ad ottobre con Tommaso Ottomano, io al pianoforte e lui al basso”

Lucio Corsi ha pubblicato il nuovo singolo Notte di Natale: “È una storia (forse d’amore) ambientata nel vento freddo di dicembre, in quell’aria triste che mi piace tipica del periodo natalizio”. Nel 2026 il cantautore sarà protagonista di tre appuntamenti nei palazzetti italiani.

lucio corsi, la nuova canzone notte di natale

È uscita Notte di Natale, la nuova canzone di Lucio Corsi. Il cantautore ha raccontato la nascita del brano in un post sul suo profilo Instagram: "È una storia (forse d’amore) ambientata nel vento freddo di dicembre, in quell’aria triste che mi piace tipica del periodo natalizio".

 

L’artista ha aggiunto: “Nella canzone hanno recitato una luna, una star, un gatto, un cane, il vento freddo nel parcheggio del pub, una nuvola, un foulard, una mamma, un babbo e il tempo che altro non è che un treno perso nei pensieri suoi”. Infine, Lucio Corsi ha concluso: “L’ho scritta a ottobre con Tommaso Ottomano, io al pianoforte e lui al basso”.

Venerdì 14 novembre, Lucio Corsi (FOTO) ha pubblicato il suo primo album live La Chitarra Nella Roccia: “La notte di concerto all’Abbazia di San Galgano è stata intrappolata anche in un disco. Le canzoni dal vivo acquistano un’altra forma e si rivelano davvero per ciò che sono. Ho sempre amato gli album live, ho sempre amato quei concerti dove l’obiettivo non è la precisione ma il sentimento, dove le spie fischiano, dove le voci sono rotte e tremano come le luci dei lampioni”.

A gennaio Lucio Corsi partirà in tour con una serie di date in giro per l’Europa: da Lugano a Parigi passando per Zurigo, Praga, Berlino, Londra e molte altre città. Inoltre, nel 2026 il cantautore sarà protagonista di tre appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’11 dicembre all’Unipol Forum di Milano.

 

Ecco il testo di Notte di Natale di Lucio Corsi:

 

Luna bianca che ci fai nell’oscurità?

Nel nostro mondo sei più di una star

Prendi il primo volo che ti porta in città 

Andiamo a cena e poi balliamo il tip tap 

 

Certe volte dividere un dolore in due 

È meglio che stare da soli in pace 

Poi tra poco inizia a nevicare 

 

Anche il gatto solitario come noi 

Ha messo un osso dove dorme il cane 

È la notte di Natale 

 

Tira un vento freddo nel parcheggio del pub 

Prendi una nuvola, ti serve un foulard 

 

Ogni volta il cuore mi si rompe in due 

Quando torno a casa e trovo tutto uguale  

Tranne mamma e babbo che continuano a invecchiare 

 

Il tempo è un treno perso nei pensieri suoi

Ma stasera ha detto che può rallentare 

 

E tu

Sei quel sassolino 

Nel buio infinito 

Che io continuavo a cercare

 

L’amore non lo capivo

Ma poi all’improvviso 

Lei mi è venuta a trovare 

Nella notte di Natale 

 

Hanno messo il sale sulle strade 

Per non far cadere in terra le signore

A Natale non si muore 

 

Poi fanno pranzare in ospedale 

Chi non riesce a digerire il panettone 

A Natale non si muore 

  

E tu

Sei quel sassolino 

Nel buio infinito 

Che io continuavo a cercare

 

L’amore non lo capivo

Ma poi all’improvviso 

Lei mi è venuta a trovare 

Nella notte di Natale

 

Tutto mi sembra uno spot

La luna che balla il rock

Col dito fa l’autostop  

 

E tu

Sei quel sassolino 

Nel buio infinito 

Che io continuavo a cercare

 

L’amore non lo capivo

Ma poi all’improvviso 

Lei mi è venuta a trovare 

Nella notte di Natale

