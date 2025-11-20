Mumford & Sons, la possibile scaletta del concerto a Milano

Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 17 novembre al concerto di Amsterdam:

Il 13 febbraio i Mumford & Sons pubblicheranno il progetto discografico Prizefighter contenente anche il nuovo singolo Rubber Band Man con Hozier. Annunciate collaborazioni con altri artisti: Chris Stapleton, Gracie Abrams e Gigi Perez. Il gruppo ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Abbiamo anche pensato che il momento e le canzoni fossero giusti per invitare alcuni dei nostri artisti preferiti al mondo”.

La formazione ha aggiunto: “Con l'aiuto del nostro vecchio amico Aaron Dessner, abbiamo trovato questo flusso creativo che ha tirato fuori il meglio di noi come artisti, ci ha fatti sentire a nostro agio nella nostra pelle e fiduciosi in ciò che abbiamo da offrire a questo folle mondo della musica”. Tra i singoli più amati della discografia dei Mumford & Sons, troviamo sicuramente Little Lion Man, The Cave, Roll Away Your Stone, Believe e Guiding Light.