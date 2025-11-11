Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marco Mengoni in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica
©Getty

Ultimi due appuntamenti al Palazzo dello Sport. Dopo i concerti di Roma, il cantautore partirà alla volta di Ginevra per dare il via alla leg europea della tournée

Marco Mengoni è pronto a riabbracciare i fan della Capitale che da sempre accolgono con affetto l'artista nato a Ronciglione che quest'anno ha fatto il pieno di spettacoli dal vivo con il tour estivo "Marco Mengoni negli Stadi 2025".  La leg italiana dei concerti si concluderà a Roma con le date del 12 e 13 novembre, tutte al Palazzo dello Sport. In basso, l'elenco dei possibili brani in scaletta e le date dei prossimi appuntamenti sul palco.

marco mengoni, la possibile scaletta

Marco Mengoni è reduce dal successo dei concerti del tour partito da Conegliano e proseguito passando per i palazzetti di Torino, Milano, Pesaro, Bologna, Firenze ed Eboli. Una tournée da moltissimi sold-out, occasione per ascoltare i grandi successi di un repertorio pieno di hit, da Ti ho voluto bene veramente a Guerriero, ai brani di Materia (Prisma), l'ottavo album in studio, pubblicato nel 2023. A Roma i fan potranno aspettarsi un live pieno di emozioni e una scaletta di pezzi non troppo diversa da quella eseguita nelle ultime date dal vivo. Ecco l'elenco delle canzoni proposte a Firenze, al Nelson Mandela Forum, lo scorso 29 ottobre, secondo setlist.fm.

  • Intro
  • Ti ho voluto bene veramente
  • Guerriero
  • Sai che
  • La valle dei Re
  • Non me ne accorgo
  • Tutti hanno paura
  • No stress
  • Voglio
  • Muhammad Ali
  • Fuoco di paglia
  • Cambia un uomo
  • Luce
  • Ciao
  • Due Vite
  • L'essenziale
  • Mi fiderò
  • La Casa Azul/Unatoka wapi
  • Un fiore contro il diluvio
  • Appunto 5: non sono questo
  • Incenso
  • Mandare tutto all’aria
  • Pazza musica
  • Luce delle stelle
  • Ma stasera
  • Io ti aspetto
  • Esseri umani

Leggi anche

Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco

I prossimi concerti in Europa, città e date 

Marco Mengoni saluterà l'Italia dopo i concerti di Roma per volare a Ginevra dove inzierà la leg europea degli spettacoli in programma fino al 10 dicembre, data dell'ultimo show al Palacio Vistalegre di Madrid. Previsti appuntamenti anche a Francoforte, Monaco, Parigi e Londra. Questo l'elenco delle città e delle date dei live del "Marco Mengoni Live in Europe 2025":

  • 19 novembre - Ginevra, Arena - Svizzera
  • 21 novembre - Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Germania
  • 22 novembre - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - Germania
  • 24 novembre - Zurigo, Hallenstadion - Svizzera
  • 26 novembre - Francoforte, Festhalle - Germania
  • 27 novembre - Monaco di Baviera, Olympiahalle - Germania
  • 30 novembre - Bruxelles, Forest National - Belgio
  • 1 dicembre - Utrecht, TivoliVredenburg - Olanda
  • 3 dicembre - Parigi, Salle Pleyel - Francia
  • 5 dicembre - Esch-sur-Alzette, Rockhal - Lussemburgo
  • 7 dicembre - Londra, O2 Forum Kentish Town - Regno Unito
  • 10 dicembre - Madrid, Palacio Vistalegre - Spagna

Approfondimento

Marco Mengoni, fuori la canzone di Natale Coming Home

Quest’estate Marco Mengoni (FOTO) è stato protagonista di una grande tournée negli stadi raccontando su Instagram. “So che non era facile crederci e anche per questo chi mi ha accompagnato e ha creduto in me, alla mia idea, dal primo momento, occupa e occuperà uno spazio tutto suo dentro di me. Quindi grazie, a tutte le persone che ci permettono di salire sul palco e realizzare le nostre idee, nuove, audaci, forti!”.

 

L’artista ha aggiunto: “Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato. Grazie”.

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Musica

Marco Mengoni a San Siro, le foto del concerto

Domenica 13 luglio Marco Mengoni si è esibito sul palco di San Siro per il primo dei due appuntamenti live previsti nello stadio milanese. Ospiti Frah Quintale, Joan Thiele, Rkomi e Sayf. A ottobre il cantautore tornerà in tour con una serie di date nei palazzetti

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Call My Agent, chi sono le star della CMA nella terza stagione. VIDEO

Serie TV sky atlantic

I nuovi episodi della serie Sky Original arrivano il 14 novembre in esclusiva su Sky e in...

Twilight, Robert Pattinson: "Sarei disposto a tornare nella saga"

Cinema

L'attore britannico riaccende l'attesa dei fan dell’epopea che ha legato per sempre il suo nome a...

Måneskin, Thomas Raggi annuncia l’album solista Masquerade

Musica

Uscirà venerdì 5 dicembre. Prodotto da Tom Morello del gruppo Rage Against The Machine, contiene...

Beato Angelico, il pittore di luce protagonista su Sky Arte

Spettacolo

Dal 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e on demand, arriva in prima...

Ravenna Festival, Orlando apre la Trilogia d'autunno dedicata a Händel

Spettacolo

 La Trilogia d’Autunno – intitolata L’invisibil fa vedere Amore – è quest'anno...

Spettacolo: Per te