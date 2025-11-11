Marco Mengoni in concerto a Roma, la possibile scaletta

Ultimi due appuntamenti al Palazzo dello Sport. Dopo i concerti di Roma, il cantautore partirà alla volta di Ginevra per dare il via alla leg europea della tournée
Marco Mengoni è pronto a riabbracciare i fan della Capitale che da sempre accolgono con affetto l'artista nato a Ronciglione che quest'anno ha fatto il pieno di spettacoli dal vivo con il tour estivo "Marco Mengoni negli Stadi 2025". La leg italiana dei concerti si concluderà a Roma con le date del 12 e 13 novembre, tutte al Palazzo dello Sport. In basso, l'elenco dei possibili brani in scaletta e le date dei prossimi appuntamenti sul palco.
marco mengoni, la possibile scaletta
Marco Mengoni è reduce dal successo dei concerti del tour partito da Conegliano e proseguito passando per i palazzetti di Torino, Milano, Pesaro, Bologna, Firenze ed Eboli. Una tournée da moltissimi sold-out, occasione per ascoltare i grandi successi di un repertorio pieno di hit, da Ti ho voluto bene veramente a Guerriero, ai brani di Materia (Prisma), l'ottavo album in studio, pubblicato nel 2023. A Roma i fan potranno aspettarsi un live pieno di emozioni e una scaletta di pezzi non troppo diversa da quella eseguita nelle ultime date dal vivo. Ecco l'elenco delle canzoni proposte a Firenze, al Nelson Mandela Forum, lo scorso 29 ottobre, secondo setlist.fm.
- Intro
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Ciao
- Due Vite
- L'essenziale
- Mi fiderò
- La Casa Azul/Unatoka wapi
- Un fiore contro il diluvio
- Appunto 5: non sono questo
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Luce delle stelle
- Ma stasera
- Io ti aspetto
- Esseri umani
Leggi anche
Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco
I prossimi concerti in Europa, città e date
Marco Mengoni saluterà l'Italia dopo i concerti di Roma per volare a Ginevra dove inzierà la leg europea degli spettacoli in programma fino al 10 dicembre, data dell'ultimo show al Palacio Vistalegre di Madrid. Previsti appuntamenti anche a Francoforte, Monaco, Parigi e Londra. Questo l'elenco delle città e delle date dei live del "Marco Mengoni Live in Europe 2025":
- 19 novembre - Ginevra, Arena - Svizzera
- 21 novembre - Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Germania
- 22 novembre - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - Germania
- 24 novembre - Zurigo, Hallenstadion - Svizzera
- 26 novembre - Francoforte, Festhalle - Germania
- 27 novembre - Monaco di Baviera, Olympiahalle - Germania
- 30 novembre - Bruxelles, Forest National - Belgio
- 1 dicembre - Utrecht, TivoliVredenburg - Olanda
- 3 dicembre - Parigi, Salle Pleyel - Francia
- 5 dicembre - Esch-sur-Alzette, Rockhal - Lussemburgo
- 7 dicembre - Londra, O2 Forum Kentish Town - Regno Unito
- 10 dicembre - Madrid, Palacio Vistalegre - Spagna
Approfondimento
Marco Mengoni, fuori la canzone di Natale Coming Home
Quest’estate Marco Mengoni (FOTO) è stato protagonista di una grande tournée negli stadi raccontando su Instagram. “So che non era facile crederci e anche per questo chi mi ha accompagnato e ha creduto in me, alla mia idea, dal primo momento, occupa e occuperà uno spazio tutto suo dentro di me. Quindi grazie, a tutte le persone che ci permettono di salire sul palco e realizzare le nostre idee, nuove, audaci, forti!”.
L’artista ha aggiunto: “Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato. Grazie”.
©Getty
Marco Mengoni a San Siro, le foto del concerto
Domenica 13 luglio Marco Mengoni si è esibito sul palco di San Siro per il primo dei due appuntamenti live previsti nello stadio milanese. Ospiti Frah Quintale, Joan Thiele, Rkomi e Sayf. A ottobre il cantautore tornerà in tour con una serie di date nei palazzetti