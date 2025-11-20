Mumford & Sons, la possibile scaletta del concerto a Milano

Offerte Black Friday
Mumford & Sons a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Il 13 febbraio i Mumford & Sons pubblicheranno il progetto discografico Prizefighter contenente anche il nuovo singolo Rubber Band Man in collaborazione con Hozier

Nuovo concerto in Italia per i Mumford & Sons. Il 21 novembre il gruppo britannico salirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Mumford & Sons a milano, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo show sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, venerdì 21 novembre la formazione, guidata dalla voce di Marcus Mumford, approderà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00.

 

Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 novembre al concerto di Amsterdam:

  • Run Together
  • Babel
  • Rushmere
  • Little Lion Man
  • Hopeless Wanderer
  • Lover of the Light
  • Believe
  • Truth
  • Here
  • Ghosts That We Knew
  • Guiding Light
  • Caroline
  • White Blank Page
  • Ditmas
  • The Cave
  • Roll Away Your Stone
  • Delta
  • The Wolf
  • Timshel
  • Rubber Band Man
  • Awake My Soul
  • I Will Wait
  • Conversation With My Son (Gangsters & Angeles)

Il 13 febbraio i Mumford & Sons pubblicheranno il progetto discografico Prizefighter contenente anche il nuovo singolo Rubber Band Man con Hozier. Annunciate collaborazioni con altri artisti: Chris Stapleton, Gracie Abrams e Gigi Perez. Il gruppo ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Abbiamo anche pensato che il momento e le canzoni fossero giusti per invitare alcuni dei nostri artisti preferiti al mondo”.

 

La formazione ha aggiunto: “Con l'aiuto del nostro vecchio amico Aaron Dessner, abbiamo trovato questo flusso creativo che ha tirato fuori il meglio di noi come artisti, ci ha fatti sentire a nostro agio nella nostra pelle e fiduciosi in ciò che abbiamo da offrire a questo folle mondo della musica”. Tra i singoli più amati della discografia dei Mumford & Sons, troviamo sicuramente Little Lion Man, The Cave, Roll Away Your Stone, Believe e Guiding Light.

