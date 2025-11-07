Elisa, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

Dopo il concerto ad Assago, lunedì 17 novembre Elisa riprenderà la tournée dal palco del Palaflorio di Bari per poi esibirsi a Eboli, Firenze, Bologna, Roma e infine Torino con l’appuntamento finale in programma il 28 novembre
Dopo il primo appuntamento in programma al Palaunical di Mantova, il 10 novembre Elisa sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Luce (Tramonti a nord est): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elisa ad assago, la possibile scaletta
Lunedì 10 novembre Elisa protrerà la sua musica sul palco dell’Unipol Forum di Assago, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi capolavori. Stando a quanto riportato da Setlist, questi i brani eseguiti il 18 giugno sul palco dello stadio San Siro insieme ai molti ospiti:
- Gift
- Labyrinth
- Rainbow
- Broken
- Una poesia anche per te
- Heaven Out of Hell
- Dillo solo al buio
- The waves
- Stay
- Eppure sentire (un senso di te)
- A Prayer
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Basta così
- Ti vorrei sollevare
- Almeno tu nell’universo
- A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon - Le Ali
- Sesso debole
- Dancing
- Se piovesse il tuo nome
- Seta
- Palla al centro
- Le tasche piene di sassi
- Poetica
- Nonostante tutto
- Luce (Tramont a nord est)
- No Hero
- L’anima volta
- Di sole e d’azzurro
- La cura per me
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- A modo tuo
- O forse sei tu
- Qualcosa che non c’è
Dopo il concerto ad Assago, lunedì 17 novembre Elisa riprenderà la tournée dal palco del Palaflorio di Bari per poi esibirsi a Eboli, Firenze, Bologna, Roma e infine Torino con l’appuntamento finale in programma il 28 novembre. Ecco tutti gli spettacoli:
- 17 novembre - Palaflorio - Bari
- 18 novembre - Palasele - Eboli
- 20 novembre - Nelson Mandela Forum - Firenze
- 22 novembre - Unipol Arena - Bologna
- 25 novembre - Palazzo dello Sport - Roma
- 28 novembre - Inalpi Arena - Torino
Nell’aprile del prossimo anno Elisa tornerà in concerto con otto appuntamenti nei palazzetti: da Jesolo a Eboli passando per Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Bari. Questo il calendario completo dei concerti:
- 24 aprile 2026 - Palazzo del Turismo, Jesolo
- 26 aprile 2026 - Uniopol Forum, Milano
- 29 aprile 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 2 maggio 2026 - Unipol Arena, Bologna
- 3 maggio 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 5 maggio 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 7 maggio 2026 - Palaflorio, Bari
- 9 maggio 2026 - Palasele, Eboli
Venerdì 14 novembre la cantautrice (FOTO) pubblicherà Elisa - San Siro Live 2025, disponibile in digitale, in CD e in vinile. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Sono a Mantova a fare le prove per il primo show di sabato e contemporaneamente sono qui a darvi questa bellissima notizia. Il nostro indimenticabile concerto di San Siro verrà pubblicato ovunque: ogni istante, ogni voce, ogni emozione di quella notte rimarrà vostro per sempre”.
