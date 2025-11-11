Marco Mengoni in concerto a Roma, la possibile scaletta

Marco Mengoni è pronto a riabbracciare i fan della Capitale che da sempre accolgono con affetto l'artista nato a Ronciglione che quest'anno ha fatto il pieno di spettacoli dal vivo con il tour estivo " Marco Mengoni negli Stadi 2025 ". La leg italiana dei concerti si concluderà a Roma con le date del 12 e 13 novembre , tutte al Palazzo dello Sport . In basso, l'elenco dei possibili brani in scaletta e le date dei prossimi appuntamenti sul palco.

Marco Mengoni è reduce dal successo dei concerti del tour partito da Conegliano e proseguito passando per i palazzetti di Torino, Milano, Pesaro, Bologna, Firenze ed Eboli . Una tournée da moltissimi sold-out , occasione per ascoltare i grandi successi di un repertorio pieno di hit , da Ti ho voluto bene veramente a Guerriero, ai brani di Materia (Prisma), l'ottavo album in studio, pubblicato nel 2023. A Roma i fan potranno aspettarsi un live pieno di emozioni e una scaletta di pezzi non troppo diversa da quella eseguita nelle ultime date dal vivo. Ecco l'elenco delle canzoni proposte a Firenze , al Nelson Mandela Forum, lo scorso 29 ottobre, secondo setlist.fm.

Marco Mengoni saluterà l'Italia dopo i concerti di Roma per volare a Ginevra dove inzierà la leg europea degli spettacoli in programma fino al 10 dicembre, data dell' ultimo show al Palacio Vistalegre di Madrid . Previsti appuntamenti anche a Francoforte, Monaco, Parigi e Londra. Questo l'elenco delle città e delle date dei live del "Marco Mengoni Live in Europe 2025":

Quest’estate Marco Mengoni (FOTO) è stato protagonista di una grande tournée negli stadi raccontando su Instagram. “So che non era facile crederci e anche per questo chi mi ha accompagnato e ha creduto in me, alla mia idea, dal primo momento, occupa e occuperà uno spazio tutto suo dentro di me. Quindi grazie, a tutte le persone che ci permettono di salire sul palco e realizzare le nostre idee, nuove, audaci, forti!”.

L’artista ha aggiunto: “Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato. Grazie”.